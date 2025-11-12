Mừng tuổi 32, SHB gieo hạnh phúc với ngàn ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng

(Ngày Nay) - Bước sang tuổi 32 đầy nhiệt huyết và bản lĩnh, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) ghi dấu cột mốc mới trên hành trình kiến tạo những giá trị bền vững. Đây cũng là cơ hội để Ngân hàng gửi lời tri ân đặc biệt tới đối tác và khách hàng đã đồng hành và yêu thương thông qua những ưu đãi, món quà cùng lời cảm ơn chân thành nhất.

3.500 phần quà hấp dẫn dành tặng khách hàng cá nhân

Từ nay đến hết ngày 31/12/2025, khi khách hàng đăng ký và chính thức trải nghiệm một trong hai gói sản phẩm Family Banking hoặc S-Living, SHB sẽ dành tặng thêm 3.500 E-voucher Urbox độc quyền cho các trải nghiệm mua sắm và chi tiêu, với tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng, bên cạnh nhiều ưu đãi dịch vụ khác.

Đây là những giải pháp tài chính được "may đo" tỉ mỉ, trở thành cánh tay đắc lực, đồng hành cùng mỗi gia đình Việt trong hành trình quản lý chi tiêu thông minh, tích lũy hiệu quả và đầu tư sinh lời. Từ đó, những giá trị vật chất được vun đắp cùng những giá trị tinh thần, gắn kết tình thân và cùng nhau kiến tạo một tương lai thịnh vượng, hạnh phúc vẹn tròn.

Bên cạnh các chương trình tri ân, SHB cũng điều chỉnh chính sách lãi suất tiết kiệm theo hướng cạnh tranh hơn, mang lại lợi ích rõ rệt cho khách hàng trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động.

Đến với kênh quầy giao dịch, khách hàng sẽ được trải nghiệm đa dạng sản phẩm tiết kiệm với kỳ hạn linh hoạt và mức lãi suất cao nhất lên đến 6,8%/năm cực kỳ hấp dẫn. Còn đối với những khách hàng yêu thích sự tiện lợi, kênh giao dịch online chính là lựa chọn hoàn hảo không thể bỏ lỡ. Chỉ với một cú chạm, bạn không chỉ gửi tiền nhanh chóng, an toàn mà còn được hưởng mức lãi suất cộng thêm lên đến 1,1%/năm so với biểu lãi suất niêm yết.

Các ưu đãi lãi suất này không chỉ giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận mà còn thể hiện chiến lược nhất quán của SHB, đó là thúc đẩy tài chính thông minh, khuyến khích thói quen giao dịch số và mang đến trải nghiệm thuận tiện, an toàn cho người dùng trong hành trình quản lý tài chính cá nhân.

Đại diện SHB cho biết, thông qua chuỗi chương trình ý nghĩa này, SHB kỳ vọng sẽ cùng khách hàng kiến tạo nên những giá trị bền vững, nơi tinh thần sống thông minh và quản lý tài chính hiện đại được lan tỏa mạnh mẽ, hiện thực hóa triết lý "Ngân hàng hạnh phúc" mà SHB theo đuổi.

"Kỷ niệm 32 năm không chỉ là một cột mốc để nhìn lại hành trình đã qua, mà trên hết, là dịp để chúng tôi gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến mọi khách hàng, những người đã đồng hành, tin tưởng và góp phần viết nên câu chuyện thành công của SHB ngày hôm nay. Mỗi ưu đãi trong dịp này chính là lời hứa tiếp tục mang đến những giải pháp tài chính ưu việt, đồng hành cùng cộng đồng trong những chặng đường phát triển sắp tới.", đại diện SHB nhấn mạnh.

Chương trình đồng hành và tri ân khách hàng doanh nghiệp

Từ ngày 13/11/2025 đến 13/03/2026, SHB mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách hàng doanh nghiệp với tên gọi “Đồng hành phát triển - Tri ân tiến bước” với nhiều ưu đãi đặc biệt.

Cụ thể, khách hàng mới, khách hàng doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện của chương trình sẽ được miễn/giảm phí khi đăng ký mở mới tài khoản số đẹp, tài khoản thanh toán. Đồng thời, SHB cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng doanh nghiệp, phê duyệt hạn mức thấu chi online, giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo dòng vốn lưu động.

Đặc biệt, SHB dành hơn 2.000 voucher giảm giá phí dịch vụ với giá trị lên đến 10 triệu đồng/voucher, gửi tới các khách hàng doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện chương trình, giúp doanh nghiệp thoải mái trải nghiệm những sản phẩm tài chính tại quầy hay trên nền tảng số của Ngân hàng.

Xuyên suốt hành trình phát triển, SHB đã khẳng định uy tín và vị thế của ngân hàng TMCP top đầu, đối tác tin cậy khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn Nhà nước & tư nhân trong và ngoài nước, cùng các tổ chức quốc tế.

Bước sang tuổi 32, SHB sẽ tiếp tục đồng hành cùng cổ đông, cán bộ nhân viên, khách hàng, cộng đồng và xã hội, với những giải pháp và dịch vụ tài chính hiện đại, tiện ích cung ứng dòng vốn dồi dào cho nền kinh tế, vững bước tiến vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.