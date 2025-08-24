Năm 2026, tổng chi ngân sách cho giáo dục dự kiến tăng thêm 134.000 tỷ đồng

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tổng chi cho giáo dục đào tạo năm 2026 dự kiến khoảng 630.000 tỷ đồng, tăng khoảng 134.000 tỷ đồng so với năm 2025.

Theo dự toán năm 2026, dự kiến tổng chi cho giáo dục đào tạo khoảng 630.000 tỷ đồng, tăng khoảng 134.000 tỷ đồng so với năm 2025.

Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tại Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 22/8.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Thắng, đây là mức chi tối thiểu nên dự toán còn có thể tăng thêm tuỳ theo nhu cầu và không khống chế trần.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo về cơ cấu chi. Cụ thể, chi cho dự án đầu tư tối thiểu phải 5% tổng chi ngân sách, chi cho giáo dục đại học tối thiểu 3% tổng chi ngân sách.

Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các địa phương phải ưu tiên làm dự toán cho giáo dục đào tạo theo các chỉ tiêu trên. Các địa phương có nhu cầu lớn trong chi đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, sách giáo khoa... phải rà soát lại, đặc biệt là chính sách cho giáo viên, thu hút nguồn lực, miễn học phí cũng như các chính sách khác để đảm bảo bao trùm và hạn chế các phát sinh gây khó khăn cho công tác điều hành. Các bộ ngành có trường đại học tiếp tục rà soát, đặc biệt là các chính sách mới sẽ có ở Nghị quyết sắp được Bộ Chính trị ban hành để đưa vào dự toán, báo cáo Quốc hội phê duyệt.