Nhận diện, phòng ngừa gian lận trong thi cử bằng công nghệ cao

Trung tá Hoàng Nguyễn Việt Tiến, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Các hành vi gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao hiện nay ngày càng tinh vi, phức tạp. Các thiết bị gian lận có thể được ngụy trang dưới đồ vật thông dụng như thẻ ATM, bút viết, đồng hồ, kính mắt, dây thắt lưng, máy tính cầm tay..., do đó việc nhận diện, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong thi cử rất quan trọng.

Qua triển khai công tác đảm bảo an ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện một số trang, hội, nhóm kín rao bán các thiết bị công nghệ cao sử dụng để gian lận thi cử với thiết kế rất tinh vi, đa dạng chủng loại, kích cỡ siêu nhỏ. Đáng chú ý, tình hình sử dụng công nghệ cao trong gian lận thi cử diễn biến rất phức tạp, hiện nay xuất hiện các công cụ trợ lý ảo, trí tuệ nhân tạo (công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, Chat GPT…) có khả năng tập hợp, giải đáp thông tin cực kỳ nhanh, độ chính xác cao. Do đó có thể tác động đến tâm lý của thi sinh, thậm chí suy nghĩ bằng mọi cách để chụp ảnh, chuyển thông tin đề thi ra bên ngoài để có đáp án nhanh nhất. Thậm chí cơ quan Công an đã phát hiện thủ đoạn sử dụng công nghệ AI gắn trong đế giày để quay phim đề thi, thông qua AI để giải đề, gian lận trong thi cử. Vì vậy, việc phát hiện các thiết bị gian lận ngày càng khó khăn hơn.

Ngoài những nội dung trên, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng quán triệt các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước liên quan lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó nhấn mạnh quy định đề thi, đáp án của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia khi chưa công khai thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Tối mật”. Các hành vi thu thập, chụp ảnh, đăng tải đề thi, đáp án khi chưa công khai lên không gian mạng là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, tiếp tục tổ chức tập huấn cách thức nhận diện một số thiết bị công nghệ cao dùng để gian lận trong thi cử cho giám thị, cán bộ coi thi tại các hội đồng thi trên địa bàn tỉnh. Khi phát hiện có vụ việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử, cần thông báo kịp thời cho cơ quan Công an để phối hợp giải quyết.

Bên cạnh đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác, tập trung nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm các nguy cơ tiêu cực, tình trạng gian lận bằng thiết bị công nghệ cao; triệt xóa các đường dây mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử; rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng đăng tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, nghiêm túc của kỳ thi.