Nguy cơ bùng phát làn sóng COVID-19 mới tại châu Âu

Trong bài viết đăng trên tạp chí Y học Anh ngày 16/8, Giáo sư Pagel cho biết tác dụng bảo vệ của vaccine giảm dần đối với người dưới 50 tuổi (trong đó phần lớn chưa tiêm thêm mũi nào trong 18 tháng qua) và những người dưới 75 tuổi đã tiêm lần cuối vào năm ngoái.

Vì vậy, người dân sẽ dễ bị tổn thương trước các biến thể phụ mới nhất của Omicron. Việc trẻ em quay tại trường vào mùa Thu và dành nhiều thời gian trong không gian kín hơn có nguy cơ dẫn đến đợt dịch lớn trong những tuần tới.

Theo Giáo sư Pagel với sự bảo vệ của vaccine và những lần mắc COVID-19 trước, nhiều khả năng đợt dịch mới sẽ không khiến số ca nhập viện hoặc tử vong tăng mạnh. Tuy nhiên, việc tăng gánh nặng cho bệnh viện vẫn là tin xấu trong bối cảnh lượng người chờ khám và chữa trị ở Anh cao kỷ lục, số người chờ nhập viện cũng rất cao.

Năm nay, thế giới đã ghi nhận các đợt dịch nhỏ hơn so với năm ngoái. Giáo sư Pagel cho rằng nguyên nhân là do so với các biến thể trước, các biến thể phụ mới của Omicron không có nhiều khác biệt đủ để gây ra các đợt dịch lớn, với tỷ lệ tiêm phòng và từng mắc bệnh trong dân số cao như hiện nay.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh đến việc phát hiện biến thể mới chưa được đặt tên tại Israel và Đan Mạch trong những ngày qua. Điều này đã thu hút sự chú ý của nhiều chuyên gia do biến thể mới này có nhiều đột biến mới, khỏe và có khả năng né tránh hệ miễn dịch tốt hơn.

Trong những tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 đã tăng mạnh do sự xuất hiện của biến thể Eris (tên chính thức là EG.5), có khả năng lây nhiễm cao và là một nhánh của BA.5 - biến thể phụ của Omicron.

Tuy nhiên, một số nhà khoa học đã đặt tên cho biến thể mới này là BA.6, khi cho rằng đây có thể là một biến thể phụ khác của Omicron. Giáo sư Pagel nhận định vẫn có khả năng biến thể này sẽ suy yếu, dần biến mất, do ít lây nhiễm hoặc không thể cạnh tranh được với dòng biến thể chủ đạo hiện nay là XBB (biến thể phụ của Omicron).

Mặc dù vậy, đây cũng được xem là lời cảnh báo rằng trong bối cảnh miễn dịch suy yếu như hiện nay, nếu không tăng cường việc giám sát, khi bước vào mùa Đông, các nước châu Âu sẽ đối mặt với nguy cơ dễ bị tổn thương hơn trước các đợt dịch mới.