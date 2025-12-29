Chặng cuối trong nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

(Ngày Nay) - Sau cuộc đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago thuộc bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump khằng định “thỏa thuận rất gần”, nhưng 5% cuối cùng vẫn là trở ngại lớn.

Báo The Kyiv Post ngày 29/12 cho biết sau cuộc gặp kín kéo dài hai giờ với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago thuộc bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump bước ra và tuyên bố rằng một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể hoàn tất “trong vòng vài tuần”.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng: “Nếu mọi việc diễn ra thật sự tốt, bạn biết đấy, có thể là vài tuần. Và nếu diễn ra không tốt, thì sẽ lâu hơn. Trong vài tuần nữa, tôi nghĩ chúng ta sẽ biết theo cách này hay cách khác”.

Đây được cho là một đánh giá đầy tự tin mang dấu ấn của Tổng thống Trump đối với cuộc xung đột đã kéo dài gần bốn năm với hàng loạt hoạt động ngoại giao, biện pháp trừng phạt và các toan tính trên chiến trường.

Ở thời điểm hiện tại, ông Trump tỏ ra tự tin và kiểm soát tình hình, nhưng vẫn mô tả các cuộc đàm phán là “rất khó khăn”, cảnh báo rằng ngay cả lúc này, chỉ một vấn đề chưa được giải quyết cũng có thể làm đổ bể toàn bộ tiến trình.

Trong một phát biểu trước đó trong ngày, nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận chặng cuối là nguy hiểm nhất.

Ông Trump nói: “Có một hoặc hai vấn đề gai góc, rất khó. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đang làm rất tốt”.

Như một quan chức phương Tây cấp cao nhận định vào cuối ngày 28/12, “95% của một thỏa thuận hòa bình là dễ. Năm phần trăm cuối cùng là nơi các cuộc chiến thường quyết định liệu chúng có thực sự kết thúc hay không”,

Tại Mar-a-Lago, ông Trump coi 5% cuối cùng đó không phải là lời cảnh báo, mà là một canh bạc, rằng áp lực, thuyết phục và một khung thời gian rút ngắn có thể thành công nơi nhiều năm ngoại giao đã thất bại.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết các nhóm Ukraine và Mỹ gần như đã hoàn tất một khuôn khổ hòa bình 20 điểm, “đã thống nhất được 90%”.

Tuy nhiên, 10% còn lại lại chứa đựng những yếu tố dễ gây bùng nổ nhất của cuộc chiến.

Cuộc gặp tại Mar-a-Lago khép lại một ngày ngoại giao dồn dập. Sau cuộc trao đổi trực tiếp, ông Trump và ông Zelensky tiếp tục điện đàm với hàng loạt lãnh đạo châu Âu, bao gồm các quan chức từ Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Italy, Phần Lan và Na Uy, cũng như lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sau đó hoan nghênh “những tiến triển tích cực”, đồng thời nhấn mạnh rằng “các bảo đảm an ninh vững chắc như thép ngay từ ngày đầu tiên” vẫn là điều thiết yếu.

Ông Trump cũng công bố việc mở rộng các nhóm công tác Mỹ–Ukraine, cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, ông Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff là những nhân vật chủ chốt.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, các nhóm này “chỉ làm việc với chính chúng ta thì thực sự không giải quyết được nhiều vấn đề. Họ sẽ bắt đầu làm việc trực tiếp với Liên bang Nga.

Ông Zelensky cho biết các nhóm sẽ tái họp trong những tuần tới, và ông Trump đã đồng ý sẽ đón tiếp các lãnh đạo Ukraine và châu Âu tại Washington vào tháng 1.

Tổng thống Trump cũng để ngỏ khả năng tới thăm Ukraine, dù ông cho biết hiện chưa có kế hoạch cụ thể.

“Tôi không có vấn đề gì với việc đó. Chúng tôi muốn hoàn tất thỏa thuận và không nhất thiết phải đi”, ông Trump nói và cho biết thêm rằng mình sẵn sàng phát biểu trước Quốc hội Ukraine nếu điều đó có thể giúp thúc đẩy đàm phán.

“Nếu điều đó giúp cứu 25.000 sinh mạng mỗi tháng hay bất cứ con số nào, tôi chắc chắn sẵn sàng làm vậy”, ông Trump nói.

Ông Zelensky lập tức đáp lại rằng ông Trump “luôn luôn” được chào đón tại Ukraine.