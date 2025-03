Mỹ nêu rõ vai trò của Tổng thống Trump trong vấn đề Ukraine

"Tổng thống Trump nhận ra nhu cầu cấp thiết phải chấm dứt cuộc chiến này sau 3 năm đẫm máu và đã chứng minh rằng ông là người duy nhất có thể làm được điều này", bà Gabbard đã phát biểu vào ngày 2/3 trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

Về Tổng thống Ukraine, bà cho biết rằng ông Zelenskyy có "những mục tiêu khác nhau trong đầu". "Ông ấy đã nói rằng ông ấy muốn chấm dứt cuộc chiến này nhưng ông ấy sẽ chỉ chấp nhận một kết thúc rõ ràng dẫn đến cái mà ông ấy coi là chiến thắng của Ukraine, ngay cả khi phải trả giá rất đắt, có thể là Chiến tranh thế giới thứ 3 hoặc thậm chí là chiến tranh hạt nhân".

Giám đốc Tình báo Mỹ cũng ám chỉ rằng cần phải "xây dựng lại mọi mối quan tâm trong các cuộc đàm phán thiện chí" giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky trước khi có tham gia lại bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai.

Trước đó vào ngày 28/2, xuất hiện trong chương trình "State of the Union" của CNN, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz cũng chỉ trích ông Zelensky, tuyên bố rằng: “Chúng ta cần một nhà lãnh đạo có thể làm việc với chúng ta, cuối cùng có thể đối thoại với Nga và chấm dứt cuộc chiến này”.

Trong một diễn biến liên quan, theo ABC News, Tổng thống Donald Trump được cho là có cuộc họp vào chiều ngày 3/3 (theo giờ địa phương) với các cố vấn hàng đầu để báo cáo về Ukraine. Buổi họp báo sẽ có sự tham gia của Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, để thảo luận về các bước tiếp theo sau cuộc họp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục vào tuần trước.

Khi đó, sau cuộc tranh cãi căng thẳng vào ngày 28/2, Mỹ và Ukraine đã không ký được thoả thuận hợp tác khai thác tài nguyên khoáng sản ở Ukraine như dự kiến. Ông Trump đã tuyên bố rằng ông Zelensky “không phải là một người muốn hòa bình”. Ông cũng nói với các phóng viên vào ngày 28/2 rằng Tổng thống Ukraine đang “tìm kiếm thứ gì đó mà tôi không tìm kiếm” và một lần nữa khẳng định rằng ông Zelensky chỉ muốn “chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu”.

Sau cuộc tranh cãi giữa hai nhà lãnh đạo, một số quan chức và nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa đã lên tiếng bảo vệ ông Trump. Theo tờ Kyiv Post của Ukraine, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham - người có thời gian dài ủng hộ chính sách viện trợ của Mỹ cho Kiev - đã ngay lập tức kêu gọi Zelensky từ chức sau cuộc gặp tại Phòng Bầu dục. Tuy nhiên, hàng chục quan chức đảng Dân chủ cũng đã phát đi thông điệp ủng hộ vị tổng thống Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News vào ngày 2/3, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã nhắm vào ông Zelensky, gợi ý rằng nhà lãnh đạo Ukraine “cần phải tỉnh táo và quay lại bàn đàm phán với thái độ biết ơn, hoặc cần có một người khác lãnh đạo đất nước”.

Về phần mình, sau cuộc tranh cãi với ông Trump ở Nhà Trắng, ngày 28/2, ông Zelensky đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, phản bác lại những tuyên bố của ông Trump, khẳng định rằng Ukraine “sẵn sàng cho hòa bình nhưng chúng tôi cần có một vị thế tốt”.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng viện trợ của Mỹ là chìa khóa cho Ukraine, nhưng không phải đánh đổi bằng các giá trị của đất nước này. “Sẽ rất khó khăn nếu không có sự ủng hộ của các bạn. Nhưng chúng ta không thể đánh mất các giá trị, con người của mình”, ông cho biết.

Đối với thoả thuận khoáng sản, trong một phát biểu vào ngày 2/3 được đài Tiếng nói Đức (DW) trích dẫn, ông Zelensky bày tỏ sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ. Ông Zelensky nêu rõ: “Chính sách của chúng tôi là duy trì những điều đã xảy ra trong quá khứ. Chúng tôi có lập trường mang tính xây dựng. Nếu đã đồng ý ký thỏa thuận khoáng sản, chúng tôi sẵn sàng ký”.