“Mưa đỏ” kết thúc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Tối 12/12, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris đã chính thức khép lại bằng một dấu ấn đặc biệt khi “Mưa Đỏ” - tác phẩm từng lập kỷ lục phòng vé tại Việt Nam và đại diện Việt Nam tranh giải Oscar - được giới thiệu đến đông đảo khán giả tại rạp Pathé Palace, địa điểm gắn với cội nguồn của điện ảnh thế giới.
“Mưa đỏ” kết thúc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris

Bộ phim cho thấy bước chuyển mình rõ nét của điện ảnh Việt Nam trong cách kể chuyện hiện đại, ngôn ngữ hình ảnh giàu cảm xúc và khả năng hội nhập quốc tế. Sự đón nhận nồng nhiệt và những cuộc đối thoại sôi nổi sau buổi chiếu cho thấy điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể kể những câu chuyện của chính mình nhưng chạm được trái tim toàn cầu, khẳng định vị thế mới của điện ảnh Việt trên hành trình vươn ra thế giới.

Với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”, sự kiện đã thu hút hơn 6.000 lượt khán giả đến từ Pháp và gần 20 quốc gia, giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam – từ kinh điển đến đương đại, từ phim thương mại tới phim nghệ thuật và tài liệu, trong đó có nhiều phim từng đoạt giải tại các liên hoan quốc tế. Sự kiện cũng quy tụ hơn 100 diễn viên, đạo diễn nổi tiếng của Pháp và Việt Nam.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Phạm Thị Kim Yến, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã cảm ơn Ban tổ chức, các tình nguyện viên, Hiệp hội xúc tiến điện ảnh Việt Nam (VFDA), Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (ASVE Global)... đã làm việc trong nhiều tháng qua để tổ chức thành công một sự kiện mang ý nghĩa, góp phần quảng bá văn hóa và điện ảnh Việt Nam ra với bạn bè quốc tế.

Trao đổi với các phóng viên, NSƯT - Đạo diễn Đặng Thái Huyền của phim "Mưa Đỏ", chia sẻ: “Tôi nghĩ là không chỉ riêng "Mưa đỏ" mà tất cả các bộ phim được lựa chọn để trình chiếu trong Tuần lễ Phim Việt Nam tại Paris lần này đều luôn được khán giả chào đón và đặc biệt là khán giả tại Pháp. Đó là một dấu ấn thật tuyệt vời đối với điện ảnh Việt Nam và nó cũng là dấu ấn để thời gian tiếp theo sẽ có những Tuần lễ phim Việt Nam tại Pháp, lan tỏa thông điệp giá trị văn hóa, dân tộc, các giá trị nghệ thuật của Việt Nam ra với bạn bè thế giới”.

Với những cuộc gặp gỡ chuyên sâu và sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng quốc tế, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris được xem là một dấu mốc đáng nhớ của điện ảnh Việt trên bản đồ thế giới. Sự kiện không chỉ tôn vinh nghệ thuật, mà còn mở ra định hướng dài hạn trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thông qua sức lan tỏa của điện ảnh.

PV
Mưa đỏ phim điện ảnh Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Du lịch Việt Nam chào đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc
Du lịch Việt Nam chào đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, dự kiến, giữa tháng 12/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Sân bay quốc tế Phú Quốc. Sự kiện do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, Sở Du lịch tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Du lịch Việt Nam nói chung và đối với đảo ngọc Phú Quốc nói riêng.
Tour khám phá du lịch mạo hiểm hang Sơn Đoòng hút khách
Tour khám phá du lịch mạo hiểm hang Sơn Đoòng hút khách
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Oxalis Adventure, đơn vị thực hiện tour khám phá hang Sơn Đoòng(Quảng Trị), hiện đã đủ số lượng 1.000 khách trong năm 2026 và chuẩn bị cho hành trình khám phá vào cuối tháng 1/2026 tới. Đặc biệt, tour khám phá hang Sơn Đoòng cũng đã được đặt kín chỗ của năm 2027.
“Mưa đỏ” kết thúc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris
“Mưa đỏ” kết thúc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris
(Ngày Nay) - Tối 12/12, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris đã chính thức khép lại bằng một dấu ấn đặc biệt khi “Mưa Đỏ” - tác phẩm từng lập kỷ lục phòng vé tại Việt Nam và đại diện Việt Nam tranh giải Oscar - được giới thiệu đến đông đảo khán giả tại rạp Pathé Palace, địa điểm gắn với cội nguồn của điện ảnh thế giới.
Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia
Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia
(Ngày Nay) - Ngày 13/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã thông tin cho báo giới nội dung cuộc điện đàm tối 12/12 với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề xung đột biên giới với Campuchia.
Bước tiến mới của Google nhằm xóa nhòa rào cản ngôn ngữ
Bước tiến mới của Google nhằm xóa nhòa rào cản ngôn ngữ
(Ngày Nay) - Trong nỗ lực tăng tốc cuộc đua công nghệ ngôn ngữ, Google đang triển khai phiên bản beta của tính năng mới, cho phép người dùng nghe bản dịch trực tiếp qua tai nghe theo thời gian thực. Thông báo trên được đưa ra ngày 12/12 tại San Francisco, đánh dấu bước đi tiếp theo của “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ trong việc nâng cấp các dịch vụ dịch thuật và học ngôn ngữ vốn đã quen thuộc với hàng tỷ người dùng toàn cầu.
Việt Nam là thành viên sáng lập Hiệp hội Võ thuật tổng hợp Đông Nam Á
Việt Nam là thành viên sáng lập Hiệp hội Võ thuật tổng hợp Đông Nam Á
(Ngày Nay) -  Theo thông tin từ Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam, cuối ngày thi đấu 11/12 của SEA Games 33 tại Thái Lan, đại diện Liên đoàn Võ thuật tổng hợp các quốc gia trong khu vực gồm: Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore đã nhóm họp nhằm thống nhất các nội dung liên quan tới hoạt động của Hiệp hội Võ thuật tổng hợp Đông Nam Á (South East Asia Mixed Martial Arts Association, viết tắt là SEAMMAA).