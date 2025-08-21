Mở đơn cuộc thi giải Business Case lớn nhất miền Bắc - Hành Trình Kinh Doanh 2025

(Ngày Nay) - Cuộc thi Hành Trình Kinh Doanh 2024 gồm 5 vòng chính thức, trong đó Vòng đơn bắt đầu từ ngày 16/08/2025 - 01/09/2025.

Vào ngày 16/08/2025, Câu lạc bộ Nhà Kinh tế trẻ - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (YEC-NEU) đã chính thức phát động cuộc thi Hành Trình Kinh Doanh 2025: “Chuyển mình khai phá, Vững bước tiên phong”.

Với mục đích giúp các bạn trẻ được học tập, tích lũy kiến thức, kỹ năng giải Case Study thực tế, mở rộng cơ hội chinh phục các vòng tuyển dụng của các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu, Hành Trình Kinh Doanh dưới sự tổ chức của CLB Nhà Kinh tế trẻ (YEC-NEU), luôn nỗ lực mang tới những vòng thi công bằng, căng thẳng, đầy tính cạnh tranh nhưng không kém phần giá trị cho các thí sinh tham gia.

Dưới sự bảo trợ của Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Nhà Kinh tế trẻ được thành lập với sứ mệnh mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng sinh viên và là một trong những CLB học thuật có lịch sử phát triển lâu đời nhất tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trải qua hơn 24 năm hình thành và phát triển, YEC đã xây dựng được nền tảng giá trị cốt lõi Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hiệu quả, trở thành cái nôi ươm mầm cho nhiều thế hệ sinh viên tài năng, bản lĩnh và khát vọng vươn xa.

Đặc biệt, cuộc thi Hành Trình Kinh Doanh - dấu ấn học thuật tiêu biểu của YEC đã trải qua 12 mùa thành công, đồng hành cùng hàng nghìn bạn trẻ trên hành trình khai phá và phát triển bản thân. Cuộc thi đã đạt được những thành tựu đáng tự hào: hơn 1600 đơn đăng ký, 1316 đội thi đến từ hơn 100 trường đại học trên toàn quốc, cùng sự đồng hành của 50 đơn vị đối tác, với tổng giá trị giải thưởng đạt mốc 1.5 tỷ đồng. Những con số ấy không chỉ minh chứng cho quy mô và uy tín của cuộc thi, mà còn khẳng định Hành Trình Kinh Doanh là một trong những sân chơi học thuật hàng đầu dành cho sinh viên Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ phát động cuộc thi, đồng chí Trần Việt An - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Kinh tế Quốc dân đã chia sẻ: “Trải qua 12 mùa tổ chức, Hành Trình Kinh Doanh đã khẳng định vị thế là cuộc thi giải Business case hàng đầu, là nơi sinh viên thể hiện bản lĩnh, phát triển tư duy trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn trên nhiều lĩnh và xây dựng nền tảng vững chắc để sinh viên chinh phục các tập đoàn đa quốc gia.”.

Hành Trình Kinh Doanh 2025 gồm có 5 vòng chính thức:

1. Vòng đơn: Application (16/08 - 02/09)

Thí sinh tham gia cuộc thi theo đội bắt buộc bao gồm 3 thành viên, đăng ký dự thi theo hướng dẫn tại link đăng ký: https://go.kinhtetre.net/htkd2025

2. Vòng 1: Online assessment (07/09 - 14/09) bao gồm 2 phần:

- Phần 1: Online Test - Bài thi theo cá nhân online gồm 30 câu hỏi trong vòng 45 phút thuộc 3 lĩnh vực: General Knowledge, Numerical Reasoning Test, Problem Solving Test.

- Phần 2: Đánh giá CV - CV của các thí sinh tham dự cuộc thi sẽ được các đơn vị là Đối tác Chuyên môn của cuộc thi đánh giá và chấm điểm dựa trên thang điểm theo tiêu chí của Ban Tổ chức.

Top 40 đội thi có số điểm cao nhất sẽ bước vào Vòng 2 của Cuộc thi Hành Trình Kinh Doanh 2025.

3. Vòng 2: Online business case (15/09 - 02/10)

- Các đội thi được giao 01 Case Study chung và giải trong vòng 06 ngày dưới hình thức online từ 20h00 ngày 15/09/2025 - 20h00 21/09/2025.

- Trong thời gian diễn ra Vòng 2, các đội thi được tham gia Private Webinar Training để nhận những kiến thức và kĩ năng giải Case Study.

Top 10 đội thi có điểm số cao nhất sẽ bước vào Vòng 3 của Cuộc thi Hành Trình Kinh Doanh 2024.

4. Vòng 3: Intensive centre (04/10 - 13/10)

- Diễn ra trực tiếp tại Hà Nội, top 10 đội thi sẽ được giao một Case Study chung và giải quyết dưới sự giám sát của Ban Tổ chức trong vòng 06 tiếng. Sau đó Top 10 đội thi sẽ trình bày, phản biện phần giải đề của mình với đội ngũ Ban Giám khảo của cuộc thi.

- Trong thời gian diễn ra Vòng 3, các đội thi được tham gia buổi Training đến từ đối tác chuyên môn của cuộc thi.

Top 4 đội có điểm cao nhất sẽ bước vào Vòng 4 của Cuộc thi Hành Trình Kinh Doanh 2024.

5. Vòng 4: Final round (13/10 - 18/10)

- Ngày 13/10/2024, các đội thi sẽ được giao một Case Study chung và giải quyết Case Study dưới hình thức online trong vòng 72 tiếng.

- Trước đêm chung kết, các đội thi sẽ có 01 buổi gặp gỡ đơn vị ra đề của Vòng 4 và được định hướng cách trình bày cũng như giải đáp thắc mắc về Case Study chung.

Vòng đơn: Application đã chính thức mở cổng từ ngày 16/08/2025 đến 23h59 ngày 01/09/2025. Đây là cơ hội để bạn bứt tốc, chinh phục những phần thưởng giá trị và mở rộng cánh cửa sự nghiệp tại các tập đoàn đa quốc gia. Đăng ký tham gia để khai phá bản lĩnh và tiên phong trên hành trình chinh phục thử thách tại: https://go.kinhtetre.net/htkd2025