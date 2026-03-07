Tây Ninh cần tăng cường lãnh đạo trong công tác tư pháp và thi hành án dân sự

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đề nghị, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp tục tăng cường lãnh đạo đối với công tác tư pháp và thi hành án dân sự (THADS); nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện thể chế…

Chiều 6/3, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh về công tác tư pháp và THADS trên địa bàn tỉnh.

Cùng dự có các Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Tú; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Quang Thái; đại diện lãnh đạo các Cục, phòng, ban thuộc Bộ Tư pháp.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đoàn Trung Kiên cho biết, trong lĩnh vực tư pháp, công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện kịp thời, bám sát chủ trương của Trung ương và bộ Tư pháp. Tỉnh đã triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; đồng thời thực hiện tốt việc thẩm định, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng và đúng quy trình. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh; việc theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện đồng bộ.

Đáng chú ý, tỉnh đã hoàn thành số hóa hơn 3,55 triệu dữ liệu hộ tịch và triển khai đợt cao điểm làm sạch dữ liệu hôn nhân, phục vụ cải cách thủ tục hành chính; chủ động rà soát, xử lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời hoàn thành việc hợp nhất Hội Công chứng viên và Đoàn Luật sư của hai địa phương Long An và Tây Ninh trước đây.

Đối với công tác THADS, năm 2025 toàn tỉnh giải quyết 65.889 việc, trong đó hơn 38.000 việc có điều kiện thi hành; số việc thi hành xong đạt 28.736 việc, tương ứng tỷ lệ 75,36%. Về tiền, tổng số phải thi hành gần 28.791 tỷ đồng, trong đó số tiền thi hành xong đạt hơn 4.664 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 56,81%, vượt chỉ tiêu được giao.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh giải quyết hơn 53.000 việc THADS. Tuy nhiên, kết quả thi hành xong còn thấp so với chỉ tiêu năm, số việc và số tiền chuyển kỳ sau còn lớn.

Bên cạnh đó, công tác tư pháp và THADS vẫn còn một số khó khăn như thiếu hướng dẫn về kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định mới, vướng mắc trong việc thành lập Trung tâm hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, cũng như thiếu biên chế chấp hành viên.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đánh giá, trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, Tây Ninh là một trong 7 địa phương của cả nước được thụ hưởng Dự án "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền con người tại Việt Nam" (EU JULE II), qua đó góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Đồng thời, nhấn mạnh vai trò chiến lược của Tây Ninh không chỉ là "phên dậu" vững chắc về quốc phòng - an ninh mà còn là cầu nối quan trọng giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, có ý nghĩa lớn trong tổng thể phát triển của khu vực và cả nước.

Đối với ngành Tư pháp, Bộ trưởng cho biết trong giai đoạn 2021-2025 và năm 2025, Bộ, ngành Tư pháp đã triển khai khối lượng lớn nhiệm vụ quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế, pháp luật, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách, tạo cơ sở pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng; công tác xây dựng, thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng quy định; công tác theo dõi thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng bám sát thực tiễn; lĩnh vực hành chính tư pháp đạt kết quả tích cực với việc số hóa hơn 3,5 triệu dữ liệu hộ tịch, phục vụ hiệu quả giải quyết thủ tục cho người dân…

Đối với công tác THADS, mặc dù số việc và số tiền phải thi hành tăng cao, năm 2025 toàn tỉnh đã thi hành xong hơn 4.664 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 56,81%, vượt 4,83% chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế như việc triển khai một số nhiệm vụ mới còn lúng túng; ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa đồng bộ; đội ngũ cán bộ ở một số nơi còn thiếu so với khối lượng công việc; kết quả thi hành án một số lĩnh vực còn thấp, một số vụ việc phức tạp kéo dài.

Bộ trưởng cũng cho biết, đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, Đoàn sẽ tổng hợp lại, sau đó đề xuất trình lên Trung ương, sớm giải quyết các khó khăn, vướng mắc, giúp địa phương cũng như ngành Tư pháp và THADS hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp tục tăng cường lãnh đạo đối với công tác tư pháp và THADS; nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện thể chế; phát huy vai trò tham mưu của Sở Tư pháp trong xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh, đặc biệt các lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư, đất đai, tài chính; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực bổ trợ tư pháp; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, thi hành án vững mạnh;

Ngoài ra, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong việc tổ chức thi hành án, nhất là các vụ việc phức tạp, có giá trị lớn, góp phần bảo đảm kỷ cương pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân và phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.