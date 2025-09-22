Mô hình luân phiên bác sỹ ra Côn Đảo phát huy hiệu quả tích cực

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh duy trì hoạt động luân phiên bác sỹ chuyên khoa ra công tác tại Côn Đảo, đồng thời tăng cường chuyển giao kỹ thuật, đào tạo cán bộ tại chỗ.

Ngày 21/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác Bộ Y tế đã có chuyến thăm, làm việc tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, kiểm tra việc triển khai mô hình luân phiên bác sỹ chuyên khoa tại Thành phố Hồ Chí Minh ra công tác tại đây.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, y bác sỹ Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Theo Bộ trưởng, việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng biển đảo, nhất là tại đặc khu Côn Đảo - địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành Y tế.

Hiệu quả bước đầu của mô hình luân phiên bác sỹ chuyên khoa ra công tác tại Côn Đảo cho thấy đây là giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay của Côn Đảo, đồng thời là cách để thu hẹp khoảng cách chất lượng dịch vụ y tế giữa đất liền và hải đảo.

Bộ trưởng cũng đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì hoạt động luân phiên bác sỹ chuyên khoa ra công tác tại Côn Đảo, đồng thời tăng cường chuyển giao kỹ thuật, đào tạo cán bộ tại chỗ để nâng cao chất lượng y tế tại đảo.

Đối với những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết Bộ sẽ phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh để tìm cách tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết, với mục tiêu phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nơi đảo xa.

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo được thành lập từ năm 2005, vừa thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, vừa đảm bảo y tế cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo, ngư dân và du khách.

Tháng 4/2025, dự án đầu tư mới Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo giai đoạn một có diện tích sàn khoảng 9.294 m2, chiều cao 5 tầng với quy mô là 60 giường bệnh, tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng đã được khánh thành và chính thức đưa vào sử dụng vào cuối tháng 8/2025.

Trung tâm hiện có 73 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 16 bác sỹ với 5 phòng chức năng, 7 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, một tổ kiểm soát nhiễm khuẩn. Trong 9 tháng năm 2025, có trên 16.600 lượt người đến khám, điều trị bệnh.

Thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, từ ngày 3/9 đến nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đợt 1 chương trình luân phiên các bác sỹ chuyên khoa ra công tác tại Côn Đảo.

Kể từ khi thực hiện chương trình này, số lượt người đến khám chữa bệnh tại Trung tâm tăng 67% so với tháng 8/2025; số lượt điều trị nội trú tăng 75%; công suất sử dụng giường bệnh tăng 72%.

Đặc biệt, các bác sỹ chuyên khoa đã phối hợp phẫu thuật thành công 8 ca bệnh, trong đó có nhiều ca bệnh phức tạp lần đầu tiên được thực hiện thành công ngay tại đặc khu Côn Đảo, giảm tình trạng phải chuyển tuyến về đất liền. Qua đó, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Điều này cũng đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định hiệu quả thiết thực của chương trình luân phiên bác sỹ chuyên khoa ra công tác tại Côn Đảo.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dự Lễ ký kết triển khai Chương trình nha học đường theo mô hình trường-trạm và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi tại Côn Đảo giai đoạn 2025-2028, giữa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh với Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Hoạt động được triển khai nhằm mục tiêu tăng cường công tác chăm sóc, dự phòng các bệnh lý răng miệng cho học sinh và người cao tuổi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tại Côn Đảo.

Tại lễ ký kết, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng bộ thiết bị nha khoa lưu động cho Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng 10 suất học bổng cho các học sinh vượt khó học giỏi tại Côn Đảo.