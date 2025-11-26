Nguy cơ bão Koto tăng cường độ khi di chuyển ra xa Philippines

(Ngày Nay) - Bão Koto (theo cách gọi của Philippines là Verbena) tiếp tục mạnh lên vào sáng sớm 26/11 và có thể đạt cường độ bão nhiệt đới rất mạnh ngay trong chiều cùng ngày.
Nguy cơ bão Koto tăng cường độ khi di chuyển ra xa Philippines

Trong bản tin lúc 5h sáng theo giờ địa phương, Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết bão Koto đang duy trì sức gió tối đa gần tâm là 85 km/h, với gió giật lên tới 105 km/h. Bão hiện cách đảo Coron khoảng 130 km về phía Tây và đang di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với tốc độ 25 km/h.

PAGASA dự báo bão sẽ tiếp tục mạnh lên do gặp các điều kiện thuận lợi khi rời khỏi Khu vực Trách nhiệm của Philippines (PAR) vào ngày 27/11 và di chuyển trên Biển Đông.

PAGASA đã ban bố cảnh báo gió mạnh do bão ở cấp độ 2 đối với Quần đảo Calamian, thị trấn El Nido và Taytay (cực Bắc của tỉnh đảo Palawan). Cảnh báo gió bão cấp 1 được đưa ra đối với tỉnh Occidental Mindoro, một phần phía Bắc và trung tâm tỉnh đảo Palawan, Quần đảo Cuyo và Quần đảo Kalayaan

PAGASA cho biết bão Koto kết hợp với gió mùa Đông Bắc, cũng sẽ gây gió giật mạnh trên hầu hết đảo Luzon cũng như các tỉnh Aklan, Antique, Capiz và Negros Occidental.

