Kun Marathon 2026: Hành trình “Cùng Kun bảo vệ muôn loài” lan tỏa mạnh mẽ tại TP.HCM

(Ngày Nay) - Sáng 21/3, Thảo Cầm Viên Sài Gòn rộn ràng sắc màu khi gần 2.500 vận động viên nhí tham gia giải chạy Kun Marathon 2026. Đây là năm thứ tư sự kiện được tổ chức tại TP.HCM và tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phụ huynh bởi thông điệp mang tính giáo dục cao: “Cùng Kun bảo vệ muôn loài”.

Không chỉ là sân chơi vận động, Kun Marathon còn mang đến cho trẻ cơ hội tiếp xúc thiên nhiên, học về động vật và hình thành thói quen sống xanh ngay từ nhỏ.

Không khí hào hứng tại đường chạy được mong đợi nhất của thiếu nhi

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn gia đình đã có mặt tại Thảo Cầm Viên để chuẩn bị cho đường chạy dài gần 1 km dành cho trẻ từ 6–10 tuổi. Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng Kun Marathon là hoạt động mà con họ mong chờ suốt năm bởi sự kết hợp hài hòa giữa chạy bộ, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm giáo dục.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, năm nay ban tổ chức đã nâng quy mô lên 2.500 – tăng 500 so với mùa giải 2025. Đường chạy được thiết kế phù hợp với thể lực trẻ, xen kẽ các thử thách vận động nhẹ nhàng để các em vừa rèn sức bền vừa trải nghiệm vui vẻ. Khi về đích, mỗi runner nhí nhận huy chương lưu niệm – phần thưởng nhỏ nhưng tạo nên niềm tự hào lớn.

Trải nghiệm giáo dục tự nhiên: khi trẻ học qua tiếp xúc thật

Điểm đặc biệt của Kun Marathon 2026 là loạt hoạt động khám phá thiên nhiên được xây dựng công phu, đưa trẻ đến gần hệ sinh thái thật thay vì chỉ học qua sách vở.

Không gian Zoobiz – hành trình "chạm" thiên nhiên đầu đời

Ở khu vực “Fan meeting Zoobiz”, các em nhỏ được tiếp xúc với dê lùn, cừu, rùa Sulcata… dưới sự hướng dẫn của nhân viên Thảo Cầm Viên. Tại đây, trẻ nghe kể về đặc điểm, môi trường sống của từng loài, lý do chúng cần được bảo tồn và cách con người có thể chung tay bảo vệ.

Những tương tác gần gũi – chạm tay vào mai rùa, cho cừu ăn, vuốt ve dê lùn – giúp trẻ hình thành cảm xúc tích cực và lòng yêu thương đối với động vật, điều mà các chuyên gia đánh giá là nền tảng quan trọng để nuôi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường sau này.

Sự góp mặt của nghệ sĩ Trường Giang cùng các gương mặt nhỏ tuổi nổi tiếng như Hạo Khang, Bối Bối, Đức Thắng và Bé Mon TV càng khiến không khí thêm hào hứng. Những hoạt động giao lưu, kể chuyện, đố vui về động vật được các em hưởng ứng nhiệt tình.

Khu "Sắc màu muôn loài": học về hệ sinh thái bằng cách sáng tạo

Khu expo chủ đề “Sắc màu muôn loài” là nơi trẻ được tiếp cận kiến thức về các loài động vật trong Sách đỏ ở rừng, biển và bầu trời. Hình ảnh trực quan kết hợp âm thanh sống động giúp việc học trở nên tự nhiên và hấp dẫn hơn.

Tại đây, trẻ được: Tô màu các loài động vật quý hiếm; tham gia hoạt động “thả động vật về với thiên nhiên” mang tính biểu tượng; viết cam kết hành động nhỏ mỗi ngày: không xả rác, bảo vệ cây xanh, chăm sóc thú cưng đúng cách…

Những hoạt động này truyền tải thông điệp: bảo vệ muôn loài bắt đầu từ những hành động đơn giản mà bất kỳ em nhỏ nào cũng có thể thực hiện.

Học qua trò chơi: Khi hành động nhỏ tạo ra bài học lớn

Nhiều trò chơi chủ đề môi trường thu hút sự tham gia đông đảo của các em, trong đó nổi bật là: “Giải cứu rừng xanh” – mô phỏng những khu rừng bị tàn phá, trẻ phải vượt chướng ngại để cứu động vật; “Làm sạch đại dương” – thu gom rác thải để bảo vệ sinh vật biển; “Mang trứng về tổ” – giúp trẻ hiểu tầm quan trọng của môi trường sống an toàn cho động vật.

Các trò chơi được thiết kế đơn giản nhưng mang thông điệp mạnh mẽ. Trẻ nhận ra rằng việc bảo vệ thiên nhiên không phải nhiệm vụ lớn lao mà bắt đầu từ những hành động nhỏ mỗi ngày.

Một sự kiện gắn kết gia đình và nuôi dưỡng trái tim yêu thiên nhiên

Không chỉ trẻ háo hức, Kun Marathon còn là sự kiện được nhiều phụ huynh đánh giá cao vì tạo cơ hội để gia đình cùng trải nghiệm. Các bố mẹ không chỉ đồng hành trên đường chạy mà còn cùng con khám phá các khu học tập, hiểu thêm về nhiều loài động vật và cùng con nói về trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Ban tổ chức cho biết:“Chúng tôi mong mỗi em sau khi tham gia Kun Marathon sẽ trở thành một chiến binh nhỏ bảo vệ muôn loài. Chúng tôi kỳ vọng thông điệp về tình yêu thiên nhiên sẽ theo các em trong đời sống hằng ngày.”

Hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng

Nhân dịp tổ chức giải chạy, thương hiệu Kun – Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF – đã trao tặng 200 triệu đồng cho Thảo Cầm Viên để cải tạo chuồng trại và nâng cấp môi trường sống cho động vật. Đây là hành động thiết thực, thể hiện cam kết đồng hành cùng hoạt động bảo tồn thiên nhiên.

Kun Marathon 2026 không chỉ là sân chơi vận động dành cho trẻ mà còn là hành trình giáo dục cảm xúc, khơi mở nhận thức và gieo mầm tình yêu thiên nhiên cho thế hệ tương lai. Với thông điệp “Cùng Kun bảo vệ muôn loài”, sự kiện đã và đang tạo ra những thay đổi tích cực, giúp trẻ hiểu rằng mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần xây dựng một Trái đất xanh hơn trong tương lai.

