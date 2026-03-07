122 nữ họa sĩ ở TPHCM mừng 8/3 trong “Sắc xuân màu nhớ”

(Ngày Nay) -Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức triển lãm mỹ thuật chủ đề “Sắc xuân màu nhớ” giới thiệu tác phẩm của 122 nữ họa sĩ vào tối 6/3 tại 218A Pasteur, phường Xuân Hòa.

Đây là hoạt động truyền thống hàng năm của Hội Mỹ thuật TPHCM nhằm tạo sân chơi cho các cây cọ nữ, cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên.

Năm nay, các nữ họa sĩ mang đến triển lãm những tác phẩm đa dạng chất liệu, màu sắc mà thể hiện sự đồng điệu về tinh thần lạc quan, sự giàu cảm xúc, tình cảm dịu dàng rất đặc trưng của phái nữ. Đặc biệt là các tranh chân dung phụ nữ, trẻ em và gia đình được thể hiện ở nhiều khía cạnh.

Cùng với đó, Hội Mỹ thuật TPHCM cũng tổ chức thi trình diễn thời trang áo dài với sự tham gia của 35 hội viên nữ Hội Mỹ thuật TPHCM. Cuộc thi giúp các nữ họa sĩ thể hiện một khía cạnh mềm mại khác hơn cá tính sáng tạo mạnh mẽ thường thấy.

Triển lãm “Sắc xuân màu nhớ” mở cửa đến ngày 12/3, vào xem tự do.

Một số tác phẩm tại triển lãm của các nữ họa sĩ: