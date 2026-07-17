Mỹ xác định nguồn lây bệnh đường ruột do ký sinh trùng cyclospora

(Ngày Nay) - Ngày 16/7, giới chức y Mỹ cho biết đợt bùng phát bệnh đường ruột do ký sinh trùng cyclospora gây ra tại nhiều bang khiến hàng nghìn người mắc có liên quan đến xà lách búp thái sợi được phục vụ tại một số nhà hàng của Taco Bell.

Theo tờ The Washington Post, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ thông báo các điều tra viên truy xuất nguồn gốc đã xác định được một đơn vị duy nhất cung cấp xà lách búp nhập khẩu từ Mexico, được sử dụng tại các nhà hàng của Taco Bell ở các bang Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio và West Virginia. Theo đó, trong các bản cập nhật đăng tải trên trang web của CDC và FDA, nhà chức trách khuyến cáo người tiêu dùng không ăn xà lách búp thái sợi tại hệ thống của Taco Bell ở những bang nói trên trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Hiện FDA đang làm việc trực tiếp với nhà cung cấp để xác định xem liệu sản phẩm nhiễm bẩn có được phân phối đến những địa điểm khác hay không.

Các cơ quan liên bang không nêu đích danh nhà cung cấp trong văn bản chính thức. Tuy nhiên, một số nguồn thạo tin nói rằng các điều tra viên đã xác định Taylor Farms chính là nhà cung cấp sản phẩm này.

Taylor Farms, có trụ sở tại thành phố Salinas (bang California), là nhà cung cấp cho nhiều chuỗi nhà hàng lớn trên khắp nước Mỹ. Công ty này hiện chưa đưa ra phản hồi khi được yêu cầu bình luận thông tin trên.

Trong một tuyên bố chính thức, Tập đoàn Taco Bell thông báo sau khi trao đổi với giới chức y tế công cộng và để đảm bảo an toàn, tập đoàn đã tự nguyện thu hồi xà lách có có nguy cơ bị ảnh hưởng từ một nhà cung cấp tại các bang được chỉ định. Taco Bell cũng loại bỏ hoàn toàn xà lách do công ty này cung cấp khỏi chuỗi cung ứng trên toàn nước Mỹ và sẽ thay thế nguyên liệu trong 24 giờ tại các bang được chọn.

Ngày 14/7 vừa qua, CDC Mỹ cho biết 34 bang của nước này đang ghi nhận đợt bùng phát bệnh đường ruột do ký sinh trùng gây ra, với gần 7.000 ca mắc hoặc nghi mắc được ghi nhận kể từ tháng 5.

Theo CDC, tác nhân gây bệnh là cyclospora - một loại ký sinh trùng siêu nhỏ gây nhiễm trùng đường ruột, với tên bệnh là cyclosporiasis. Số liệu do các bang công bố cho thấy năm 2026 có thể đã trở thành năm mà Mỹ ghi nhận số ca mắc bệnh nhiễm trùng đường ruột do ký sinh trùng cyclospora gây ra ở mức cao nhất từ trước đến nay. Trước đó, dữ liệu liên bang ghi nhận năm 2019 là năm có số ca mắc cao nhất với khoảng 4.700 trường hợp, song số ca mắc được báo cáo trong năm nay đã vượt mức này. CDC lưu ý số liệu do cơ quan này tổng hợp thường được cập nhật chậm hơn so với báo cáo từ các bang và địa phương.

Số ca mắc bệnh tăng mạnh kể từ tháng 5 vừa qua. CDC cho biết đang phối hợp với các cơ quan y tế địa phương để xác định nguồn lây. Tại bang Michigan - nơi ghi nhận số ca mắc cao nhất với hơn 3.300 trường hợp - giới chức y tế cho rằng rau xà lách hoặc các loại rau xanh làm salad có thể là nguồn liên quan. Qua hơn 1.000 cuộc phỏng vấn bệnh nhân, các nhà điều tra nhận thấy rau xà lách là loại thực phẩm thường xuyên được nhắc đến. Mặc dù vậy, giới chức y tế Mỹ cho rằng không phải tất cả trường hợp đều bắt nguồn từ cùng một nguồn lây. Tại bang Illinois, nơi ghi nhận hơn 200 ca, giới chức cho biết hơn một nửa số người mắc bệnh cho biết từng đi ra nước ngoài, do đó một số trường hợp có thể đã bị nhiễm bệnh ở bên ngoài nước Mỹ.