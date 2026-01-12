Venezuela khẳng định tình hình ổn định

(Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao Venezuela khẳng định tình hình an ninh và trật tự xã hội trong nước vẫn ổn định. Trong tuyên bố ngày 10/1, Bộ Ngoại giao Venezuela nhấn mạnh đất nước đang duy trì trạng thái “hoàn toàn bình yên và ổn định”, các khu dân cư, tuyến giao thông, chốt kiểm soát và hệ thống an ninh vẫn hoạt động bình thường.
Quang cảnh thủ đô Caracas, Venezuela.
Venezuela phát đi thông điệp trên sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi các công dân của mình ở Venezuela rời khỏi quốc gia Nam Mỹ ngay lập tức, viện dẫn tình hình an ninh sở tại. Cục Lãnh sự Mỹ lưu ý hiện nước này áp đặt mức cảnh báo đi lại cao nhất - cấp 4 - đối với Venezuela do những rủi ro nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Venezuela cho rằng cảnh báo của Mỹ có thể gây tâm lý lo ngại không cần thiết, làm sai lệch nhận thức về tình hình an ninh thực tế tại quốc gia này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Venezuela được đưa ra ít ngày sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự hôm 3/1 và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân. Các tổ chức quốc tế và nhiều nước đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên tiếng phản đối hành động của Mỹ.

Nhiều quốc gia bày tỏ quan điểm về tình hình Venezuela, cho rằng trật tự trong nước vẫn được duy trì. Ngày 11/1, hãng thông tấn TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Venezuela Sergey Melik-Bagdasarov cho biết tình hình hiện tại ở Venezuela khá ổn định. Ông đã trao đổi với Ngoại trưởng Yvan Gil, qua đó cho biết Caracas tiếp tục theo đuổi đường lối đối ngoại hiện nay và duy trì cam kết thực hiện thỏa thuận đối tác chiến lược Nga - Venezuela.

