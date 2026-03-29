Gia Lai mở màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng Mega Concert mang dấu ấn vũ trụ “Say Hi” của DatVietVAC

(Ngày Nay) - Tối 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Phường Quy Nhơn), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Bộ VHTTDL cùng Đối tác Chiến lược Sản xuất & Truyền thông DatVietVAC tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh", tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Tối 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Phường Quy Nhơn), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Bộ VHTTDL cùng Đối tác Chiến lược Sản xuất & Truyền thông DatVietVAC tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh", tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Thông điệp chiến lược mở ra vận hội mới cho du lịch Gia Lai

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn thể hiện định hướng phát triển xuyên suốt: kết nối rừng - biển - văn hóa thành một không gian du lịch thống nhất, giàu bản sắc.

Theo Bộ trưởng, Năm Du lịch Quốc gia 2026 sẽ được triển khai với 244 hoạt động quy mô lớn, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai năng động, thân thiện, đồng thời khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Trong bối cảnh mới, ngành du lịch cần chuyển mình theo hướng xanh, bền vững, chuyên nghiệp và ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số. “Đây không chỉ là một sự kiện du lịch, mà còn là lời mời gọi bạn bè trong và ngoài nước đến khám phá một Việt Nam giàu bản sắc, an toàn và đầy sức sống”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng khẳng định quyết tâm xây dựng một môi trường du lịch “chuyên nghiệp - an toàn - thân thiện - ấn tượng”, thông qua việc đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút các nguồn lực chiến lược.

Gia Lai bắt tay DatVietVAC: đưa giải trí đương đại trở thành trải nghiệm du lịch

Trong dòng chảy đó, lễ khai mạc năm nay đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý: lần đầu tiên, một sự kiện khai mạc cấp quốc gia được định hình theo mô hình Mega Concert, mang tinh thần giải trí đương đại và dấu ấn sản xuất từ Vũ trụ “Say Hi” do DatVietVAC kiến tạo. Không chỉ mở màn cho chuỗi hoạt động du lịch, chương trình được xem là điểm khởi đầu cho một chiến lược truyền thông - giải trí xuyên suốt năm, nơi điểm đến được kể bằng ngôn ngữ của âm nhạc, văn hóa đại chúng và trải nghiệm cảm xúc.

Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026, tỉnh Gia Lai lựa chọn hợp tác cùng DatVietVAC với vai trò Đối tác Chiến lược Sản xuất & Truyền thông, nhằm triển khai cách tiếp cận mới trong quảng bá điểm đến - đưa giải trí đương đại trở thành một phần của trải nghiệm du lịch.

Việc hợp tác với đơn vị sở hữu Hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí hàng đầu Việt Nam được xem là bước đi mang tính chiến lược của địa phương trong bối cảnh xu hướng du lịch đang chuyển dịch mạnh sang trải nghiệm cảm xúc và tương tác văn hóa. Thay vì chỉ truyền thông bằng hình ảnh điểm đến, Gia Lai hướng đến việc kể câu chuyện vùng đất thông qua âm nhạc, nội dung sáng tạo và các sản phẩm giải trí đại chúng.

Thông qua việc đưa Vũ trụ “Say Hi” vào khuôn khổ sự kiện cấp quốc gia, các hoạt động biểu diễn, sản xuất nội dung truyền hình và chiến lược truyền thông đa nền tảng được kết nối thành một chuỗi trải nghiệm xuyên suốt. Mô hình này giúp điểm đến duy trì sự hiện diện liên tục trên truyền thông và mạng xã hội, mở rộng khả năng tiếp cận tới nhóm công chúng trẻ - lực lượng du khách đang định hình xu hướng du lịch mới.

Sự kết hợp giữa định hướng phát triển du lịch của địa phương và năng lực sản xuất nội dung giải trí chuyên nghiệp cho thấy một hướng đi mới của ngành du lịch nước nhà: khi điểm đến không chỉ được quảng bá mà còn được “trải nghiệm hóa” thông qua văn hóa đại chúng và hệ sinh thái truyền thông hiện đại.

Đại nhạc hội “Vũ trụ Say Hi” khuấy động sân khấu khai mạc

Với vai trò Đối tác chiến lược về Sản xuất & Truyền thông, DatVietVAC lần đầu tiên đưa Vũ trụ “Say Hi” hội tụ trong khuôn khổ một sự kiện du lịch cấp quốc gia. Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ bao gồm các Anh Trai, Em Xinh của Vũ Trụ “Say Hi”: ISAAC, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, buitruonglinh, Sơn.K, Lamoon, Negav, CONGB, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Mason Nguyễn, TEZ, Juky San đang được yêu thích không chỉ mang đến sức hút cho sân khấu khai mạc, mà còn đánh dấu sự dịch chuyển trong cách tổ chức sự kiện du lịch: từ trình diễn đơn thuần sang trải nghiệm giải trí đa tầng. Mega Concert khai mạc vì thế không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà trở thành điểm chạm đầu tiên giữa văn hóa bản địa và đời sống giải trí đương đại.

Sự xuất hiện đồng thời của dàn “anh trai” và “em xinh” đã nhanh chóng đẩy bầu không khí chương trình lên cao trào, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung và hiện đại cho toàn bộ đêm diễn. Từ những tiết mục solo mang dấu ấn cá nhân đến các màn trình diễn tập thể quy mô lớn, Vũ trụ “Say Hi” đã góp phần đưa sân khấu khai mạc vượt khỏi khuôn khổ một chương trình nghi lễ, trở thành một không gian lễ hội đúng nghĩa - nơi âm nhạc, cảm xúc và sự tương tác với khán giả cùng bùng nổ.

Sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ tạo nên những màn trình diễn mới mẻ cả về âm nhạc lẫn dàn dựng, với đội hình vũ đạo đông đảo, hiệu ứng ánh sáng đồng bộ và thiết kế sân khấu mang tinh thần concert hiện đại. Những bản hit đình đám cùng nhiều ca khúc được phối mới riêng cho đêm khai mạc đã biến không gian chương trình thành một lễ hội âm nhạc ngoài trời đúng nghĩa. Khán giả không chỉ theo dõi mà còn hòa giọng, tương tác và trở thành một phần của màn trình diễn, tạo nên bầu không khí bùng nổ xuyên suốt đại nhạc hội.

Từ Mega Concert đến hệ sinh thái nội dung kéo dài sức nóng điểm đến

Điểm khác biệt của Năm Du lịch Quốc gia 2026 không nằm ở một đêm sự kiện, mà ở cách trải nghiệm được kéo dài sau Mega concert khai mạc. Ngay sau sự kiện này, các hoạt động truyền thông và nội dung giải trí tiếp tục được triển khai, mở rộng câu chuyện điểm đến thông qua nhiều hình thức sáng tạo. Nổi bật trong đó là chương trình truyền hình thực tế sinh tồn “Say Hi Rực Rỡ”, dự kiến ghi hình tại Gia Lai với sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc Vũ trụ “Say Hi”.

Không còn chỉ xuất hiện trên sân khấu, các nghệ sĩ sẽ bước vào hành trình khám phá cảnh quan đại ngàn Tây Nguyên và không gian duyên hải miền Trung, trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa thông qua những thử thách thực tế. Qua đó, chính vùng đất với sự giao thoa giữa rừng và biển trở thành “bối cảnh sống” của nội dung giải trí. Sự kết hợp giữa Mega Concert và reality show được xem là nước đi truyền thông đáng chú ý, khi điểm đến không còn gắn với một thời điểm sự kiện duy nhất mà liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, nền tảng video và cộng đồng người hâm mộ. Với hiệu ứng lan tỏa từ Vũ trụ “Say Hi”, Gia Lai được kỳ vọng sẽ trở thành cái tên được nhắc đến dày đặc trên bản đồ du lịch mùa hè 2026 - một điểm check-in mới nơi âm nhạc, giải trí và trải nghiệm du lịch cùng diễn ra trong một câu chuyện thống nhất.

Ảnh: Quỳnh Hoa - Ngọc Mai