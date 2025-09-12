Mô hình “kiềng ba chân” giúp Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh kiểu mẫu

(Ngày Nay) - Theo các chuyên gia, mô hình “kiềng 3 chân” của những doanh nghiệp tiên phong như Xanh SM đang kiến tạo mang nhiều giá trị cả về du lịch, kinh tế, góp phần quan trọng giúp Khánh Hòa trở thành “điểm đến xanh toàn diện của thế giới”.

Tiềm năng lớn, phát triển du lịch xanh là vấn đề sống còn

Ngày 11/9, hội thảo “Để Khánh Hòa thành điểm đến xanh toàn diện” do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đã diễn ra tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ ra vấn đề quan trọng: Sau khi hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa đã trở thành vùng đất hội tụ những lợi thế hiếm có với bờ biển dài, hệ sinh thái biển - đảo phong phú, nhiều vịnh và bãi biển nổi tiếng như Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh, Ninh Chữ, Vĩnh Hy, cùng với cảnh quan núi rừng, sa mạc và hệ sinh thái đa dạng. Ngoài ra, Khánh Hòa còn sở hữu kho tàng di sản văn hóa - lịch sử đặc sắc, từ văn hóa Chăm Pa đến các công trình, lễ hội truyền thống giàu bản sắc.

Điều này đồng nghĩa, Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển du lịch xanh, đô thị xanh, giao thông xanh, năng lượng xanh và đời sống xanh của cộng đồng, tạo động lực đưa địa phương trở thành trung tâm phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

“Đó là con đường tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị bền vững và đảm bảo sinh kế lâu dài cho thế hệ mai sau”, ông Biên nói.

Đóng góp ý kiến cho Khánh Hòa, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khẳng định, phát triển du lịch xanh là vấn đề sống còn trong cạnh tranh phát triển trên trường quốc tế, đặc biệt là khi Khánh Hòa đang nắm giữ nhiều lợi thế về vị trí chiến lược, với hệ thống vịnh nổi tiếng, con đường bờ biển dài nhất Việt Nam…

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia chỉ ra những mục tiêu quan trọng Khánh Hòa cần đạt được trong giai đoạn tới là phát triển du lịch xanh toàn diện và có kế hoạch cụ thể. “Ứng dụng chuyển đổi số cực kỳ quan trọng trong xây dựng điểm đến xanh, thúc đẩy hạ tầng xanh phát triển. Ngoài ra, công nghệ số giúp tiếp thị du lịch xanh. Tôi hy vọng Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh được định vị trên bản đồ du lịch xanh thế giới với những mục tiêu đã đặt ra”, ông Khánh nói.

3 giá trị xanh từ mô hình tiên phong của Xanh SM

Góp ý tại hội thảo, nhiều chuyên gia cùng chung quan điểm, để trở thành điểm đến xanh toàn diện, Khánh Hòa cần những trụ cột xanh để tạo nên những thay đổi căn bản. Thạc sĩ Huỳnh Hồ Đại Nghĩa (Khoa Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) nhắc tới 3 trụ cột lớn về: Công nghệ xanh, Tài chính xanh và Nhân lực xanh.

Trong khi đó, về phía doanh nghiệp, ông Phạm Minh Đức - Giám đốc Vận hành Miền Trung Xanh SM thị trường Việt Nam nhấn mạnh mô hình “kiềng ba chân” đang góp phần giúp Khánh Hòa kiến tạo ba giá trị xanh, tiến tới điểm xanh kiểu mẫu.

Đây cũng là mô hình đã giúp Xanh SM phủ rộng phương tiện xanh tại Khánh Hòa với: Đội xe điện cơ hữu hàng nghìn chiếc với chất lượng dịch vụ 5 sao; Nền tảng kinh tế chia sẻ Xanh SM Platform giúp lan tỏa nhanh thói quen sử dụng phương tiện xanh, đồng thời mở ra cơ hội thu nhập rộng khắp cho người dân; Hợp tác với hãng xe truyền thống để chuyển đổi đội xe sang điện.

Từ mô hình kiềng ba chân trên, ông Đức khẳng định, doanh nghiệp đang cùng Khánh Hòa kiến tạo 3 giá trị xanh. Trước hết là kinh tế xanh bởi sự hiện diện của những doanh nghiệp như Xanh SM đã mở ra hàng nghìn cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương với thu nhập bền vững, nghề nghiệp ổn định.

Giá trị thứ hai mà cộng đồng cùng thấy rõ là “du lịch xanh”. “Du khách quốc tế đến Nha Trang ngày càng coi trải nghiệm xanh là một tiêu chí lựa chọn. Xe điện êm ái, không khói bụi, chính là lời chào ấn tượng ngay khi họ bước ra khỏi sân bay Cam Ranh”, đại diện Xanh SM nói.

Đặc biệt, ông Đức chỉ ra giá trị thứ 3 là “cuộc sống xanh” bởi mỗi chuyến đi bằng xe điện sẽ giúp giảm khí thải, giảm tiếng ồn. Ông tính toán, trung bình 1km di chuyển bằng ô tô điện sẽ giảm phát thải 0,192 kg CO₂. Con số này với xe máy điện là 0,048 kg CO₂. Cùng với cả triệu chuyến đi đã thực hiện, theo ông, Xanh SM đã cùng người dân góp phần cắt giảm hơn 350.000 tấn CO₂, tương đương với khả năng hấp thụ của gần 16 triệu cây xanh. Ngoài ra, xanh cũng đang trở thành phong cách sống giúp Khánh Hòa tiên phong lan tỏa lối sống bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày.

Nhìn tổng thể, theo ông Đức, Khánh Hòa hội đủ tầm nhìn, lợi thế du lịch và tinh thần đổi mới để dẫn dắt chuyển đổi xanh, nhưng thành công chỉ đến từ sự đồng lòng, từ quyết sách vĩ mô đến lựa chọn di chuyển xanh của từng người dân. “Xanh SM cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, để giấc mơ về một thành phố du lịch xanh không còn là viễn cảnh, mà là hiện thực ngay trên từng con phố, từng chuyến xe của tỉnh Khánh Hòa”, đại diện Xanh SM nói.