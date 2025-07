Mỗi ngày sống tinh hoa tại The Matrix One Premium

“Đốn tim” người dùng từ tầm view triệu đô

Khoa học đã chứng mình rằng, ánh nắng tự nhiên, nhất là nắng sớm là một liệu pháp sức khoẻ toàn diện, giúp: cải thiện tâm trạng, cải thiện tầm nhìn, tăng cường sản xuất vitamin D, hỗ trợ sức khỏe xương, ngăn ngừa bệnh tim mạch và một số loại ung thư, kích thích quá trình tăng trưởng ở trẻ em,… Do đó, việc thiết kế không gian sống có nhiều ánh sáng tự nhiên sẽ rất tốt cho sức khỏe tâm thần của những người sống trong không gian đó.

Dù biết là vậy, nhưng phần lớn các dự án căn hộ theo motif truyền thống đều chưa làm tốt điều này, thậm chí còn cản trở ánh sáng tự nhiên tiếp cận không gian sống. Nhưng hạn chế này đã hoàn toàn được khắc phục tại The Matrix One Premium – siêu phẩm căn hộ cao cấp thuộc dòng Landmark của chủ đầu tư MIK Group.

Với kim chỉ nam “Nâng tầm giá trị sống”, MIK Group không chỉ hướng đến việc kiến tạo nên các dự án nhà ở với thiết kế hiện đại, đẳng cấp, tiện ích phong phú mà từ các chi tiết nhỏ nhất cổ vũ cho phong cách sống wellness cũng được chăm chút. Trong đó, căn hộ với thiết kế kính tràn chạm trần, mang tầm nhìn panorama rộng lớn tại The Matrix One Premium là điểm nhấn đáng chú ý. Tại đây, toàn bộ các căn hộ đều được thiết kế để tối đa tầm view cho các gia chủ, giúp các “Thượng đế” không chỉ có được một tầm nhìn rộng hơn ra toàn thành phố, có được những khoảnh khắc đón bình minh, ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, mà việc “đón nắng vào nhà” còn là một giải pháp chữa lành đầy tinh tế mà MIK Group dành tặng các khách hàng.

Hãy thử tưởng tượng việc chào đón ngày mới bằng một phòng khách ngập tràn nắng sớm, thu vào tầm mắt cả một công viên rộng 14ha, sân vận động quốc gia và nhịp sống náo nức sẽ mang đến cảm giác phấn chấn thế nào cho một ngày dài. Không gian ấy, khung cảnh ấy có lẽ không gì thích hợp hơn việc tự thưởng cho mình một tách trà ấm, một ly cà phê được pha đúng điệu để mỗi người tự nạp thêm cho mình nguồn năng lượng tích cực, mỗi ngày, vào mỗi sáng.

Theo tiến sĩ Mathew White, nhà tâm lý học môi trường tại Đại học Exeter (Vương quốc Anh), người sống gần công viên chưa đầy 1km sẽ giảm bớt nguy cơ mắc các bệnh trầm cảm, lo âu so với những người sống ở những nơi đông đúc. Cụ thể, giảm 31% tỉ lệ mắc bệnh lo âu, giảm 7% các hoạt động gây căng thẳng thần kinh, gia tăng 50% khả năng sáng tạo. Đặc biệt, khi sống gần công viên cư dân sẽ có tâm trạng tích cực, thoải mái khi tham gia các hoạt động ngoài trời, giúp nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng môi trường sống.

Điều này vừa hay trùng khớp với cư dân The Matrix One Premium, khi không cần đến 1km, chỉ vài bước chân, các cư dân tại đây đã hoàn toản thả mình vào một công viên rộng tới 14ha, nơi thuận tiện cho các hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn hay hoạt động thể chất nhẹ cho cả gia đình.

Cũng ngay tại The Matrix One Premium, chủ nhân căn hộ có thể lựa chọn các hoạt động khác như: gym hiện đại, bơi lội và xông hơi tại bể bơi 4 mùa trong nhà,… Tất cả những điều này sẽ hình thành nên một thói quen sinh hoạt lành mạnh, cải thiện thân – tâm – trí cho mỗi người.

Nâng tầm giá trị sống

Một khác biệt tại The Matrix One Premium, đó là không chỉ sở hữu vị trí độc tôn, kết nối thuận tiện đến trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và các khu vực trung tâm, tại đây, các cư dân còn được bao bọc trong một rừng tiện ích giàu chất thượng lưu như: Dịch vụ dọn dẹp linh hoạt; Dịch vụ trợ lý đa nhiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ: dọn phòng, đặt đồ, đón – đưa, chăm sóc thú cưng,...

Thậm chí, sau một ngày làm việc, mọi mệt mỏi sẽ hoàn toàn tan biết khi cư dân trở về trong sự niềm nở của đội ngũ lễ tân – nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện được quản lý bởi thương hiệu quốc tế. Từng chiếc xe đẩy dịch vụ đặc trưng như tại các khách sạn 5 sao sẽ giúp chủ nhân căn hộ gác lại sau lưng những bộn bề của công việc, từ đó có được cho mình những phút giây toàn tâm, toàn ý với gia đình nhỏ.

Thành phố lên đèn cũng là lúc những chủ nhân tại The Matrix One Premium có được một buổi tối an yên bên gia đình. Mỗi người có thể tận hưởng phút giây thư giãn tại không gian riêng, bên tách trà ấm áp ngay tại căn hộ; đọc một cuốn sách yêu thích; hay ngẩng nhìn bầu trời đêm từ thư viện trên tầng cao, hướng tầm mắt qua vườn ngắm cảnh để cảm nhận nhịp sống đô thị đang say giấc.

Tất cả những trải nghiệm nhẹ nhàng mà giàu cảm xúc cũng chính là món quà khác mà MIK Group dành tặng cho các khách hàng của mình, để The Matrix One Premium không chỉ là niềm tự hào, mà còn là nơi mong đến, chốn mong về của mỗi người.