122 nữ họa sĩ ở TPHCM mừng 8/3 trong “Sắc xuân màu nhớ”

Minh Khang
(Ngày Nay) -Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức triển lãm mỹ thuật chủ đề “Sắc xuân màu nhớ” giới thiệu tác phẩm của 122 nữ họa sĩ vào tối 6/3 tại 218A Pasteur, phường Xuân Hòa.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm - Ảnh: Minh Khang
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm - Ảnh: Minh Khang

Đây là hoạt động truyền thống hàng năm của Hội Mỹ thuật TPHCM nhằm tạo sân chơi cho các cây cọ nữ, cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên.

122 nữ họa sĩ ở TPHCM mừng 8/3 trong “Sắc xuân màu nhớ” ảnh 1

Các nữ họa sĩ trình diễn áo dài - Ảnh: Minh Khang

Năm nay, các nữ họa sĩ mang đến triển lãm những tác phẩm đa dạng chất liệu, màu sắc mà thể hiện sự đồng điệu về tinh thần lạc quan, sự giàu cảm xúc, tình cảm dịu dàng rất đặc trưng của phái nữ. Đặc biệt là các tranh chân dung phụ nữ, trẻ em và gia đình được thể hiện ở nhiều khía cạnh.

122 nữ họa sĩ ở TPHCM mừng 8/3 trong “Sắc xuân màu nhớ” ảnh 2

Khách xem triển lãm - Ảnh: Minh Khang

Cùng với đó, Hội Mỹ thuật TPHCM cũng tổ chức thi trình diễn thời trang áo dài với sự tham gia của 35 hội viên nữ Hội Mỹ thuật TPHCM. Cuộc thi giúp các nữ họa sĩ thể hiện một khía cạnh mềm mại khác hơn cá tính sáng tạo mạnh mẽ thường thấy.

Triển lãm “Sắc xuân màu nhớ” mở cửa đến ngày 12/3, vào xem tự do.

Một số tác phẩm tại triển lãm của các nữ họa sĩ:

122 nữ họa sĩ ở TPHCM mừng 8/3 trong “Sắc xuân màu nhớ” ảnh 3

Tác phẩm "86 nồi bánh chưng" (Nguyễn Thị Thanh Tú)
122 nữ họa sĩ ở TPHCM mừng 8/3 trong “Sắc xuân màu nhớ” ảnh 4

Tác phẩm "Rong chơi" - Nguyễn Mai Khanh
122 nữ họa sĩ ở TPHCM mừng 8/3 trong “Sắc xuân màu nhớ” ảnh 5

Tác phẩm "Chân dung tự họa" (Lương Thị Mỹ Linh)
122 nữ họa sĩ ở TPHCM mừng 8/3 trong “Sắc xuân màu nhớ” ảnh 6

Tác phẩm "Bến sông" (Lê Thị Ngọc Hằng)
122 nữ họa sĩ ở TPHCM mừng 8/3 trong “Sắc xuân màu nhớ” ảnh 7

Tác phẩm "Cư trần lạc đạo" (Hà Nhung)
Minh Khang
