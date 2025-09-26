Meey Group được vinh danh “sản phẩm công nghệ & chuyển đổi số tiêu biểu”

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025 (VWAS 2025) được tổ chức mới đây, Meey Group được vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm công nghệ & chuyển đổi số tiêu biểu”.

Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025 (VWAS 2025) là sự kiện thường niên do Báo Tài chính - Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư cá nhân kết nối và chia sẻ với những người làm chính sách, các chuyên gia uy tín nhằm mục tiêu tạo lập một thị trường đầu tư được tin tưởng và phát triển bền vững.

Giải thưởng "Sản phẩm công nghệ & chuyển đổi số tiêu biểu" là một hạng mục nằm trong Chương trình bình chọn sản phẩm/dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2025. Đây là chương trình bình chọn duy nhất được thực hiện tại Việt Nam, đáp ứng theo các thông lệ quốc tế, có tiêu chí đánh giá rõ ràng và được bình xét bởi Hội đồng bình chọn là các chuyên gia độc lập có uy tín trong và ngoài nước.

Bên cạnh tiêu chí định lượng được đánh giá bởi Hội đồng chuyên môn, giải thưởng còn dựa trên kết quả bình chọn trực tuyến của khách hàng trên trang web của Ban tổ chức. Bảng câu hỏi khảo sát gửi khách hàng bao gồm 3 tiêu chí định tính: Đội ngũ chuyên gia và tư vấn chuyên nghiệp, Tính linh hoạt và phù hợp với nhu cầu và Uy tín của sản phẩm liên kết đầu tư.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc phát triển hệ sinh thái PropTech, ứng dụng AI, Big Data và bản đồ số để chuẩn hóa dữ liệu, minh bạch thông tin và tối ưu hóa giao dịch bất động sản. Sự vinh danh này phản ánh năng lực đổi mới của Meey Group và cho thấy công nghệ đang trở thành trụ cột mới thúc đẩy sự minh bạch và bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Cũng trong năm 2025, Meey Group đã đón nhận nhiều giải thưởng như: “Thương hiệu dẫn đầu ngành proptech năm 2024” do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trao tặng; Cú đúp giải thưởng tại Lễ trao giải Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam I4.0 Adward; Cú đúp danh hiệu tại ASEAN Award 2025; TOP 5 “Thương hiệu Công nghệ về bất động sản Việt Nam” tại Sự kiện vinh danh VARS 2025.