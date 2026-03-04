Mỹ xem xét giới hạn số lượng chip Nvidia bán cho các công ty Trung Quốc

(Ngày Nay) - Mỹ đang thảo luận trong giới hạn công ty Trung Quốc chỉ được mua tối đa 75.000 chip H200 của Nvidia, hạn mức này sẽ tính gộp cả các lô hàng chip MI325 của AMD, dòng sản phẩm có tính năng tương đương.
Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia.
Các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét áp đặt hạn mức (trần) đối với số lượng bộ chất bán dẫn (chip) tăng tốc trí tuệ nhân tạo (AI) mà tập đoàn Nvidia có thể xuất khẩu cho mỗi khách hàng tại Trung Quốc. Động thái này được cho là sẽ thắt chặt hơn nữa con đường trở lại thị trường tỷ dân của "gã khổng lồ" bán dẫn Mỹ.

Theo các nguồn tin thân cận, Chính phủ Mỹ đang thảo luận về việc giới hạn mỗi công ty Trung Quốc chỉ được mua tối đa 75.000 chip H200 của Nvidia. Đáng chú ý, hạn mức này cũng sẽ tính gộp cả các lô hàng chip MI325 của đối thủ AMD - dòng sản phẩm có tính năng tương đương.

H200 hiện là dòng chip mạnh nhất trong thế hệ sản phẩm trước của Nvidia, là loại chip tiêu chuẩn công nghiệp để huấn luyện các mô hình AI như ChatGPT. Dòng chip này có khả năng tính toán gấp 6 lần so với các phiên bản mà Nhà Trắng từng cho phép bán sang Trung Quốc trước đây và vượt xa bất kỳ sản phẩm nào mà tập đoàn Huawei của Trung Quốc có thể sản xuất.

Mặc dù tổng lượng xuất khẩu sang Trung Quốc có thể đạt ngưỡng tối đa 1 triệu đơn vị theo quy định chung, nhưng việc áp trần theo từng khách hàng sẽ gây khó khăn lớn cho các "ông lớn" công nghệ Trung Quốc.

Mức giới hạn 75.000 chip thấp hơn một nửa so với nhu cầu mà các tập đoàn như Alibaba hay ByteDance (công ty mẹ của TikTok) từng đề xuất với Nvidia.

Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện, cổ phiếu của Nvidia và AMD đã đồng loạt sụt giảm trong phiên giao dịch muộn ngày 2/3. Cổ phiếu Nvidia giảm gần 1% xuống mức 181 USD/cổ phiếu, trong khi cổ phiếu AMD giảm xuống còn 197,07 USD/cổ phiếu.

Việc bổ sung thêm điều kiện xuất khẩu chip của Chính phủ Mỹ sẽ làm tăng khó khăn cho Nvidia, bởi ngoài hạn mức số lượng, các nhà xuất khẩu Mỹ còn phải đối mặt với những điều kiện ngặt nghèo như chứng minh nguồn cung; thẩm định khách hàng; cấm bên mua sử dụng sản phẩm tại nước ngoài.

Hiện các doanh nghiệp đang dồn sự chú ý vào cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vài tuần tới. Kết quả cuộc gặp này được cho là sẽ quyết định số phận của các giấy phép xuất khẩu chip H200 cho những doanh nghiệp dân sự tại Trung Quốc.

Mỹ Trung Quốc Nvidia Chip Chip H200 Chip MI325

