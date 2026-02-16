Nghị quyết 57: Chuyển dịch mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ

(Ngày Nay) - Các địa phương đã cụ thể hóa Nghị quyết 57 bằng việc thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức.

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, chính quyền nhiều địa phương đã đồng hành, kiến tạo, tháo gỡ để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số thực sự trở thành động lực tăng trưởng nhanh, bền vững.

Biến chuyển đổi số thành giá trị kinh tế thực

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang nhấn mạnh, Hà Nội đang chuyển từ tư duy "quản lý chuyển đổi số" sang "tổ chức thị trường chuyển đổi số."

Trong mô hình này, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và dẫn dắt; doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo; viện, trường là nguồn cung tri thức và thị trường là thước đo cuối cùng của hiệu quả.

Thông qua việc chính thức vận hành Sàn Giao dịch công nghệ (HanoTEX) và Chợ Chuyển đổi số (DTMarket), kết hợp với hạ tầng cứng đang được xây dựng sẽ giúp Hà Nội không chỉ là nơi khởi nguồn ý tưởng mà còn là nơi biến công nghệ thành giá trị thực tiễn, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh quan điểm nhất quán của thành phố: Hà Nội chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, không thực hiện theo phong trào.

Sàn giao dịch công nghệ và Chợ chuyển đổi số không phải là nơi trình diễn công nghệ, mà phải là nơi công nghệ tạo ra giá trị kinh tế, lấy hiệu quả và khả năng nhân rộng làm thước đo, phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số của thành phố đạt trên 40% và đến năm 2065 đạt trên 70%.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 54/KH-Ủy ban Nhân dân về triển khai Đề án “Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.”

Đề án có tổng nguồn vốn hơn 132 tỷ đồng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển hạ tầng công nghệ, tạo nền tảng phát triển kinh tế-xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

Việc bố trí hơn 132 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ năm 2026 không chỉ nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ.

Điều này phù hợp với định hướng phát triển của cả nước khi ngân sách Nhà nước dự kiến dành một phần lớn cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026.

Các chương trình, dự án trọng tâm trong năm 2026 được triển khai sẽ góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư công nghệ, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo và mẫu hình chuyển đổi số hiệu quả, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế-xã hội bền vững.

Tỉnh Đồng Tháp có hơn 13.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó đa số là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tỉnh Đồng Tháp xác định khoa học, công nghệ là một trong những động lực phát triển trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn, tỉnh nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp; cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh đầu tư cho chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.

Tỉnh đã ban hành Chương trình thu hút đầu tư các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Chương trình thu hút các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả đất đai, cần ít lao động, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng lớn và có khả năng lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất, cung ứng.

Công nghệ số phục vụ đời sống

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Thái Nguyên còn 59 thôn, bản chưa được phủ sóng viễn thông, chủ yếu nằm ở khu vực miền núi cao, địa hình chia cắt, gây khó khăn cho công tác thông tin liên lạc và việc tiếp cận các dịch vụ số.

Quyết tâm đưa chủ trương phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Đảng, Nhà nước đi vào thực chất, bắt đầu từ những địa bàn còn nhiều khó khăn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xóa vùng lõm sóng, trắng sóng, thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các khu vực.

Với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel đã tổ chức đồng loạt 20 mũi thi công. Ngày 8/2, tỉnh đã hoàn thành xóa thôn, xóm trắng sóng trên địa bàn.

Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc triển khai xóa các thôn, xóm lõm sóng, trắng sóng vào thời điểm cận Tết Nguyên đán có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống nhân dân, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Kết quả đạt được thể hiện rõ tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh, sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp, ngành với Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội Viettel.

Các địa phương tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trưởng thôn, tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng và dịch vụ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế-xã hội tại cơ sở.

Còn trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh tiếp tục khẳng định vai trò đầu mối cải cách thủ tục hành chính. Các mô hình “Quét mã QR tra cứu thủ tục hành chính,” “Quầy thanh niên hỗ trợ công dân” được duy trì hiệu quả, thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo công bố trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, năm 2026 Tây Ninh xếp hạng 7/34 tỉnh, thành phố, đạt 94,54 điểm theo Bộ chỉ số tại Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được nâng cấp, bảo đảm kết nối liên thông; việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết được thực hiện theo quy định. Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp duy trì ở mức cao.

Riêng tháng 1/2026, toàn tỉnh công bố 2.030 thủ tục hành chính; tiếp nhận gần 11.000 hồ sơ trên hai hệ thống (cấp tỉnh và bộ, ngành). Trên hệ thống của tỉnh, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,83%; tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến trên 92%. Tổng số phí, lệ phí thu hộ hơn 1,65 tỷ đồng; mức độ hài lòng đạt 96,15%.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng làm thước đo; lấy hiệu quả thực chất làm tiêu chí đánh giá chính là nền tảng để Nghị quyết số 57-NQ/TW tiếp tục đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong giai đoạn mới.