Ninh Bình bứt tốc du lịch dịp Tết, xếp thứ hai cả nước

(Ngày Nay) - Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 14 đến 22 tháng 2, tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, toàn tỉnh đón 2.375.179 lượt khách. Con số này tăng 81,4 phần trăm so với dịp Tết năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 377.790 lượt, tăng 169,4 phần trăm. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.451 tỷ đồng, tăng 52,3 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả trên, Ninh Bình đứng thứ hai toàn quốc về lượng khách trong dịp Tết, sau Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 4,3 triệu lượt khách. Đây được xem là mức tăng trưởng nổi bật ngay trong những ngày đầu năm.

Công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 72 phần trăm. Nhiều cơ sở lưu trú kín phòng trong các tối mùng 3, 4 và 5 Tết như khách sạn The Reed, Hoàng Sơn, Meliá Vinpearl, Legend Valley, Vedana, Emeralda, Minhawa Kênh Gà, Tam Cốc Garden, Hidden Charm, The Vissai, cùng khách sạn Hoa Lư, khách sạn Milan và nhiều cơ sở homestay.

Các đơn vị kinh doanh du lịch đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện phục vụ cần thiết trong cao điểm Tết. Việc cung ứng dịch vụ được bảo đảm kịp thời, an toàn và đúng quy định. Các cơ sở thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh du lịch.

Ngay trong ngày mùng 1 Tết, ngành du lịch tổ chức đón những vị khách đầu tiên tại các điểm như Chùa Bái Đính, Thung Ui, Khu du lịch sinh thái Thung Nham và đền Trần, thể hiện thông điệp hiếu khách và kỳ vọng một năm du lịch khởi sắc.

Song song với đó, công tác xúc tiến quảng bá được triển khai tại các lễ hội xuân và sự kiện văn hóa du lịch trong tỉnh nhằm giới thiệu hình ảnh và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Một số chương trình nghệ thuật tạo điểm nhấn trong dịp này. Mini show thực cảnh “Khúc hát thiên nhiên” tổ chức vào mùng 3 và 4 Tết tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham cùng chương trình nghệ thuật “Xuân dẫn lối” đã thu hút đông đảo du khách.

Kết quả tăng trưởng trong dịp Tết cho thấy nhu cầu du lịch tăng cao, đồng thời phản ánh hiệu quả của hoạt động quảng bá, nâng cấp sản phẩm và cải thiện chất lượng dịch vụ. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách cũng góp phần tạo ấn tượng tích cực đối với du khách trong và ngoài nước khi đến Ninh Bình.