Microsoft chặn các trang web liên quan đến lừa đảo trực tuyến tại Nigeria

Cụ thể, Đơn vị Chống tội phạm kỹ thuật số (DCU) của Microsoft đã triệt phá RaccoonO365, một công cụ được tội phạm mạng sử dụng để đánh cắp tên người dùng và mật khẩu của phần mềm Microsoft 365. Điều tra cho thấy đã có ít nhất 5.000 thông tin đăng nhập của người sử dụng Microsoft 365 bị đánh cắp.
Steven Masada, trợ lý cố vấn chung của DCU, cho biết RaccoonO365 hoạt động thông qua kênh Telegram riêng với hơn 850 người đăng ký. Chương trình này cho phép người dùng mạo danh các thương hiệu đáng tin cậy và dụ dỗ mục tiêu nhập thông tin đăng nhập Microsoft trên các nền tảng Microsoft giả mạo. Dịch vụ này đã tạo ra ít nhất 100.000 USD tiền thanh toán thông qua tiền điện tử cho các nhà điều hành kể từ khi được ra mắt vào tháng 7/2024.
Trước đó, hồi tháng 2/2025, Microsoft cũng đã phát hiện một số âm mưu liên quan đến Raccoon0365 sử dụng thư điện tử lừa đảo liên quan đến thuế để nhắm vào hơn 2.300 tổ chức, chủ yếu ở Mỹ. Microsoft xác định Joshua Ogundipe, công dân Nigeria, là người điều hành chính RaccoonO365.
Dựa vào lệnh của tòa án do Quận phía Nam của thành phố New York (Mỹ) chuyển tới, DCU đã chặn 338 trang web liên quan đến dịch vụ phổ biến nêu trên, làm gián đoạn cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dịch vụ này và chặn quyền truy cập thông tin người dùng của tội phạm mạng.
(Ngày Nay) - Với khát khao ứng dụng kiến thức vào thực tiễn và tinh thần đổi mới sáng tạo, hai học sinh lớp 12I2, Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Phạm Nhật Long và Nguyễn Hoàng Ngọc Thạch đã xuất sắc nghiên cứu, cải tiến thành công máy gieo hạt thủ công thành một thiết bị bán tự động thông minh, thân thiện với môi trường, hứa hẹn góp phần thúc đẩy quá trình cơ giới hóa trong nông nghiệp Việt Nam.
(Ngày Nay) - Tối 17/9, Liên hoan Phim Quốc tế Busan khai mạc tại Trung tâm Điện ảnh Busan, bắt đầu chương trình mười ngày trình chiếu 328 phim tại bảy cụm rạp. Lần đầu tiên sau 29 năm, sự kiện có hạng mục phim dự thi, 14 tác phẩm châu Á sẽ tranh năm giải với tổng trị giá 110 triệu won, trong đó 10 phim ra mắt toàn cầu.
(Ngày Nay) - Một nhóm nhà khoa học châu Âu ngày 17/9 công bố đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dự đoán nguy cơ mắc bệnh của con người trước nhiều năm, dựa trên công nghệ tương tự các chatbot như ChatGPT.
(Ngày Nay) - Nguồn tin từ tờ La Tribune (Pháp) cho biết Ủy ban châu Âu (EC) vừa đưa ra đề xuất đánh thuế cao hơn đối với các sản phẩm Israel nhập khẩu vào EU, và trừng phạt hai bộ trưởng trong chính phủ của Benyamin Netanyahou, nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza.
(Ngày Nay) - Ngày 17/9, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 22 năm 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Mai Văn Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện này.
(Ngày Nay) - Ngày 17/9, một nhóm nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London và Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London (Anh) công bố ước tính cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến khoảng 16.500 người thiệt mạng trong các đợt nắng nóng tại các thành phố châu Âu mùa Hè năm nay. Nghiên cứu là nỗ lực mới nhất nhằm nhanh chóng liên hệ tác động trực tiếp của hiện tượng nóng lên toàn cầu tới sức khỏe con người.
(Ngày Nay) - Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) mới đây đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).
(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei do Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan (Da-tô Pa-du-ka Sê-ri Ha-ji Mô-ha-mát Hát-dai-mi Bin Bốn Hát- xan), Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei dẫn đầu, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-18/9/2025.
(Ngày Nay) - Sáng 17/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng họp với Bộ Công an và đại diện các bộ, ngành liên quan về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.