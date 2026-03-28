Đêm tổng duyệt Mega Concert “Đại ngàn chạm biển xanh” hoàn thiện sân khấu thực cảnh quy mô quốc gia

(Ngày Nay) - Tối 27/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, chương trình tổng duyệt Mega Concert khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai diễn ra từ 20h đến gần 23h30, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, vũ công và lực lượng biểu diễn. Đây là buổi chạy chương trình quy mô lớn trước thềm đêm khai mạc chính thức diễn ra tối 28/3.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã có mặt trực tiếp theo dõi quá trình tổng duyệt, đồng thời động viên các nghệ sĩ và ekip trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Sự hiện diện này góp phần tiếp thêm tinh thần cho lực lượng thực hiện chương trình trong thời điểm cận kề giờ G.

Rà soát từng chi tiết trước giờ khai mạc

Trong suốt buổi tổng duyệt kéo dài đến khuya, các nghệ sĩ, vũ công và ekip sản xuất liên tục rà soát, điều chỉnh từng chi tiết nhằm đảm bảo độ chính xác và hiệu quả trình diễn. Từ động tác vũ đạo, nhịp nhạc đến điểm rơi ánh sáng đều được tính toán kỹ lưỡng, cho thấy cường độ làm việc cao và sự tập trung của toàn bộ lực lượng tham gia.

Những khâu rà soát cuối cùng đang được đẩy nhanh với cường độ cao, đảm bảo từng tiết mục đạt độ hoàn thiện trước đêm diễn chính thức. Không khí làm việc khẩn trương nhưng tập trung cho thấy sự sẵn sàng của toàn bộ ekip trước thời điểm khai màn.

Sân khấu thực cảnh quy mô lớn dần hoàn thiện

Cũng trong đêm tổng duyệt, sân khấu thực cảnh được hoàn thiện với mức độ dàn dựng công phu, kết hợp hệ thống ánh sáng và màn hình LED quy mô lớn cùng các lớp cảnh trí giàu tính tạo hình, tạo nên không gian trình diễn ấn tượng, vừa giàu tính thị giác vừa đảm bảo cấu trúc chặt chẽ.

Theo Ban Tổ chức, Mega Concert mang tầm vóc cấp quốc gia, với sự tham gia của gần 2.200 nhân sự bao gồm nghệ sĩ, diễn viên, kỹ thuật viên và các lực lượng vận hành. Bên cạnh quy mô lớn về số lượng nhân sự, hệ thống sân khấu và công nghệ trình diễn cũng được đầu tư đồng bộ.

Sân khấu chính có chiều ngang lên tới 116 mét, chiều sâu 40 mét, kết hợp màn hình LED dài 108 mét, cao 13 mét, tạo nên không gian trình diễn đa tầng. Khu vực khán đài dài 93 mét, sâu 23 mét được bố trí nhằm tối ưu tầm nhìn và sức chứa cho khán giả trong đêm khai mạc.

Công tác ghi hình và truyền thông cũng được triển khai với quy mô lớn, sử dụng khoảng 50 thiết bị quay chụp, bao gồm drone, flycam và hệ thống camera mặt đất, cho phép ghi lại toàn bộ chương trình từ nhiều góc độ. Những yếu tố này góp phần định hình một sân khấu thực cảnh quy mô, nơi các chất liệu văn hóa truyền thống được đặt trong tương quan với ngôn ngữ trình diễn hiện đại.

Ban Tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ tạo nên một mở đầu ấn tượng cho Năm Du lịch Quốc gia 2026, không chỉ ở quy mô tổ chức mà còn ở khả năng kết nối trải nghiệm, mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Ảnh: Quỳnh Hoa - Ngọc Mai