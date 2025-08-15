Mỹ loay hoay trước bài học UAV từ chiến trường Ukraine

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Hàng nghìn UAV giá rẻ ở Ukraine đang làm lung lay học thuyết quân sự Mỹ, buộc Lầu Năm Góc phải xem xét lại chiến lược vũ khí tỷ USD.
Mỹ loay hoay trước bài học UAV từ chiến trường Ukraine ảnh 1
Từ chiến thuật “bầy đàn” UAV giá rẻ, Ukraine đã khiến Mỹ đối mặt áp lực cải tổ mạnh mẽ để giữ vị thế trong chiến tranh hiện đại (trong ảnh: Một binh sĩ Mỹ đang sử dụng UAV trong một đợt huấn luyện quân sự). Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ (media.defense.gov)

Cuộc xung đột ở Ukraine đã trở thành một "phòng thí nghiệm thực tế" cho chiến tranh hiện đại, nơi việc sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) giá rẻ trên quy mô lớn đang làm thay đổi hoàn toàn cách thức tác chiến. Theo đài phát thanh RFE/RL mới đây, điều này đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về hiệu quả của học thuyết quân sự Mỹ hiện tại.

Áp lực cải tổ của quân đội Mỹ

Ukraine đã chứng minh rằng hàng nghìn UAV giá rẻ có thể tạo ra tác động chiến thuật không thua kém các hệ thống vũ khí đắt tiền. Cách tiếp cận này đang buộc Lầu Năm Góc phải tái xem xét nghiêm túc chiến lược phụ thuộc vào các hệ thống UAV cao cấp, đắt tiền mà họ đã theo đuổi trong nhiều năm qua.

Sự thay đổi tư duy này không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn là cuộc cách mạng về triết lý quân sự. Thay vì đầu tư vào một số ít hệ thống tinh vi, đắt đỏ, Ukraine đã chứng minh hiệu quả của chiến thuật "bầy đàn" - sử dụng số lượng lớn UAV đơn giản, rẻ tiền để áp đảo đối phương.

Trước thực tế này, Lầu Năm Góc đang chịu áp lực phải từ bỏ sự phụ thuộc vào UAV đắt tiền, cao cấp và đẩy nhanh quá trình sản xuất các hệ thống rẻ hơn. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này đang gặp phải những rào cản đáng kể.

Các vấn đề về chuỗi cung ứng đang tạo ra những khó khăn trong việc sản xuất hàng loạt UAV giá rẻ. Bên cạnh đó, sự trì trệ của bộ máy hành chính Mỹ - vốn được thiết kế cho các dự án lớn, phức tạp - đang không phù hợp với yêu cầu sản xuất nhanh, linh hoạt của các hệ thống UAV đơn giản.

Đặc biệt, thiếu cam kết mua sắm rõ ràng từ phía quân đội đang làm chậm nỗ lực thích ứng của Mỹ. Các nhà thầu quốc phòng thiếu động lực đầu tư vào sản xuất UAV giá rẻ khi chưa có đảm bảo về đơn đặt hàng lớn từ Lầu Năm Góc.

Bài học từ mô hình Ukraine

Kinh nghiệm của Ukraine cho thấy rằng khả năng sản xuất hàng loạt, nhanh chóng các UAV đơn giản có thể quan trọng hơn việc sở hữu một số ít hệ thống tiên tiến. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận hoàn toàn khác về thiết kế, sản xuất và triển khai.

Thay vì tập trung vào việc tối ưu hóa từng chiếc UAV với công nghệ tối tân, mô hình Ukraine ưu tiên tính khả dụng, độ tin cậy và khả năng thay thế nhanh chóng. Điều này đặc biệt phù hợp trong môi trường chiến đấu khắc nghiệt, nơi tỷ lệ tổn thất cao là điều không thể tránh khỏi.

Cuộc cách mạng UAV ở Ukraine không chỉ thách thức mô hình mua sắm quân sự của Mỹ mà còn buộc Washington phải xem xét lại toàn bộ chiến lược quốc phòng. Trong một thế giới nơi các đối thủ có thể sản xuất hàng nghìn UAV giá rẻ, lợi thế công nghệ truyền thống của Mỹ có thể không còn mang tính quyết định.

Việc thích ứng với thực tế mới này đòi hỏi không chỉ thay đổi về mặt kỹ thuật mà còn cả tư duy chiến lược. RFE/RL lưu ý, Mỹ có thể cần phát triển khả năng ứng phó với chiến thuật "bầy đàn", đồng thời tìm cách tận dụng lợi thế của mô hình sản xuất hàng loạt trong điều kiện của riêng mình.

Kinh nghiệm Ukraine đã chứng minh rằng trong chiến tranh hiện đại, số lượng và khả năng thích ứng có thể quan trọng không kém chất lượng công nghệ. Đây là bài học mà quân đội Mỹ không thể bỏ qua nếu muốn duy trì vị thế dẫn đầu trong thời đại mới.

PV
UAV Ukraine UAV giá rẻ Ukraine điểm yếu quân đội Mỹ chiến thuật bầy đàn UAV Lầu Năm Góc chiến tranh Ukraine UAV và chiến lược Mỹ Mỹ cải tổ quân sự bài học UAV Ukraine xung đột Nga Ukraine

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cảnh báo lừa đảo mạo danh trường đại học mùa nhập học 2025
Cảnh báo lừa đảo mạo danh trường đại học mùa nhập học 2025
(Ngày Nay) - Nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào tân sinh viên trong giai đoạn nhập học, khi kẻ gian lợi dụng tâm lý lo lắng, thiếu thông tin của phụ huynh và thí sinh để trục lợi.
Bác sĩ hướng dẫn phân biệt bệnh Chikungunya và sốt xuất huyết
Bác sĩ hướng dẫn phân biệt bệnh Chikungunya và sốt xuất huyết
(Ngày Nay) - Trước tình hình dịch bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số nước ở châu Á, BS CKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trao đổi về nguồn gốc, cách thức lây truyền, và cách phân biệt của bệnh này.
Ảnh minh họa
Giới khoa học cảnh báo AI đang "làm cùn" kỹ năng của bác sĩ
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới của Học viện Silesia (Ba Lan) đã kết luận rằng việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khám chữa bệnh có thể khiến kỹ năng của các bác sĩ suy giảm, đặc biệt trong các thủ thuật đòi hỏi sự tinh tế và kinh nghiệm lâm sàng.
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống khu vực Al-Rimal, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bước ngoặt hay sai lầm chiến lược?
(Ngày Nay) - Kế hoạch chiếm đóng Gaza của Israel được coi là bước ngoặt lớn sau gần 2 năm chiến sự, nhưng cũng dấy lên lo ngại sẽ kéo quốc gia này vào một cuộc xung đột không lối thoát cả về quân sự lẫn chính trị.
Quang cảnh Hội thảo Khoa học Quốc tế về Dinh dưỡng học đường năm 2025.
Hành động vì một Việt Nam khỏe mạnh
(Ngày Nay) - Ngày 14/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế về Dinh dưỡng học đường năm 2025 - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, Vì tầm vóc Việt. Hội thảo đã quy tụ các cơ quan tham mưu của Đảng, cơ quan quản lý của Nhà nước, các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế hàng đầu và sự đồng hành của Tập đoàn TH.
Thủ tướng Anh Keir Starmer (giữa), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng nhiều lãnh đạo dự Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về vấn đề Ukraine, ở London (Anh).
Ukraine và châu Âu căng thẳng chờ kết quả thượng đỉnh Mỹ - Nga
(Ngày Nay) - Cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra ngày 15/8, đang khiến Ukraine và nhiều nước châu Âu quan ngại, khi triển vọng đạt thỏa thuận hòa bình vẫn tiềm ẩn nguy cơ nhượng bộ lãnh thổ.