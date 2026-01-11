Hà Nội: Đáp ứng y tế phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV

(Ngày Nay) - Nhằm đáp ứng y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo đúng kế hoạch, phân công nhiệm vụ của Bộ Y tế và Thành ủy Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-SYT ngày 6/1/2026 về việc đáp ứng y tế phục vụ Đại hội từ ngày 19 đến ngày 25/1 với các nội dung được triển khai đồng bộ.

Sở Y tế Hà Nội đề ra các yêu cầu như: Đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra trong thời gian diễn ra Đại hội; đảm bảo tốt an toàn vệ sinh thực phẩm, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm dịch trước và trong thời gian diễn ra Đại hội; đảm bảo công tác thường trực y tế, bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị để thực hiện chăm sóc y tế đối với Đại biểu, khách mời tham dự Đại hội; tổ chức các kíp trực và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các Đại biểu thuộc Đoàn Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự Đại hội; chuẩn bị sẵn các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để đáp ứng cấp cứu khẩn cấp các tình huống thảm họa, khủng bố hóa học, sinh học.

Cụ thể, đối với công tác phòng, chống dịch, bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra trong thời gian diễn ra Đại hội, đặc biệt tại nơi tổ chức Đại hội và các khách sạn có Đại biểu lưu trú; thực hiện giám sát y tế, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện, đáp ứng phòng chống dịch cho các đại biểu, khách mời, cán bộ, người phục vụ trong thời gian diễn ra Đại hội theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Cục Phòng bệnh; kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo chất lượng nước sạch tại các cơ sở cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và các địa điểm phục vụ Đại hội.

Đối với công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Hà Nội đảm bảo tốt an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn thành phố, đặc biệt tại các địa điểm tổ chức Đại hội và nơi lưu trú của Đại biểu; tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cung cấp nguyên liệu thực phẩm và thực phẩm; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn phục vụ Đại hội; thành lập các tổ thường trực giám sát kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn tại các khách sạn và địa điểm tổ chức Đại hội; lấy mẫu xét nghiệm nguyên liệu và sản phẩm phục vụ Đại hội trong trường hợp cần thiết; xử lý ngộ độc thực phẩm theo quy định (nếu xảy ra).

Về công tác đảm bảo cấp cứu, khám chữa bệnh, Sở Y tế Hà Nội bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị tốt nhất để cấp cứu, chăm sóc y tế đối với các Đại biểu, khách mời, phóng viên, cán bộ và người phục vụ Đại hội trong suốt quá trình đón, tiễn các đoàn đại biểu tại sân bay, tại nơi diễn ra Đại hội và các khách sạn lưu trú theo sự phân công của Bộ Y tế; tổ chức phân luồng cấp cứu đặc biệt đối với một số chuyên khoa cấp cứu như Nội khoa Tim mạch (Bệnh viện Tim Hà Nội), cấp cứu Nội khoa khác (Bệnh viện Thanh Nhàn), cấp cứu Ngoại khoa, chấn thương (Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn).

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn toàn thành phố tăng cường công tác khám bệnh, chữa bệnh. Các bệnh viện trên địa bàn thành phố bố trí 10 giường bệnh chất lượng cao để phục vụ Đại hội trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra. Các đơn vị đảm bảo đầy đủ danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, phương tiện cấp cứu để trang bị cho các tổ y tế, xe ô tô cứu thương đảm bảo phục vụ Đại hội theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế; đáp ứng cấp cứu khẩn cấp các tình huống thảm họa, khủng bố hóa học, sinh học: cấp cứu đột xuất nếu có tai nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm hàng loạt với số lượng bệnh nhân lớn, thảm họa, khủng bố hóa học, sinh học...

Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội huy động các đội cấp cứu ngoại viện của các bệnh viện, các đội cơ động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), các đơn vị liên quan và các đơn vị y tế đóng trên địa bàn thành phố. Các bệnh viện trên địa bàn thành phố thường trực sẵn sàng tại bệnh viện 1 xe cứu thương và đội cấp cứu cơ động gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng và 1 lái xe với đầy đủ thuốc, trang thiết bị y tế theo quy định của Bộ Y tế sẵn sàng nhận nhiệm vụ ngay khi có lệnh điều động.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, CDC Hà Nội mỗi đơn vị sẵn sàng thường trực 2 đội cơ động chuyên ngành với đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng sẵn sàng nhận nhiệm vụ ngay khi có lệnh điều động.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị Trung tâm Hội nghị quốc gia và các khách sạn phục vụ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Trạm Y tế trên địa bàn để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường ngoại cảnh, phun hóa chất phòng chống dịch, vệ sinh nguồn nước theo đúng hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội; bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện để thực hiện lau khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc hàng ngày theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; bố trí đầy đủ khẩu trang, nước khử khuẩn tay nhanh tại các vị trí phù hợp theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; bố trí phòng y tế, phòng trực đối với cán bộ nhân viên y tế để đảm bảo thực hiện công tác đáp ứng y tế...