Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non

(Ngày Nay) - Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT quy định cụ thể thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm, định mức giờ dạy, chế độ giảm giờ dạy và quy đổi hoạt động chuyên môn ra giờ dạy của giáo viên mầm non.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, có hiệu lực thi hành từ ngày 4/3/2026.

Thông tư quy định cụ thể thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm, định mức giờ dạy, chế độ giảm giờ dạy và quy đổi hoạt động chuyên môn ra giờ dạy của giáo viên mầm non.

Cụ thể, thời gian làm việc trong năm học của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên mầm non là 42 tuần, trong đó: số tuần giảng dạy là 35 tuần; số tuần học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ là 4 tuần; số tuần chuẩn bị năm học mới và tổng kết năm học là 3 tuần.

Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc trường hợp cấp bách phải điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học thì số tuần giảng dạy thực hiện theo quy định điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền.

Về định mức giờ dạy, đối với giáo viên mầm non dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày, giảng dạy 5 giờ 30 phút/ngày; giáo viên mầm non dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày, giảng dạy 4 giờ/ngày.

Định mức giờ dạy của hiệu trưởng là 2 giờ/tuần; phó hiệu trưởng là 4 giờ/tuần. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không được quy đổi chế độ giảm định mức giờ dạy hoặc sử dụng các giờ dạy được quy đổi từ hoạt động chuyên môn để thay thế cho định mức giờ dạy.

Khi dạy đủ định mức giờ dạy theo quy định, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được quy đổi các hoạt động chuyên môn theo quy định để tính tổng số giờ dạy khi tính số giờ dạy thêm.

Về chế độ giảm định mức giờ dạy, tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 giờ dạy/tuần; tổ phó tổ chuyên môn được giảm 1 giờ dạy/tuần. Giáo viên mầm non kiêm nhiệm bí thư Đoàn thanh niên được giảm không quá 2 giờ dạy/tuần. Giáo viên mầm non kiêm nhiệm vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; văn thư; thư viện được giảm 2 giờ dạy/tuần.

Giáo viên mầm non trong thời gian tập sự được giảm 5 giờ dạy/tuần; giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 5 giờ dạy/tuần.

Giáo viên mầm non trong thời gian đi khám, chữa bệnh (không vượt quá thời gian quy định) được hiệu trưởng đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì không phải dạy bù và được tính dạy đủ định mức giờ dạy ngày hôm đó.

Giáo viên mầm non dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, khi giảng dạy đủ số giờ theo quy định, cứ có 1 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên mầm non được giảm 30 phút/ngày.

Thông tư cũng quy định về việc quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy. Điểm đáng chú ý như giáo viên mầm non tham gia trông trẻ buổi trưa thì mỗi buổi được tính không quá 2 giờ dạy.

Hiệu trưởng quyết định bằng văn bản số giờ quy đổi của giáo viên mầm non được phân công trông trẻ buổi trưa bảo đảm phù hợp với số lượng trẻ ở lại bán trú, thời gian trông trẻ. Việc quy đổi trong trường hợp này phải được thông qua cuộc họp của tập thể giáo viên mầm non trong cơ sở giáo dục mầm non.

Giáo viên mầm non được phân công làm ban giám khảo trong các cuộc thi hoặc hội thi của giáo viên mầm non cấp trường theo kế hoạch thì 1 tiết (hoặc 1 giờ) tham gia chấm thi trực tiếp được tính bằng 1 giờ dạy.

Giáo viên mầm non được cử đi dạy tăng cường tại các cơ sở giáo dục mầm non khác thì mỗi ngày làm việc được tính đủ định mức giờ dạy…

Việc phân công, bố trí nhiệm vụ cho giáo viên mầm non phải bảo đảm quy định về định mức giờ dạy, thời gian làm việc, nghỉ hằng năm theo quy định; bảo đảm công khai, công bằng giữa các giáo viên mầm non trong cùng cơ sở giáo dục. Mỗi giáo viên mầm non không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ.

Việc phân công cho giáo viên tham gia trả trẻ hoặc đón trẻ, trông trẻ buổi trưa phải bảo đảm phù hợp với thực trạng đội ngũ của cơ sở giáo dục mầm non.