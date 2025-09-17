Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận trấn áp các vụ lừa đảo trực tuyến

(Ngày Nay) - Ngày 16/9, nhà chức trách Thái Lan thông báo đã ký thỏa thuận với Campuchia về trấn áp các vụ lừa đảo qua tổng đài điện thoại, với điểm nhấn là Campuchia sẽ mở rộng hoạt động trong 1 tháng và Thái Lan sẽ theo dõi các khiếu nại trực tuyến.
Thỏa thuận trên được ký kết sau cuộc họp kéo dài hơn 10 giờ giữa Đại tướng Thatchai Pitaneelabutr, Tổng Thanh tra Cảnh sát Quốc gia Thái Lan kiêm Trưởng Lực lượng Đặc nhiệm An ninh mạng (PCT) với Trung tướng Seang Sarid, Phó Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Campuchia, để giải quyết vấn đề tội phạm mạng xuyên biên giới và các hoạt động lừa đảo.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Tướng Thatchai cho biết trong cuộc họp, hai bên đã tập trung giải quyết các băng nhóm lừa đảo qua tổng đài điện thoại, hoạt động từ lãnh thổ Campuchia và lừa đảo công dân Thái Lan, cũng như các nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống lại tội phạm liên quan đến công nghệ tại Campuchia.

Các cuộc thảo luận đã nhấn mạnh tác động nghiêm trọng của hoạt động lừa đảo qua điện thoại và nạn buôn người đối với công dân Thái Lan, gây ra sự bất an lan rộng. Thái Lan đã cung cấp cho các quan chức Campuchia thông tin chi tiết về các trụ sở tổng đài điện thoại lừa đảo đã được biết đến để tạo điều kiện cho các hành động thực thi pháp luật.

Chính quyền Campuchia cam kết xây dựng kế hoạch trấn áp nhắm vào các tổng đài điện thoại mà Thái Lan đã xác định. Kết quả của các hoạt động này sẽ được báo cáo tại cuộc họp Ủy ban Biên giới Chung (GBC) tiếp theo giữa hai nước.

Tướng Thatchai lưu ý cuộc họp kéo dài do quá trình đàm phán kỹ lưỡng về các chi tiết của thỏa thuận. Cuối cùng, cả hai bên đã đạt được sự đồng thuận. Thái Lan sẽ theo dõi chặt chẽ hiệu quả các biện pháp của Campuchia bằng cách theo dõi các khiếu nại trực tuyến do các nạn nhân Thái Lan nộp.

