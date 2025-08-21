Hà Nội tăng 43 trường học trong năm học 2025-2026

Năm học 2025-2026, quy mô giáo dục thành phố Hà Nội ước tính có 2.954 trường mầm non và phổ thông, tăng 43 trường so với cùng kỳ năm học 2024-2025.
Tổng số học sinh toàn thành phố là hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 60.000 học sinh so với năm học 2024-2025.
Thành phố Hà Nội và toàn ngành giáo dục đang nỗ lực để tập trung mở rộng quy mô trường lớp, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, hướng đến xây dựng trường học hạnh phúc cho giáo viên và học sinh Thủ đô.
(Ngày Nay) - Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga Putin sau khi Kiev được bảo đảm an ninh; đồng thời nêu Thụy Sĩ, Áo và Thổ Nhĩ Kỳ là các địa điểm tiềm năng tổ chức thượng đỉnh.
(Ngày Nay) - Các khu, điểm di tích mở cửa miễn phí cùng chuỗi chương trình nghệ thuật đồng loạt cất lên ở khắp thành phố là dịp để thế hệ trẻ nhìn lại 80 năm tự hào dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước.
(Ngày Nay) - Hôm nay, một số trường đại học đã cho sinh viên chuyển sang học trực tuyến khi Hà Nội cấm triệt để một số tuyến đường để phục vụ công tác tổng hợp luyện cho lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh.
(Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ những cá nhân trên đã trực tiếp tham gia nỗ lực điều tra, bắt giữ của ICC trong các vụ việc liên quan đến Mỹ hoặc Israel "mà không có sự đồng ý của 2 quốc gia này."
(Ngày Nay) - Để phục vụ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 hiệu quả và thành công, ngày 20/8, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các xã, phường, đơn vị liên quan bố trí, sắp xếp mặt bằng để tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu và phục vụ nhân dân.