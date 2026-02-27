Apple chinh phục chuẩn bảo mật của NATO

(Ngày Nay) - Các thiết bị iPhone và iPad tương thích với hệ điều hành iOS 26 và iPadOS 26 hiện có thể được các quan chức NATO sử dụng để xử lý dữ liệu nhạy cảm ở cấp độ “NATO Restricted” (Hạn chế).

Hãng Apple vừa tạo nên một dấu mốc đáng chú ý trong lĩnh vực công nghệ và an ninh khi tuyên bố iPhone và iPad đã được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chứng nhận để xử lý một số loại thông tin mật của liên minh này.

Tuyên bố được đưa ra ngày 26/2 đánh dấu việc lần đầu tiên các thiết bị điện tử tiêu dùng phổ biến đạt được cấp độ chứng nhận mà trước đây chỉ dành cho những hệ thống chuyên dụng của chính phủ và quân đội.

Dù khó có khả năng xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo thương mại của Apple, nhưng quyết định này mang ý nghĩa biểu tượng lớn.

Theo hãng trên, các thiết bị iPhone và iPad tương thích với hệ điều hành iOS 26 và iPadOS 26 hiện có thể được các quan chức, nhà ngoại giao hoặc bộ trưởng thuộc các quốc gia thành viên NATO sử dụng để xử lý dữ liệu nhạy cảm ở cấp độ “NATO Restricted” (Hạn chế).

Điều đáng chú ý là việc sử dụng không yêu cầu cấu hình đặc biệt từ phía người dùng mặc dù trên thực tế NATO vẫn có thể triển khai thêm các biện pháp bảo mật riêng đối với thiết bị được mua cho mục đích công vụ.

NATO hiện phân loại thông tin nhạy cảm theo 4 cấp độ bảo mật. Mức thấp nhất là “Restricted” (hạn chế), áp dụng cho các tài liệu mà nếu bị rò rỉ sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động hoặc lợi ích của liên minh này, nhưng không tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng về chiến lược.

Những dữ liệu này bao gồm biên bản họp, báo cáo vận hành, hoặc các trao đổi ngoại giao thường ngày vốn chiếm phần lớn thông tin được xử lý trong hoạt động hành chính hàng ngày.

Ba cấp độ cao hơn lần lượt là “Confidential” (Mật), “Secret” (Tối mật) và “Cosmic Top Secret” (Tuyệt mật), trong đó cấp cuối cùng được dành cho kế hoạch quân sự tuyệt mật, thông tin tình báo chiến lược và các năng lực liên quan đến hạt nhân.

Việc được chứng nhận ở cấp “Restricted” không đồng nghĩa với việc iPhone trở thành một thiết bị quân sự thực thụ. Các cấp độ bảo mật cao hơn vẫn đòi hỏi những dòng điện thoại chuyên dụng được thiết kế riêng nhằm chống lại các hình thức tấn công tiên tiến, bao gồm cả nguy cơ từ điện toán lượng tử.

Tuy nhiên, vì phần lớn liên lạc thường nhật của NATO nằm trong cấp hạn chế, chứng nhận mới vẫn mở ra khả năng sử dụng rộng rãi các thiết bị Apple trong môi trường hành chính và ngoại giao của khối này.

Apple cho biết thành công này đến từ triết lý bảo mật được tích hợp ngay từ khâu thiết kế sản phẩm. Hệ thống mã hóa đầu-cuối, cơ chế xác thực sinh trắc học Face ID cùng các vi xử lý do hãng tự phát triển đóng vai trò then chốt trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt.

Trước đây, một số hãng công nghệ từng cố gắng tham gia lĩnh vực này thông qua phần mềm bảo mật của bên thứ ba, song những hãng này thiếu sự tích hợp sâu ở cấp hệ điều hành và phần cứng.

Quá trình đánh giá và kiểm định được Cơ quan An ninh công nghệ thông tin Liên bang Đức (BSI) - cơ quan từng phê duyệt iPhone cho việc xử lý dữ liệu mật của Chính phủ Đức, thực hiện. Chứng nhận cấp quốc gia này sau đó trở thành nền tảng để NATO tiến hành thẩm định và đưa các thiết bị của Apple vào danh mục sản phẩm bảo mật chính thức.

Với bước tiến mới, Apple kỳ vọng sẽ mở rộng sự hiện diện trong khối cơ quan công quyền châu Âu. Dù iPhone chưa phải là “điện thoại chiến trường,” nhưng việc được NATO công nhận cho thấy ranh giới giữa thiết bị tiêu dùng và công nghệ phục vụ chính phủ đang dần thu hẹp và trong tương lai gần, những chiếc điện thoại thông minh quen thuộc có thể sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trên bàn làm việc của các nhà hoạch định chiến lược và tướng lĩnh quân sự.