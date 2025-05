Chuẩn bị chu đáo cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2025

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên, kỳ thi năm nay, tỉnh tổ chức 35 điểm thi với gần 800 phòng thi và 16 phòng chờ. Trong đó, có 33 điểm thi hiện hành dành cho thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 2 điểm thi cho các thí sinh dự thi với đề thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, được đặt tại Trường Trung học Cơ sở Dị Chế (huyện Tiên Lữ) và Trường Trung học Cơ sở Đoàn thị Điểm (huyện Yên Mỹ). Đến nay, có 18.425 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 18.043 thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 382 thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Tỉnh cũng huy động hơn 3.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế, công an, quân sự làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Các lực lượng này tham gia các khâu: In sao đề thi; bàn giao và vận chuyển đề thi, bài thi; coi thi, chấm thi và các nhiệm vụ khác. Lực lượng này sẽ được quán triệt quy chế thi và nội dung công việc theo nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Kỳ thi theo đúng quy chế, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng phương án tổ chức Hội đồng thi tại địa phương đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế ở tất cả các khâu. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ Quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đến cán bộ, giáo viên và học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12, nhằm cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi; giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Kỳ thi tại tỉnh bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực, đúng Quy chế, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; phối hợp với Công an tỉnh, các địa phương chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi. Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan bảo đảm các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự tại các điểm tổ chức thi, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người nhà thí sinh, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Kỳ thi ở tất cả các điểm thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Kỳ thi, nhất là các phương án ứng phó với thời tiết, tình huống bất thường; bố trí điểm thi của Hội đồng thi hợp lý, tạo thuận lợi nhiều nhất cho việc dự thi của thí sinh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các điểm thi triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, có phương án bố trí lực lượng cán bộ dự phòng trong trường hợp cần thiết...

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 sẽ được tổ chức trong hai ngày 26 và 27/6/2025. Thí sinh sẽ thi 4 môn gồm: Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ).