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Masterise Group kiến tạo không gian đối thoại giữa các bậc thầy và nghệ thuật đương đại

Xuân Đạt In bài viết
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(Ngày Nay) - Trong dòng chảy mỹ thuật Việt Nam, mỗi thế hệ nghệ sĩ đều để lại một dấu ấn riêng, góp phần bồi đắp nên diện mạo của nền nghệ thuật dân tộc. Nếu quá khứ tạo nên nền tảng bằng những giá trị đã được khẳng định, thì hiện tại là hành trình tiếp nối để những giá trị ấy tiếp tục được đối thoại, được nhìn nhận và được làm mới trong đời sống đương đại.
Masterise Group kiến tạo không gian đối thoại giữa các bậc thầy và nghệ thuật đương đại

Từ tinh thần đó, Art Talk – Luận đàm cùng nghệ thuật do Masterise Group và hệ sinh thái tổ chức lần đầu tiên tại The Atelier by Masterise Homes mở ra một không gian gặp gỡ, nơi nghệ thuật không chỉ được trưng bày mà còn được lắng nghe, chia sẻ và đối thoại.

Tiếp nối một dòng chảy nghệ thuật

Nghệ thuật đích thực luôn mang trong mình tính kế thừa. Trong không gian Art Talk, những tác phẩm điêu khắc của Điềm Phùng Thị và Lê Công Thành hiện diện như những dấu mốc của nền mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX, trở thành những tông giọng vẫn còn nguyên khả năng đối thoại với hiện tại.

Với ngôn ngữ tạo hình giàu sức biểu đạt và chiều sâu văn hóa, Điềm Phùng Thị mở ra một thế giới nghệ thuật dung dị nhưng hàm súc, nơi bản sắc dân tộc được chuyển tải bằng ngôn ngữ tạo hình hiện đại. Trong khi đó, các sáng tác của Lê Công Thành gợi mở những suy tư về con người, không gian và triết lý sống qua hình khối giàu tính biểu tượng.

Masterise Group kiến tạo không gian đối thoại giữa các bậc thầy và nghệ thuật đương đại ảnh 1

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ đương đại mang đến những vận cảm mới cho câu chuyện nghệ thuật

Đặt trong cùng một không gian với sáng tác của các nghệ sĩ đương đại, những tác phẩm ấy không tạo cảm giác thuộc về một thời đã qua. Trái lại, chúng gợi lên những câu hỏi vẫn còn nguyên tính thời sự. Làm thế nào để cái đẹp vẫn giữ được chiều sâu nhân văn trong một xã hội biến động nhanh chóng? Làm thế nào để nghệ thuật tiếp tục gìn giữ khả năng khơi mở suy tư thay vì chỉ dừng lại ở trải nghiệm thị giác?

Nếu các bậc tiền bối đặt nền móng cho một dòng chảy nghệ thuật giàu bản sắc, thì các họa sĩ Trần Hải Minh, Nguyễn Thị Kim Thái, Trần Lưu Mỹ, Nguyễn Nghĩa Cương và Mai Anh mang đến Art Talk những cách diễn giải mới về đời sống hôm nay. Dù lựa chọn những ngôn ngữ biểu đạt khác nhau, họ đều gặp nhau ở mong muốn nối dài tinh thần sáng tạo của các thế hệ đi trước bằng góc nhìn của thời đại mình.

Masterise Group kiến tạo không gian đối thoại giữa các bậc thầy và nghệ thuật đương đại ảnh 2

Không gian Art Talk của Masterise Group trở thành điểm gặp gỡ, nơi tác phẩm, nghệ sĩ và công chúng cùng vượt qua giới hạn của thời gian và trải nghiệm

Qua những chia sẻ của các nghệ sĩ, người tham dự không chỉ tiếp cận tác phẩm mà còn bước vào hành trình sáng tạo phía sau mỗi tác phẩm, nơi có những trăn trở về bản sắc văn hóa, về sự dịch chuyển của đời sống đô thị, về tác động của công nghệ và sự thay đổi trong cách con người cảm nhận thế giới. Chính từ những câu chuyện ấy, tác phẩm không còn là một đối tượng để chiêm ngưỡng đơn thuần mà trở thành điểm khởi đầu của những cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ và công chúng, giữa trải nghiệm cá nhân và những vấn đề chung của xã hội.

Từ không gian thưởng lãm đến trải nghiệm văn hóa

Điều làm nên sức hút của Art Talk không chỉ nằm ở việc quy tụ những tên tuổi thuộc nhiều thế hệ, mà ở cách Ban tổ chức khéo léo mở ra một không gian để các dòng chảy của mỹ thuật Việt Nam có sự va chạm, đối thoại. Đó là cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và tương lai, giữa những người làm nghệ thuật, giữa những giá trị được ấp ủ qua bao thế hệ với những vận cảm mới mẻ của hôm nay.

Giữa nhịp sống đang cuốn con người đi trong guồng quay chóng vánh, những khoảnh khắc chậm lại để chiêm ngưỡng, soi chiếu trở nên hiếm hoi và quý giá. Art Talk mang đến không gian ấy. Nơi những vị khách không chỉ thưởng thức tác phẩm, mà còn được lắng nghe câu chuyện từ những chiêm nghiệm, day dứt cùng niềm vui trong hành trình sáng tạo. Từ đó, họ nhận ra nghệ thuật không chỉ là cái đẹp để chiêm ngưỡng, mà còn là cầu nối giúp nuôi dưỡng sự đồng cảm, khơi dậy chiều sâu cảm xúc và làm phong phú đời sống tinh thần.

Masterise Group kiến tạo không gian đối thoại giữa các bậc thầy và nghệ thuật đương đại ảnh 3

Điểm hẹn tinh tế nối dài những cuộc đối thoại nghệ thuật

Một sự kiện nghệ thuật có ý nghĩa thực sự không chỉ dừng lại ở danh sách tác phẩm hay tên tuổi tham dự. Giá trị nằm ở khả năng tạo ra những cuộc gặp gỡ chân thành giữa nghệ thuật và con người. Khi một doanh nghiệp chọn đầu tư cho những không gian đối thoại nghệ thuật, thay vì chỉ tổ chức triển lãm trưng bày, nghệ thuật mới thực sự có cơ hội bước ra khỏi không gian gallerym, đan mình vào đời sống thường nhật.

Thông qua Art Talk, Masterise Group đang góp phần mở ra những điểm chạm văn hóa, nơi các giá trị nghệ thuật được chia sẻ, được diễn giải lại và tiếp tục sống trong bối cảnh đương đại.

Kiến trúc sư Norman Foster từng cho rằng những sáng tạo được xây dựng một cách bài bản có thể nâng cao chất lượng sống của cộng đồng. Quan điểm ấy không chỉ đúng với kiến trúc mà còn rất phù hợp với nghệ thuật. Một không gian sống, dù hoàn hảo đến đâu, cũng chỉ thực sự trọn vẹn khi bên cạnh những giá trị vật chất, con người còn được nuôi dưỡng bởi văn hóa, bởi cái đẹp và những trải nghiệm giúp mở rộng tâm hồn, nâng cao khả năng cảm thụ.

Masterise Group kiến tạo không gian đối thoại giữa các bậc thầy và nghệ thuật đương đại ảnh 4
Một không gian sống giàu giá trị luôn dành chỗ cho văn hóa, nghệ thuật và những trải nghiệm nuôi dưỡng tâm hồn

Art Talk – Luận đàm cùng nghệ thuật của Masterise Group được hình thành từ chính cách nhìn ấy. Thay vì để nghệ thuật khép kín trong không gian trưng bày truyền thống, chương trình mang tác phẩm, nghệ sĩ và công chúng đến gần nhau trong một cuộc trao đổi thực sự cởi mở và chân thành.

Khi nghệ thuật được đưa trở lại vào đời sống và được tiếp nhận qua đối thoại thay vì chỉ chiêm ngưỡng thụ động, mỹ thuật Việt Nam không còn là di sản chỉ cần để bảo tồn. Các tác phẩm trở thành một thực thể sống, liên tục được diễn giải, được làm giàu và được trao truyền qua từng thế hệ.

Chính những cuộc gặp gỡ như Art Talk đang góp phần mở rộng không gian văn hóa của cộng đồng, giúp nghệ thuật dần trở thành một phần tự nhiên, gần gũi và cần thiết trong đời sống với nhiều biến chuyển.

Art Talk – Luận đàm cùng nghệ thuật là chương trình lần đầu tiên được Masterise Group và hệ sinh thái tổ chức, tạo không gian giao lưu giữa các nghệ sĩ - họa sĩ, nhà điêu khắc tài năng với người yêu nghệ thuật. Tại đây, nghệ thuật không chỉ để chiêm ngưỡng mà trở thành cuộc đối thoại sâu sắc, nuôi dưỡng cảm thụ, định hình cách sống và giúp con người nhìn nhận thế giới bằng đôi mắt tinh tế, thấu cảm hơn.

Biết chiêm ngưỡng cái đẹp chính là bước khởi đầu của hành trình nuôi dưỡng thấu cảm. Cái đẹp có khả năng đánh thức lòng trắc ẩn, khơi dậy phần thiện lương sâu thẳm và dẫn dắt tâm hồn con người hướng tới những giá trị Chân – Thiện – Mỹ.

Xuân Đạt
Masterise Group nghệ thuật bậc thầy nghệ thuật đương đại không gian nghệ thuật Art Talk – Luận đàm

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