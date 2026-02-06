Miễn phí tham quan Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử đến hết năm 2028

(Ngày Nay) - Nhằm tri ân cộng đồng và kích cầu du lịch sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, ngày 5/2, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết miễn phí tham quan khu di tích, danh thắng này, áp dụng từ năm 2026 đến hết năm 2028 (3 năm).

Đây được xem là hành động nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của tỉnh Quảng Ninh đối với nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách – những người đã có đóng góp to lớn trong việc bảo vệ, giữ gìn và xây dựng hồ sơ di sản. Cơ sở thực tiễn để tỉnh Quảng Ninh ban hành chính sách này xuất phát từ việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào ngày 12/7/2025. Việc miễn phí tham quan không chỉ đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân, mà còn là đòn bẩy để quảng bá hình ảnh Yên Tử – "đất tổ" của Phật giáo Trúc Lâm, nơi gắn liền với sự nghiệp tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Bên cạnh đó, dữ liệu thống kê cho thấy, lượng khách tham quan Yên Tử có xu hướng sụt giảm đáng kể, từ hơn 1 triệu lượt khách năm 2018 xuống còn khoảng 567.000 lượt vào năm 2025. Do đó, chính sách "phí 0 đồng" được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, thu hút du khách trở lại, tạo điều kiện cho công tác lập quy hoạch, thu hút đầu tư và phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch tại vùng phụ cận.

Tỉnh Quảng Ninh cũng vừa thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, theo Quyết định số 4166/QĐ-UBND, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử đã được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị quản lý các khu di tích, danh thắng riêng lẻ trước đây. Đơn vị này sẽ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thu phí và quản lý các di sản trọng điểm của tỉnh như: vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, khu di tích - danh thắng Yên Tử...

Để đảm bảo nguồn lực vận hành cho bộ máy mới với hơn 500 nhân sự và quản lý diện tích di sản rộng lớn, HĐND tỉnh đã thống nhất điều chỉnh tỷ lệ trích lại phí tham quan vịnh Hạ Long và Bái Tử Long cho Ban Quản lý lên mức 26% (thay vì 11% như trước đây), phần còn lại (74%) sẽ nộp ngân sách nhà nước. Dự kiến, tổng mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long năm 2026 khoảng hơn 1.011 tỷ đồng. Việc tăng tỷ lệ trích lại nhằm bù đắp chi phí lương, duy tu hạ tầng đang xuống cấp và triển khai các đề án bảo tồn tầm cỡ quốc tế.

Việc ban hành Nghị quyết này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn mang giá trị chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Ninh "một điểm đến, hai di sản thế giới".

Với chính sách mở cửa đón khách bằng mức phí 0 đồng, Yên Tử hứa hẹn tiếp tục là điểm hội tụ của tinh thần tự hào dân tộc, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua các địa danh lịch sử như khu di tích nhà Trần và di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng trong không gian kết nối di sản liên tỉnh.