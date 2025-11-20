“Mưa đỏ” cán mốc 1 triệu lượt xem sau 24 giờ phát miễn phí trên TV360

(Ngày Nay) - Bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ” thu hút 1 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ sau khi được phát sóng miễn phí trên nền tảng TV360 của Viettel.

Bộ phim hiện giữ kỷ lục phòng vé Việt Nam với doanh thu mở màn hơn 40 tỷ đồng (tương đương khoảng 500.000 vé), và việc nhanh chóng đạt mốc 1 triệu lượt xem trên nền tảng OTT tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng của bộ phim trong đời sống văn hóa – tinh thần của công chúng.

Theo ghi nhận, ngay trong ngày đầu phát sóng, lượng truy cập liên tục tăng cao, có thời điểm hơn 60.000 người cùng xem “Mưa đỏ” trên TV360. Hiệu ứng này tương tự mô hình “xem sự kiện” vốn chỉ phổ biến ở rạp chiếu hoặc các buổi công chiếu tập trung, cho thấy tác phẩm tiếp tục tạo được sức hút mạnh mẽ ngay cả khi phát hành trực tuyến.

Lan tỏa giá trị lịch sử thông qua nền tảng số

Việc phát miễn phí “Mưa đỏ” được xem như một nỗ lực nhằm đưa một tác phẩm điện ảnh giàu giá trị lịch sử đến với đông đảo khán giả, đặc biệt là những khu vực còn hạn chế điều kiện tiếp cận hạ tầng giải trí. TV360 cho biết mục tiêu của chương trình là tạo cơ hội để mọi người dân đều có thể tiếp cận bộ phim mà không bị giới hạn bởi chi phí, địa lý hay điều kiện hạ tầng rạp. Đại diện TV360 cho biết:

“Chúng tôi mong muốn mỗi nội dung có giá trị đều đến được với đông đảo người dân, đặc biệt ở những nơi điều kiện văn hóa – thông tin còn hạn chế. Đây là tinh thần xuyên suốt Viettel theo đuổi trong các sản phẩm và dịch vụ.”

“Mưa đỏ” tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972 – sự kiện được xem là một trong những trang sử bi tráng nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Với nhiều khán giả, việc bộ phim được phát trực tuyến miễn phí không chỉ là cơ hội thưởng thức một tác phẩm điện ảnh chất lượng, mà còn là dịp để nhìn lại lịch sử bằng một lăng kính chân thực và xúc cảm bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

OTT mở rộng quy mô tiếp cận, vượt qua giới hạn hạ tầng rạp chiếu

Trong ngày đầu phát hành tại rạp, “Mưa đỏ” đã lập kỷ lục phòng vé Việt Nam với doanh thu hơn 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, hình thức phát hành truyền thống vẫn chịu sự giới hạn về địa điểm và hạ tầng. Đa phần người dân ở khu vực thành thị được tiếp cận hình thức giải trí này, trong khi đó nhiều khu vực miền núi, nông thôn hoặc vùng sâu chưa có rạp chiếu phim, khiến việc tiếp cận các tác phẩm điện ảnh chất lượng còn gặp nhiều khó khăn.

Ngược lại, gần 1 triệu lượt xem trên TV360 trong 24 giờ đầu cho thấy nền tảng OTT có khả năng mở rộng phạm vi tiếp cận vượt trội, đưa phim đến với khán giả từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến hải đảo xa xôi. Việc nhiều người cùng xem tại nhà, cùng thảo luận trên mạng xã hội làm tăng sức lan tỏa của phim theo một cách thức mới phù hợp với xu hướng hưởng thụ nội dung thời đại số.

Trên các hội nhóm yêu điện ảnh, khán giả liên tục chia sẻ cảm xúc sau khi xem phim. Tài khoản Anh Thơ viết: “Cách đây mấy tháng, mình nghe mọi người bàn luận về Mưa đỏ, chỉ ngồi ước giá như có rạp để đi xem, nay lại còn được xem miễn phí tại nhà, thật là tuyệt.” Bạn Ngọc Mai chia sẻ: “Chưa bao giờ nghĩ mình có thể xem phim 4K như rạp ngay tại vùng núi. Cảm ơn vì cơ hội này.”

Nhiều gia đình ghi lại khoảnh khắc quây quần xem phim, để rồi nghe lại câu chuyện chiến trường từ thế hệ trước và cũng là cơ hội thế hệ trẻ hiểu hơn những ngày lịch sử oai hùng của dân tộc. Một số nhóm bạn rủ nhau xem để “khóc cùng nhau”, tạo nên làn sóng cộng hưởng cảm xúc đặc biệt.

Chất lượng 4K nâng trải nghiệm xem phim tại nhà

Phiên bản “Mưa đỏ” trên TV360 được trình chiếu với chất lượng 4K theo chuẩn quốc tế, giúp tái hiện các đại cảnh chiến trường, gương mặt người lính và bối cảnh lịch sử một cách sắc nét. Nhiều khán giả nhận xét đây là yếu tố quan trọng giúp cảm xúc của họ được trọn vẹn hơn khi thưởng thức bộ phim tại nhà. mang lại trải nghiệm điện ảnh chuyên nghiệp.

Khán giả Mai Ngọc bình luận: “Nét đến mức mình cảm được giọt nước mắt”

Tài khoản NguyenVien chia sẻ: “4K nét căng, mang rạp chiếu phim về nhà là có thật mọi người ơi”

Gần 1 triệu lượt xem – dấu mốc cho sức lan tỏa của điện ảnh Việt

“Mưa đỏ” không chỉ là một bộ phim đạt thành tích ấn tượng tại phòng vé, mà đang tiếp tục khẳng định sức sống khi được phát miễn phí trên nền tảng số. Gần 1 triệu lượt xem sau 24 giờ cho thấy nhu cầu của khán giả đối với những tác phẩm mang giá trị lịch sử – văn hóa vẫn rất lớn, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới cho điện ảnh Việt trong thời đại số. Việc một tác phẩm lịch sử Việt Nam có thể lan tỏa rộng rãi nhờ nền tảng công nghệ trong nước cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của các dịch vụ OTT trong việc kết nối và phổ biến nội dung văn hóa đến mọi vùng miền.