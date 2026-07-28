Nhà máy Sữa Quốc tế LOF: Khởi công dự án điện mặt trời áp mái có công suất 2,5 MWp

(Ngày Nay) - Nhà máy sữa Quốc tế LOF – Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF đã chính thức khởi công dự án điện mặt trời áp mái công suất 2,5 MWp tại khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng. Đây là giai đoạn đầu tiên trong tổng thể dự án có quy mô 5 MWp, được triển khai trên diện tích mái 33.187 m², đánh dấu bước tiến mới của LOF trong việc ứng dụng năng lượng tái tạo vào hoạt động sản xuất theo định hướng phát triển bền vững

Nhà máy Sữa Quốc tế LOF triển khai dự án điện mặt trời với quy mô lớn trongbối cảnh các doanh nghiệp sản xuất ngày càng đẩy mạnh chuyển đổi xanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững, điện mặt trời áp mái đã trở thành một phần trong chiến lược quản trị năng lượng của nhiều doanh nghiệp. Việc đầu tư vào năng lượng tái tạo không chỉ giúp tối ưu chi phí điện năng mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện các mục tiêu ESG và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dự án này, Nhà máy Sữa Quốc tế LOF phối hợp với Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam – Singapore (VSSES) làm đơn vị phát triển dự án và lựa chọn Tổng thầu là SolarBK chịu trách nhiệm các hạng mục từ thiết kế kỹ thuật, cung ứng thiết bị, thi công xây dựng đến nghiệm thu và đưa hệ thống vào vận hành. Giai đoạn 1 của dự án dự kiến sản xuất khoảng 3.815.541 kWh điện sạch mỗi năm, tương đương giảm khoảng 2.515 tấn CO₂e/năm, góp phần hỗ trợ LOF thực hiện các mục tiêu ESG, gia tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính trong hoạt động sản xuất. Theo đó, trong vòng đời 25 năm, hệ thống có thể tạo ra hơn 82 triệu kWh điện sạch và giảm khoảng 54.000 tấn CO₂.

Dự án mặt trời áp mái tại Nhà máy Sữa Quốc tế LOF đánh dấu bước tiến mới của LOF trong việc ứng dụng năng lượng tái tạo vào hoạt động sản xuất theo định hướng phát triển bền vững, đúng như quan điểm của LOF: ESG không ở đâu xa, ESG là những chính sách và hành động cụ thể vừa đem lại giá trị lợi nhuận, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp vừa có lợi cho môi trường và cộng đồng

Dự án này cua LOF tiếp tục cho thấy xu hướng sản xuất tích hợp năng lượng tái tạo được coi là trọng tâm trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp trên hành trình xanh hóa. Khi hoàn thành toàn bộ quy mô 5 MWp, dự án được kỳ vọng sẽ gia tăng tỷ lệ sử dụng điện sạch trong hoạt động sản xuất, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hỗ trợ LOF thực hiện các mục tiêu ESG.

Nhà máy sữa Quốc tế LOF tại khu công nghiệp mở rộng Bàu Bàng có tổng diện tích 120,000 m2. Quy mô vận hành giai đoạn 1 là 43,000 m2 , giai đoạn 2 là 22,000 m2 ; với đội ngũ nhân sự lao động kỹ sư, chuyên gia lành nghề 300 người. Tổng công suất thiết kế nhà máy khi hoàn thiện đạt 685,000 tấn sản phẩm / năm với dây chuyền đồng bộ tự động hóa cao, toàn bộ quy trình sản xuất được điều khiển hệ thống SCADA trung tâm. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, toàn bộ quy trình quản lý chất lượng được vận hành và được chứng nhận theo chứng chỉ FSSC 22000.