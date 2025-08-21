Hà Nội tăng 43 trường học trong năm học 2025-2026

(Ngày Nay) - Năm học 2025-2026, quy mô giáo dục thành phố Hà Nội ước tính có 2.954 trường mầm non và phổ thông, tăng 43 trường so với cùng kỳ năm học 2024-2025.

Tổng số học sinh toàn thành phố là hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 60.000 học sinh so với năm học 2024-2025.

Thành phố Hà Nội và toàn ngành giáo dục đang nỗ lực để tập trung mở rộng quy mô trường lớp, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, hướng đến xây dựng trường học hạnh phúc cho giáo viên và học sinh Thủ đô.