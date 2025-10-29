SHB lần thứ hai được VISA vinh danh “Ngôi sao tăng trưởng thẻ năm 2025”

(Ngày Nay) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) lần thứ hai được Tổ chức thanh toán quốc tế VISA vinh danh là “Ngôi sao tăng trưởng thẻ năm 2025”. Danh hiệu này ghi nhận sự bứt phá và nỗ lực không ngừng của SHB trong việc mang đến các sản phẩm, dịch vụ thẻ hiện đại, an toàn và trải nghiệm vượt trội cho khách hàng.

Vừa qua, trong khuôn khổ Hội nghị khách hàng VISA Việt Nam 2025 (Visa Vietnam Client Forum 2025) - sự kiện đặc biệt kỷ niệm 30 năm VISA hoạt động tại Việt Nam, diễn ra tại Phú Quốc, SHB vinh dự tiếp tục được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với giải thưởng “Payment Volume Growth 2025 - Ngân hàng có sự tăng trưởng doanh số giao dịch ấn tượng năm 2025”.

Dấu ấn của SHB khẳng định những bước tiến của ngân hàng và sự tăng trưởng bền vững, hiệu quả trong việc thúc đẩy giao dịch chi tiêu qua thẻ tín dụng, góp phần lan tỏa thói quen thanh toán không tiền mặt trong cộng đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, doanh số giao dịch thẻ tín dụng SHB VISA chiếm tới 33% tổng doanh số chi tiêu thẻ tín dụng SHB, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024 - một con số ấn tượng phản ánh hiệu quả rõ nét của chiến lược phát triển sản phẩm thẻ.

Để đạt được kết quả này, SHB đã tập trung thiết kế mới các giá trị sử dụng vượt trội, cá nhân hóa theo từng nhóm khách hàng. Ngân hàng đồng thời mở rộng hệ sinh thái đối tác ưu đãi thanh toán, nâng cấp trải nghiệm người dùng trong toàn bộ hành trình sử dụng thẻ, từ phát hành đến chi tiêu. Đặc biệt, hàng loạt chương trình khuyến mãi và đặc quyền cao cấp được triển khai đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với khách hàng như: trải nghiệm phòng chờ hạng thương gia SHB First tại sân bay Nội Bài, quyền lợi tại 23 phòng chờ nội địa, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn trong du lịch, ẩm thực, nghỉ dưỡng...

“Đại diện SHB chia sẻ: “Giải thưởng là niềm vinh dự lớn và cũng là động lực để SHB tiếp tục đổi mới, phát triển các sản phẩm thẻ hiện đại, mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng. SHB sẽ tiếp tục đồng hành cùng định hướng của Ngân hàng Nhà nước trong việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, giúp khách hàng giao dịch thuận tiện và an toàn hơn khi chi tiêu trong nước và quốc tế.”

Bên cạnh dòng thẻ SHB VISA, Gia đình thẻ tín dụng SHB mang đến những trải nghiệm đáp ứng đa dạng nhu cầu chi tiêu và phong cách sống của từng thế hệ.

SHB Mastercard World dành cho khách hàng cao cấp nổi bật với đặc quyền Golf, ẩm thực và phòng chờ toàn cầu; SHB MC Cashback mang tới ưu đãi hoàn tiền vượt trội khi chi tiêu trong lĩnh vực siêu thị, giáo dục, bảo hiểm, y tế, thời trang; SHB Truly Free hướng tới khách hàng trẻ để có được sự tự do tận hưởng không lo lắng về các loại phí ẩn… Cùng với đó, SHB cũng triển khai rất nhiều ưu đãi cho chủ thẻ: ưu đãi giảm giá trực tiếp tại Shopee vào thứ 7 hàng tuần, ưu đãi sử dụng dịch vụ Grab, Grab Food và Grab nhà hàng, ưu đãi khi chi tiêu ngoại tệ, ưu đãi hoàn tiền vào các ngày đôi trong năm, ưu đãi dành cho chủ thẻ khi đăng ký trả góp….

Luôn tiên phong trong sáng tạo và cải tiến, SHB đã phát triển thêm các sản phẩm - dịch vụ dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu và hành vi khách hàng. Người dùng SHB ngày càng được trải nghiệm hệ sinh thái thanh toán đa dạng, hiện đại và thuận tiện, với những tính năng nổi bật như mở thẻ nhanh, chi tiêu chỉ sau vài phút đăng ký, thanh toán qua Apple Pay/Samsung Pay, cùng nhiều tiện ích thông minh khác.

Các dòng thẻ tín dụng SHB được xây dựng trên nền tảng công nghệ chip EMV Contactless chuẩn quốc tế, tích hợp xác thực 3D Secure tiên tiến, mang đến mức độ an toàn và bảo mật tối đa cho mọi giao dịch. Khách hàng còn có thể chủ động quản lý thẻ 24/7 ngay trên ứng dụng ngân hàng số SHB SAHA dễ dàng khóa/mở thẻ, bật tắt tính năng thanh toán online hoặc quốc tế, giúp kiểm soát chi tiêu và bảo vệ tài khoản hiệu quả hơn.

Với tầm nhìn công nghệ hiện đại và cam kết không ngừng nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng tiên phong trong xu hướng thanh toán số an toàn, tiện ích và bền vững.

SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.