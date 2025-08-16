Nhà thơ Lê Quý Nghi “Về trong lá trút”

(Ngày Nay) -Chưa bao giờ in thơ thành sách dễ như hiện nay nếu tác giả có sẵn tiền trong tài khoản. Chỉ cần xin được giấy phép của bất kỳ nhà xuất bản nào trong nước và cứ thế tập thơ ra đời.
Nhà thơ Lê Quý Nghi sinh năm 1975, quê Quảng Trị, hiện sống tại Biên Hòa

Nhưng với Lê Quý Nghi, in thơ lại là việc không dễ dàng, khi mà tập thơ đầu tay Hoa không mùa của anh được NXB Văn Hóa Sài Gòn cấp phép ấn hành năm 2008, đến nay NXB này đã giải tán từ lâu, thì tập thơ thứ hai Về trong lá trút mới được NXB Văn Học cấp phép ra đời. Đến với thơ và in thơ của Lê Quý Nghi cũng âm thầm “lá trút” vậy.

Về trong lá trút có hơn 60 bài thơ được Lê Quý Nghi sáng tác có lẽ từ sau khi in tập thơ đầu tay, gần 20 năm mới in tập thơ thứ hai, chắc chắn có sự cân nhắc rất kỹ và chọn lọc rất nhiều để in một cuốn sách. Tập thơ chia làm hai phần: Về trong lá trút Thơ viết cho con gái. Những bài thơ viết về người thân trong gia đình thường mang đến cho người đọc nhiều rung cảm, bởi cái tình chân thật toát ra từ tâm hồn người viết, nhất là thơ viết cho con gái của một người cha.

“Mỗi lần ba bước hụt chân/ Là con đứng ở rất gần... vói tay/ Một lần... lỡ một lầm hai/ Có con an ủi ba ngoai nguôi lòng/ Có lần ngấp nghé vực không/ Tiếng con cười níu lại vòng tử sinh/ Những lần ngày phủ buồn tênh/ Con làm mưa xóa những phiền ưu ba”, Lê Quý Nghi đã “Đêm ba mơ thấy con” như thế.

Nữ thi sĩ Lynh Bacardi, một người bạn của Lê Quý Nghi cho biết: “Nhà thơ Lê Quý Nghi sinh 1975, đã có hơn ba mươi năm “dan díu” với thơ ca. Anh là người yêu thơ và sống trong thơ đến mức, những ai có tâm hồn nghệ sĩ đều nhận thấy ngay từ lần đầu tiếp xúc. Mặc dù thời gian “ăn nằm” với nàng thơ lâu năm đến vậy, anh cũng không thôi thúc, ép buộc nàng phải “sinh nở” hàng loạt như gà công nghiệp để chứng minh với đời rằng ta là “tình nhân” của nàng thơ”.

Tập thơ "Về trong lá trút" do nhà thơ, họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn vẽ bìa, phụ bản và trình bày

“Đọc anh, ta sẽ hiểu vì sao anh viết ít, vì anh chỉ viết khi thật sự có ý thơ và cảm xúc. Anh không có nhu cầu viết cho người khác đọc, mà anh viết cho chính mình…và thơ lúc này như tình nhân mặt kề mặt, môi áp môi, họ tỉ tê cho nhau về hạnh phúc và nỗi đau mà chỉ họ mới đủ thân thương lẫn sâu sắc mà thấu hiểu.

Thơ Lê Quý Nghi không hề có sự khiên cưỡng, vật vã, cố gắng hay làm màu. Ta rõ ràng cảm được sự chuyển động nhẹ nhàng của nhịp điệu cảm xúc được anh truyền vào mạch thơ, của trạng thái như nhiên khi từng con chữ và ý nghĩa của chúng khẽ khàng khơi dậy sự đồng cảm trong ta, của hình tượng được anh xây dựng một cách sâu sắc để dẫn dắt ta phải hình dung và cảm nhận. Vì đơn giản đó là thơ, là cái thật mà không có một chất liệu gì có thể lộng giả”, theo Lynh Bacardi.

Thơ Lê Quý Nghi

MAIKA

Có một lần con nghịch

Ba bẻ roi phạt đòn

Chưa chi con thút thít

Nhìn ba mắt xoe tròn


Đôi mắt như hối lỗi

Đôi mắt như van nài

Ba ơi ba đừng đánh

Con hứa con sửa sai!


Nhìn con rồi lại nhớ

Bồi hồi tuổi thơ ba

Bày bao trò phá phách...

Thôi, lần này tạm tha!


Hôm nay đi làm xa

Mấy ngày rồi không gặp

Thèm được thấy con nghịch

Đôi mắt rươm rướm tròn...

Hoàng Nhân
Nhà thơ Lê Quý Nghi Về trong lá trút

