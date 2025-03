Người dân đồng tình cao với chủ trương miễn học phí

(Ngày Nay) - Quyết định của Bộ Chính trị thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên cả nước, từ năm học 2025-2026 là tin vui đối với cả phụ huynh, những người đang công tác trong ngành giáo dục và cả xã hội.

Người dân đồng tình ủng hộ cao với chính sách giàu tính nhân văn này bởi tạo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng học sinh. Chủ trương này cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước với giáo dục, xem giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Chị Hồ Anh (thành phố Thủ Đức) có 3 con đang độ tuổi đi học, trong đó 2 con học bậc trung học cơ sở, 1 con đang học mầm non. Chị Hồ Anh cho biết, gia đình chị phấn khởi khi nghe thông tin học sinh được miễn học phí tất cả các cấp học đến hết trung học phổ thông công lập. Chính sách miễn học phí này thực sự có ý nghĩa với gia đình chị.

Từ góc độ quản lý, ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá, đây là chính sách nhân văn và đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng học sinh. Chính sách này góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình cũng như những vùng kinh tế còn nhiều khó khăn. Khi thực hiện chính sách này sẽ tạo động lực cho học sinh nỗ lực học tốt hơn, tránh được việc các em học sinh không được đến trường vì gia đình không đủ khả năng đóng học phí. Quyết định này còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục, xem giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Theo ông Dương Văn Dân, Quận 8 là địa bàn có khá nhiều dân nhập cư, trong số đó có những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền học phí được miễn cũng giảm đáng kể áp lực tài chính cho gia đình, tạo động lực cho học sinh tiếp tục đến trường. Thực tế khi chưa có chính sách miễn học phí, ngành giáo dục Quận cũng thực hiện tốt công tác vận động nguồn lực từ xã hội, các nhà tài trợ trong việc hỗ trợ học phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Khi toàn bộ học sinh đều được miễn học phí thì nguồn vận động tài trợ này sẽ hỗ trợ vào các mảng khác ngoài học phí, để các em học sinh có điều kiện tiếp cận tốt hơn các dịch vụ giáo dục.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chủ trương của Bộ Chính trị về miễn học phí ở tất cả các cấp học được nhân dân đồng tình ủng hộ cao; cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục. Chính sách miễn học phí có tác động lớn đến an sinh xã hội, tạo điều kiện cho con em của mọi người dân đều được học tập đàng hoàng. Vừa góp phần chia sẻ gánh nặng cho phụ huynh, nhất là những gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chính sách này vẫn đồng thời đảm bảo ngân sách cho các trường nâng cao chất lượng giáo dục. Từ chính sách chung này, tùy điều kiện kinh tế - xã hội, các địa phương có thể triển khai thêm các chính sách hỗ trợ riêng để học sinh có điều kiện tiếp cận các dịch vụ giáo dục một cách tốt hơn, nhất là quan tâm đến các đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, một số địa phương trong cả nước đã ban hành chính sách miễn học phí từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Mới đây, tại kỳ họp thứ 21, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, ngày 20/2/2025 đã chính thức thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non dưới 5 tuổi, học sinh trung học phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trung học phổ thông từ năm học 2025-2026. Với việc thông qua chính sách này, toàn bộ học sinh các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh được miễn học phí từ năm học 2025-2026.

Theo ông Cao Thanh Bình, vừa qua, khi Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chính sách miễn học phí ở tất cả các cấp học, cử tri đã đánh giá đây là chính sách rất ấn tượng và người dân rất đồng tình ủng hộ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đề nghị ngành giáo dục thành phố rà soát tình hình học sinh và nghiên cứu đề xuất thêm chính sách hỗ trợ (ngoài học phí) cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước có 23,2 triệu học sinh (chưa bao gồm học sinh học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên), trong đó 3,1 triệu học sinh mầm non dưới 5 tuổi; 1,7 triệu học sinh mầm non 5 tuổi; 8,9 triệu học sinh tiểu học; 6,5 triệu học sinh trung học cơ sở và 3 triệu học sinh trung học phổ thông.