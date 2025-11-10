Siêu bão Fung-wong đổ bộ vào Philippines

(Ngày Nay) - Cơ quan Dịch vụ Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines cho biết, tối 9/11, siêu bão Fung-wong đã đổ bộ vào khu vực bờ biển phía Đông Philippines, sau khi đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và buộc hơn 1 triệu người phải sơ tán.

Bão Fung-wong đổ bộ vào tỉnh Aurora trên đảo chính Luzon lúc 21 giờ 10 phút giờ địa phương (tức 20 giờ 10 phút giờ Việt Nam). Dự báo, bão sẽ gây ảnh hưởng đến phần lớn diện tích quần đảo Philippines, với lượng mưa có thể từ 200 mm trở lên.

Trước đó cùng ngày, gần 1,2 triệu người trên khắp cả nước đã sơ tán để phòng tránh bão. Tỉnh Samar, một trong những tỉnh bị cơn bão Kalmaegi tàn phá trước đó, báo cáo trường hợp đầu tiên thiệt mạng do bão Fung-wong là một phụ nữ 64 tuổi, bị kẹt dưới đống đất đá ở thủ phủ Catbalogan. Nạn nhân còn lại bị chết đuối ở tỉnh đảo Catanduanes, vùng Bicol của tỉnh Luzon.

Siêu bão đổ bộ Philippines chỉ vài ngày sau khi bão Kalmaegi càn quét nước này, gây ra những thảm họa kinh hoàng. Theo số liệu mới nhất của chính phủ, Kalmaegi được cho là cơn bão gây chết chóc nhất năm 2025, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 224 người và khiến hơn 100 người mất tích. Trong đó, tỉnh Cebu, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do siêu bão Kalmaegi, ghi nhận 158 người thiệt mạng, 57 người mất tích và hơn 450 người bị thương. Sự xuất hiện của siêu bão Fung-wong đã buộc nhà chức trách Philippines đình chỉ hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại tỉnh Cebu.