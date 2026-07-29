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Nhật Bản: Ghi nhận một số thiệt hại ban đầu từ động đất

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Trung tâm Y tế khu vực phía Bắc Yatsushiro, nằm tại thị trấn Hikawa, tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), cho biết tính đến 18h ngày 28/7 theo giờ địa phương (16h cùng ngày theo giờ Việt Nam) đã có hơn 50 người bị thương do ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra trước đó cùng ngày, trong số này có một số người bị đồ vật đè làm gãy xương.
Nhật Bản: Ghi nhận một số thiệt hại ban đầu từ động đất

Dẫn thông báo sơ bộ của Sở Cảnh sát tỉnh Kumamoto cho biết có 12 căn nhà bị sập, trong đó có 4 căn đang có người bên trong. Phần lớn các vụ việc được ghi nhận tại thị trấn Kagami thuộc thành phố Yatsushiro. Ngoài ra, trên toàn tỉnh có 9 người chưa thể liên lạc được.

Theo Sở Chỉ huy ứng phó thảm họa của Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thiên tai Nhật Bản, động đất cũng đã gây ra 8 vụ hỏa hoạn tại tỉnh Kumamoto. Tại trung tâm mua sắm Aeon Mall Kumamoto ở thị trấn Kashima, đã có một vụ nổ xảy ra nhưng chưa xác định được thiệt hại cũng như nguyên nhân gây nổ.

Trong cuộc họp báo chiều 28/7, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo nguy cơ nhà cửa sập và sạt lở đất ở những khu vực xảy ra rung lắc mạnh. Vì thế, người dân được khuyến cáo đề phòng xảy ra những dư chấn tiếp theo và thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết. Cũng theo JMA, có thể sẽ có dư chấn mạnh xảy ra trong vòng 2- 3 ngày tới tại khu vực này.

Nhận định về nguyên nhân gây động đất, Giáo sư Nishimura Takuya thuộc Viện Nghiên cứu Phòng chống Thiên tai, Đại học Kyoto, cho rằng: “Động đất được cho là đã xảy ra tại đới đứt gãy Hinagu, nằm về phía Tây Nam khu vực tâm chấn của chuỗi động đất Kumamoto năm 2016. Do chấn tiêu nông, khu vực gần tâm chấn được cho là đã rung lắc cực kỳ mạnh”. Giáo sư Takuya cảnh báo có khả năng sẽ xảy ra thêm các trận động đất lớn trong thời gian tới.

Từ Tokyo, Thủ tướng Takaichi Sanae chỉ thị các bộ, ngành liên quan khẩn trương nắm bắt tình hình thiệt hại và dốc toàn lực cứu nạn-cứu hộ những người bị ảnh hưởng. Trả lời báo giới tại Văn phòng Thủ tướng, bà Takaichi kêu gọi người dân thận trọng, đồng thời cho rằng tại những khu vực xảy ra rung lắc mạnh có khả năng sẽ tiếp tục xảy ra dư chấn với mức độ tương đương.

Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi cũng đã chỉ thị các Lực lượng Phòng vệ Mặt đất, Trên biển và Trên không phối hợp triển khai các hoạt động, trong đó ưu tiên hàng đầu là cứu người. Các máy bay chiến đấu F-2 của Lực lượng Phòng vệ Trên không cùng các phương tiện khác đã được huy động để thu thập thông tin.

Trận động đất đã khiến hệ thống giao thông qua lại Kumamoto tắc nghẽn khi nhiều tuyến đường sắt cao tốc, một số tuyến đường sắt thông thường, cũng như nhiều đoạn đường cao tốc qua khu vực này phải ngừng hoạt động. Sân bay Kumamoto cũng bị đóng cửa khiến khoảng 10 chuyến bay của Japan Airlines và All Nippon Airways bị hủy chuyến.

PV
động đất Nhật Bản thiệt hại ban đầu

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