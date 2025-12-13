“Mưa đỏ” kết thúc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris

(Ngày Nay) - Tối 12/12, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris đã chính thức khép lại bằng một dấu ấn đặc biệt khi “Mưa Đỏ” - tác phẩm từng lập kỷ lục phòng vé tại Việt Nam và đại diện Việt Nam tranh giải Oscar - được giới thiệu đến đông đảo khán giả tại rạp Pathé Palace, địa điểm gắn với cội nguồn của điện ảnh thế giới.

Bộ phim cho thấy bước chuyển mình rõ nét của điện ảnh Việt Nam trong cách kể chuyện hiện đại, ngôn ngữ hình ảnh giàu cảm xúc và khả năng hội nhập quốc tế. Sự đón nhận nồng nhiệt và những cuộc đối thoại sôi nổi sau buổi chiếu cho thấy điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể kể những câu chuyện của chính mình nhưng chạm được trái tim toàn cầu, khẳng định vị thế mới của điện ảnh Việt trên hành trình vươn ra thế giới.

Với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”, sự kiện đã thu hút hơn 6.000 lượt khán giả đến từ Pháp và gần 20 quốc gia, giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam – từ kinh điển đến đương đại, từ phim thương mại tới phim nghệ thuật và tài liệu, trong đó có nhiều phim từng đoạt giải tại các liên hoan quốc tế. Sự kiện cũng quy tụ hơn 100 diễn viên, đạo diễn nổi tiếng của Pháp và Việt Nam.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Phạm Thị Kim Yến, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã cảm ơn Ban tổ chức, các tình nguyện viên, Hiệp hội xúc tiến điện ảnh Việt Nam (VFDA), Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (ASVE Global)... đã làm việc trong nhiều tháng qua để tổ chức thành công một sự kiện mang ý nghĩa, góp phần quảng bá văn hóa và điện ảnh Việt Nam ra với bạn bè quốc tế.

Trao đổi với các phóng viên, NSƯT - Đạo diễn Đặng Thái Huyền của phim "Mưa Đỏ", chia sẻ: “Tôi nghĩ là không chỉ riêng "Mưa đỏ" mà tất cả các bộ phim được lựa chọn để trình chiếu trong Tuần lễ Phim Việt Nam tại Paris lần này đều luôn được khán giả chào đón và đặc biệt là khán giả tại Pháp. Đó là một dấu ấn thật tuyệt vời đối với điện ảnh Việt Nam và nó cũng là dấu ấn để thời gian tiếp theo sẽ có những Tuần lễ phim Việt Nam tại Pháp, lan tỏa thông điệp giá trị văn hóa, dân tộc, các giá trị nghệ thuật của Việt Nam ra với bạn bè thế giới”.

Với những cuộc gặp gỡ chuyên sâu và sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng quốc tế, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris được xem là một dấu mốc đáng nhớ của điện ảnh Việt trên bản đồ thế giới. Sự kiện không chỉ tôn vinh nghệ thuật, mà còn mở ra định hướng dài hạn trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thông qua sức lan tỏa của điện ảnh.