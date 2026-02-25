Travel + Leisure: Pháo hoa đã trở thành “chữ ký” mới của Phú Quốc trên bản đồ du lịch thế giới

(Ngày Nay) - Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure vừa đăng tải bài viết phân tích sức hút đặc biệt của Phú Quốc, trong đó nhấn mạnh chuỗi pháo hoa diễn ra mỗi đêm suốt hơn hai năm qua như một hiện tượng hiếm có trên bản đồ du lịch toàn cầu. Theo Travel + Leisure, chính màn trình diễn không gián đoạn này đã góp phần đưa Đảo Ngọc trở thành một trong những điểm đến mới nổi đáng chú ý nhất Đông Nam Á.

Pháo hoa vốn thường chỉ được xem là “đặc sản” của các dịp lễ hội lớn. Nhưng tại Phú Quốc, điều từng được coi là xa xỉ ấy đang trở thành nhịp điệu quen thuộc mỗi khi màn đêm buông xuống. Kể từ tháng 1/2024, hòn đảo này duy trì bắn pháo hoa mỗi tối trong hơn hai năm liên tiếp – một kỷ lục gần như chưa từng có tiền lệ. Gần 580.300 quả pháo đã được khai hỏa, thắp sáng bầu trời Thị trấn Hoàng Hôn, tạo nên tần suất mà Travel + Leisure nhận định là “hiếm nơi nào trên thế giới có thể duy trì”.

Điểm đặc biệt, theo tạp chí Mỹ, nằm ở chỗ đây không phải những màn bắn pháo hoa đơn lẻ. Chúng được dàn dựng đồng bộ cùng các đại cảnh trình diễn đa phương tiện quy mô lớn như Kiss of the Sea và Symphony of the Sea, kết hợp nhuần nhuyễn ánh sáng, âm nhạc, nước, lửa và công nghệ trình diễn hiện đại. Sự giao thoa ấy đã biến bầu trời Phú Quốc thành một “chữ ký thị giác” đặc trưng – yếu tố giúp hòn đảo tạo dựng bản sắc riêng trong cuộc cạnh tranh giữa các thiên đường biển đảo khu vực.

“Đây tuyệt đối không phải là một màn phô diễn chớp nhoáng”, Travel + Leisure nhấn mạnh. Theo bài viết, chuỗi pháo hoa đã trở thành biểu tượng trực quan cho một tham vọng lớn hơn: khôi phục đà tăng trưởng, củng cố định vị quốc tế và chứng minh rằng Phú Quốc có thể tái định nghĩa những gì một điểm đến nhiệt đới mang lại khi mặt trời lặn. Nếu ở nhiều nơi, đêm xuống là lúc du lịch chậm lại, thì ở Phú Quốc, đó mới là khởi đầu cho cao trào.

Đằng sau bầu trời không ngủ của Phú Quốc là dấu ấn của tập đoàn Sun Group – "ông trùm pháo hoa" của Việt Nam với thành công của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF), cũng như các chuỗi pháo hoa tại Hạ Long (Quảng Ninh), Hà Nam (Ninh Bình) hay Cát Bà (Hải Phòng). Không chỉ dừng lại ở việc nâng tầm du lịch các điểm đến, dấu ấn kiến tạo này đã vươn lên tầm vóc quốc gia khi Sun Group vừa đồng hành tổ chức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn tại Mỹ Đình, chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Tham vọng ấy cũng nhanh chóng phản ánh qua những con số tăng trưởng ấn tượng. Sau khi vượt kế hoạch đón khách hơn 12% trong năm 2025, Phú Quốc ghi nhận mức tăng gần 60% khách quốc tế, bước vào chu kỳ phục hồi và bứt phá mạnh mẽ. Riêng dịp Tết Nguyên đán, địa phương ước đón gần 366.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 93.000 lượt, tăng hơn 24% so với cùng kỳ. Trong thời gian tới, kế hoạch mở thêm các đường bay thẳng của Sun PhuQuoc Airways - hãng hàng không mang tên hòn đảo, được kỳ vọng tiếp tục gia tăng khả năng kết nối trực tiếp với các thị trường nguồn, củng cố thêm sức hút quốc tế của đảo.

Trong bối cảnh du khách toàn cầu đang tìm kiếm những điểm đến biển đảo mới mẻ thay cho các trung tâm đã quen thuộc như Bali hay Phuket, Travel + Leisure cho rằng Phú Quốc đang tận dụng rất tốt “tinh thần khám phá” ấy. Mỗi tối, du khách lại được chứng kiến một bữa tiệc ánh sáng đúng nghĩa bên bờ biển nhiệt đới – một trải nghiệm lặp lại hằng ngày nhưng không hề nhàm chán.

Nhìn về tương lai, tạp chí Mỹ nhận định với quỹ đạo tăng trưởng hiện tại, Phú Quốc đang được đặt lên cùng mặt bằng so sánh, thậm chí sở hữu tiềm năng vượt qua những biểu tượng lâu năm của du lịch biển đảo trong khu vực. Và từ góc nhìn của Travel + Leisure, chuỗi pháo hoa kéo dài hơn hai năm qua không chỉ làm sáng rực bầu trời nhiệt đới, mà còn thắp lên vị thế mới cho Phú Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế như một trung tâm trình diễn quy mô lớn của châu Á, nơi ánh sáng mỗi đêm kể câu chuyện về tham vọng và sự bứt phá.