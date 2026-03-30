Grand Chapitre Vietnam 2026: Hành trình trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn tại Đà Nẵng và Hội An

(Ngày Nay) - Grand Chapitre 2026 - đại lễ hội ẩm thực thường niên lớn nhất của chi hội La Chaîne Vietnam - đã diễn ra thành công từ ngày 26 - 29/3/2026 tại Đà Nẵng và Hội An. Sự kiện ẩm thực quốc tế quy tụ hội viên từ gần 80 quốc gia, lần đầu tiên tổ chức lễ kết nạp thành viên trên bãi biển tại châu Á.

Đây là lần đầu tiên La Chaîne Việt Nam tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế này sau bốn năm gián đoạn. Grand Chapitre 2026 ghi nhận sự tham dự của hội viên đến từ nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực ASEAN, trong đó có các hội viên từ Vancouver (Canada), San Diego (Hoa Kỳ) và nhiều thành phố khác tại châu Á, minh chứng cho sức hút ngày càng tăng của chi hội Việt Nam trong mạng lưới La Chaîne toàn cầu.

Khác với các sự kiện ẩm thực thông thường, Grand Chapitre 2026 được thiết kế như một hành trình trải nghiệm toàn diện, kết hợp giữa các bữa tiệc đẳng cấp và những hoạt động gắn kết trực tiếp với con người và văn hóa miền Trung Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, các hội viên đã tham quan và trực tiếp tham gia lớp học nấu ăn tại STREETS International - tổ chức phi lợi nhuận tại Hội An chuyên đào tạo kỹ năng ẩm thực và nhà hàng cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này không chỉ mang lại trải nghiệm ẩm thực địa phương chân thực mà còn phản ánh giá trị cộng đồng mà La Chaîne luôn hướng đến.

Chương trình cũng bao gồm chuyến tham quan và thưởng thức tại Distillerie d'Indochine — xưởng chưng cất rượu rhum theo kỹ thuật Pháp tọa lạc phía nam Hội An, đơn vị đã giành nhiều giải thưởng quốc tế và được xem là một trong những thương hiệu spirits đặc trưng của Việt Nam.

Điểm nhấn của Grand Chapitre 2026 là Lễ kết nạp thành viên mới (Induction Ceremony) diễn ra vào chiều ngày 27 tháng 3 ngay trên bãi biển tại Fusion Resort & Villas Đà Nẵng — sự kiện được đánh giá là lần đầu tiên trong lịch sử La Chaîne tổ chức lễ kết nạp theo hình thức này tại châu Á. Nghi lễ truyền thống của hiệp hội diễn ra trong khung cảnh hoàng hôn trên biển, kết hợp với bữa tiệc BBQ ngoài trời mang đậm hương vị địa phương với các món đặc trưng miền Trung như mỳ Quảng, bún chả Hà Nội bên cạnh các món nướng quốc tế.

Một điểm nhấn khác, đó là bữa tiệc Gala Dinner tối ngày 28/3, diễn ra tại Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa với dress code Black Tie. Thực đơn nhiều món được thực hiện bởi Maître Rôtisseur Nico Ceccomoro - chủ nhà hàng Cugini tại Hà Nội, hội viên lâu năm của La Chaîne - trực tiếp tới Đà Nẵng để phối hợp cùng đội bếp của Sheraton. Rượu vang được tuyển chọn và ghép cặp theo từng món bởi đội ngũ chuyên gia, kết hợp ban nhạc live và sàn khiêu vũ, tạo nên một đêm tiệc đáng nhớ theo đúng tinh thần La Chaîne.

Ông Ravi Navin Chunilal - Trưởng chi hội La Chaîne Việt Nam cho biết: "Ẩm thực Việt Nam dù phong phú và đặc sắc nhưng vẫn chưa được biết đến tương xứng trên sân khấu ẩm thực toàn cầu. Grand Chapitre là cơ hội để những hội viên quốc tế — những người có sức ảnh hưởng thực sự trong cộng đồng ẩm thực và kinh doanh tại đất nước họ — trực tiếp trải nghiệm và lan tỏa hình ảnh Việt Nam theo cách mà không chiến dịch quảng bá nào thay thế được".

Việc lựa chọn Đà Nẵng và Hội An làm điểm đến phản ánh chiến lược này: miền Trung Việt Nam hội tụ đủ bờ biển, di sản lịch sử, ẩm thực địa phương có chiều sâu và cơ sở hạ tầng khách sạn đẳng cấp quốc tế — những yếu tố cần thiết để tổ chức một Grand Chapitre đáp ứng tiêu chuẩn của La Chaîne toàn cầu, đồng thời để lại ấn tượng thực sự với khách quốc tế.

La Chaîne des Rôtisseurs là Hiệp hội ẩm thực quốc tế có lịch sử lâu đời bậc nhất thế giới, được thành lập tại Paris từ năm 1248 và tái lập năm 1950. Hiện nay, tổ chức hoạt động tại gần 80 quốc gia với hơn 25.000 hội viên, bao gồm các đầu bếp, chuyên gia rượu vang, chủ nhà hàng, doanh nhân và những người am hiểu ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới. La Chaîne được biết đến với sứ mệnh tôn vinh nghệ thuật ẩm thực như một hình thức văn hóa, đồng thời xây dựng mạng lưới kết nối những cá nhân có cùng đam mê và tiêu chuẩn thưởng thức cao. Chi hội Việt Nam - La Chaîne des Rôtisseurs Bailliage National du Viêt-Nam (La Chaine Việt Nam) là một trong những chi hội năng động của tổ chức tại khu vực Đông Nam Á, quy tụ các hội viên là doanh nhân, đầu bếp, chuyên gia ẩm thực và những người yêu ẩm thực từ nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam.