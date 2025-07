UNESCO công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới thứ 9 của Việt Nam

Quần thể di sản bao gồm 20 địa điểm trải dài trên núi rừng, đồng bằng và thung lũng ven sông. Tâm điểm là dãy núi Yên Tử, trung tâm của triều đại nhà Trần trong các thế kỷ 13–14 và là cái nôi của Thiền phái Trúc Lâm, dòng Thiền mang đậm bản sắc Việt, góp phần định hình nền văn hóa và tinh thần của quốc gia Đại Việt. Khu di sản gồm hệ thống chùa, đền, miếu và các di tích khảo cổ, gắn bó với nhiều nhân vật lịch sử và tôn giáo tiêu biểu. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và vị trí địa lý đặc biệt, nơi đây vẫn là điểm hành hương linh thiêng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Trang web chính thức của UNESCO đã công bố thông tin và hình ảnh về di sản với tiêu đề: "Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son, Kiep Bac Complex of Monuments and Landscapes". Theo đó, khu di sản có diện tích 525.748 ha, với vùng đệm 5.664.188 ha, được ghi danh vào năm 2025 theo các tiêu chí (iii) và (vi), mã hồ sơ 1732, tọa độ N21 7 9.32 E106 32 7.43. Hồ sơ đề cử do Việt Nam đệ trình đã được công bố công khai nhằm đảm bảo tính minh bạch và hỗ trợ các quốc gia khác trong việc phân tích so sánh. Bộ sưu tập hình ảnh trên trang UNESCO nổi bật với các di tích như Tháp Huệ Quang chứa xá lợi Phật Hoàng, tượng phượng hoàng và trang trí hoa sen thời nhà Trần, tháp Tịch Quang thời Lê Trung Hưng tại Chùa Lan, và tượng Phật Hoàng thế kỷ 17–18, thể hiện sự phong phú về nghệ thuật và kiến trúc của quần thể này. Các địa điểm tiêu biểu bao gồm Thái Miếu (0.53 ha, vùng đệm 2.92 ha), Đền Kiếp Bạc (3.44 ha, vùng đệm 247.65 ha), Chùa Hoa Yên (193.45 ha, vùng đệm 4,577.38 ha), và Chùa Vĩnh Nghiêm (4.79 ha, vùng đệm 35.21 ha), được ghi nhận bởi các tổ chức như Viện Khảo cổ học Việt Nam và Hiệp hội Khảo cổ học Việt Nam.

Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trở thành Di sản Văn hóa Thế giới thứ 9 của Việt Nam, khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh độc đáo của di sản này trên trường quốc tế.

Để theo dõi chi tiết hồ sơ đề cử, bao gồm Tóm tắt, Văn bản đề cử, Phụ lục, Bản đồ, Kế hoạch quản lý, Báo cáo tạm thời của Cơ quan tư vấn, Thông tin bổ sung và Kế hoạch Quản lý của năm 2025, độc giả có thể truy cập trang web chính thức của UNESCO: https://whc.unesco.org/en/list/1732