Nhiều biện pháp kiềm chế lạm phát trong năm 2024

(Ngày Nay) - Lợi dụng nhu cầu của công dân ra nước ngoài tìm kiếm việc làm, lao động, đoàn tụ gia đình… nên hoạt động đưa người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép thời gian qua diễn ra phức tạp, tác động tiêu cực tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của đất nước, gây ra nhiều hệ lụy, hậu quả đối với đời sống của người dân, hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cảnh báo và thông tin khuyến cáo đối với công dân Việt Nam.