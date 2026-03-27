“Hẹn em ngày nhật thực”: vẻ đẹp và nỗi đau tình đầu chưa nguôi

(Ngày Nay) - “Chỉ cần nhìn thấy em cười, em hạnh phúc thì anh hạnh phúc” – lời thoại của nhân vật nam chính An Thiên (Khương Lê đóng) dành cho nữ chính Thiên Ân (Đoàn Thiên Ân đóng) có thể làm “tan chảy” khán giả theo dõi câu chuyện tình cảm đầy lãng mạn song đầy day dứt trong phim “Hẹn em ngày nhật thực”.

Hẹn em ngày nhật thực của bộ đôiđạo diễn Lê Thiện Viễn và nhà sản xuất/giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng thuộc thể loại tình cảm tâm lý gia đình ra rạp với các suất chiếu sớm từ ngày 27/3. Phim quay tại miền Trung với bối cảnh chính ở một xóm đạo tại Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk).

Những khung hình tràn ngập ánh sáng thiên nhiên xanh mượt và màu sắc trong trẻo, lãng mạn, thơ mộng hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy du lịch địa phương Phú Yên như bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (đạo diễn Victor Vũ), Ngày xưa có một chuyện tình (đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh), Kính vạn hoa (đạo diễn Võ Thanh Hòa)…

Trái tim chưa ngủ yên

“Tình đầu đẹp như cánh bướm - mong manh, trong veo, nhưng đôi khi, chỉ cần một cái chạm khẽ thôi cũng đủ bay đi mãi mãi. Liệu tình yêu giữa Thiên Ân và An Thiên có đủ mãnh liệt để vượt qua những cái chạm khẽ của định mệnh, để còn ở bên lại nhau, viết nên một cái kết trọn vẹn cùng nhau?” - đạo diễn Lê Thiện Viễn đặt ra dấu hỏi trong bộ phim điện ảnh thứ ba anh làm đạo diễn, sau phim hài bối cảnh miền tây Vu quy đại náo (2019) và phim hài lãng mạn Em là của em (2021).

Chọn nhịp kể chậm rãi, nhẹ nhàng, bộ phim đưa khán giả trở về thập niên 90, thời chưa có mạng Internet, chưa có điện thoại di động... Bức tranh tình yêu đầy chất thơ giữa cô gái ngoan đạo Thiên Ân (Đoàn Thiên Ân đóng) và chàng thợ điện hiền lành An Thiên (Khương Lê đóng) tại xóm đạo Trà Mây khởi đầu là những rung động đầu đời trong sáng, lãng mạn như những dòng thư viết tay bấy giờ.

Mối tình đầu đầy ngọt ngào này nhanh chóng gặp thử thách khi mẹ của Thiên Ân là bà Hoa (NSND Lê Khanh đóng) quyết liệt ngăn cản mối quan hệ giữa cô và người yêu Thiên này đây mai đó bấp bênh. Bà muốn Ân tiến đến với Hải – một hình mẫu con nhà công giáo, học thức cao có thể đảm bảo cuộc sống tương lai đủ đầy cho Ân.

Nút thắt đỉnh điểm của bộ phim là lúc Thiên Ân phản ứng: “Mẹ không thể ép con được” thì nhận lãnh cái tát nẩy lửa của bà Hoa. Trong khi đó, An Thiên năn nỉ bà Hoa trong nước mắt: “Con biết hiện giờ con không có gì trong mắt cô. Nhưng xin hãy cho con cơ hội để chứng minh” cũng không làm lay chuyển được sự cứng rắn của bà.

Để nỗi đau nguôi ngoai…

Sự kiện nhật thực trong phim như gửi gắm thông điệp về tình yêu khi mặt trăng ôm trọn mặt trời. Tuy nhiên ở ngoài đời liệu những người như Thiên Ân và An Thiên có vượt qua được những định kiến, trắc trở để “hòa làm một” như ánh nhật thực?

Những bí mật éo le từ quá khứ, những lời chưa kịp nói chất chứa sâu trong lòng, những tổn thương sau bao năm tháng giữa hai nhân vật chính dần hé lộ và giải tỏa khiến khán giả có thể rơi lệ. Liệu Ân và Thiên có đến được với nhau sau quá nhiều biến cố và xa cách? Chỉ biết rằng, bộ phim nhắc nhớ những “trái tim chưa ngủ yên” cần được nguôi ngoai, khép lại vết thương lòng để bước về phía trước.

Những hoài niệm, vẻ long lanh tình đầu và cả những thử thách nghiệt ngã âu cũng là cuộc đời, cũng là tình yêu đòi hỏi con người đi qua để trưởng thành. Mong là sau bao vật đổi sao dời, trăng khuyết lại tròn, sau nhật thực rồi bầu trời sẽ sáng lên như khát vọng trong lành, tinh khiết của các đôi lứa yêu nhau.

Có thể nói vai diễn Thiên Ân trong Hẹn em ngày nhật thực là vai diễn điện ảnh tốt nhất mà Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân thể hiện. Thiên Ân hạnh phúc cho biết: “Được đóng vai nữ tu là điều hết sức cao quý. Gia đình tôi vốn theo đạo dòng Tin Lành, tôi cũng từng chứng kiến và hiểu những chuyện tình tan vỡ vì rào cản tôn giáo. Khi đóng vai Thiên Ân trong phim, tôi được dịp thấu hiểu và cảm nhận phải làm thế nào để giữ sự tôn trọng đức tin lẫn bảo vệ tình yêu của mình”.

Khương Lê - từng tham gia đóng trong các phim Gái già lắm chiêu (đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito), Báu vật trời cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn)… - cũng ít nhiều nỗ lực trong vai nam chính. Huỳnh Phương và Nguyên Thảo vào vai đôi bạn có tình ý với nhau và “đẩy thuyền” giúp Thiên đến với Thiên Ân.

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt vào vai đôi vợ chồng tốt bụng ở vùng quê là bốn nhân vật mang đến những tình tiết và tiếng cười thư giãn trong một bộ phim càng về cuối càng thấm đẫm nước mắt. Một số khách mời trong phim thể hiện tròn vai như NSND Kim Xuân, Hứa Vĩ Văn (vai cha xứ), nhà thiết kế Đỗ Long (vai Năm Chà)…

Nói về vai diễn bà Hoa - người mẹ ngăn cản tình yêu của con, NSND Lê Khanh chia sẻ: “Bà Hoa là người mẹ từng trải qua tổn thương, mất lòng tin vào chồng nên không muốn con đi vào vết xe đổ. Bài học từ nhân vật chính là bài học về lòng vị tha, độ lượng và tôn trọng tình yêu của con mình”.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhận xét: “Lâu rồi Việt Nam mới lại có một bộ phim trong sáng, đáng yêu, lãng mạn và cả ngây thơ vô cùng về TÌNH YÊU. Chúc mừng đạo diễn Lê Thiện Viễn và ê kíp đã làm nên một bộ phim thật đẹp và thật giàu cảm xúc”.