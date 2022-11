Nhiều công ty lớn của Nhật Bản cân nhắc tăng giá sản phẩm vào năm tới

Gần 25% các công ty lớn tại Nhật Bản đang cân nhắc tăng giá sản phẩm từ năm sau hoặc muộn hơn, do ảnh hưởng của việc chi phí đầu vào tăng và đồng yen yếu.

Đây là kết quả cuộc khảo sát do hãng tin Kyodo công bố ngày 27/11, với 80 công ty tham gia trả lời, trong đó có những tên tuổi như Toyota Motor Corp., Nintendo Co. và Shiseido Co.

Kết quả cho thấy có 23% công ty được hỏi cho biết đang có kế hoạch tăng giá các sản phẩm tiêu dùng, trong khi 49% chưa quyết định về việc này.

Về các nguyên nhân khiến họ cân nhắc tăng giá sản phẩm, nhiều công ty nêu việc tăng giá nguyên liệu đầu vào, tiếp đó là tăng chi phí vận chuyển và việc đồng yen mất giá. Có 15% công ty được hỏi không cho biết có đang chuẩn bị tăng giá hay không.

Kết quả khảo sát được công bố trong bối cảnh giá tiêu dùng trong tháng 11 tại Tokyo đã tăng 3,6% so với năm trước đó, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1982 giữa lúc giá lương thực và năng lượng tăng ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình. Chỉ số lạm phát của Tokyo được coi là chỉ dấu cho thấy tình hình lạm phát của cả nước.

Có 29% các công ty cho biết đã tăng giá 1 lần trong năm nay, 14% tăng giá 2 lần trong khi 13% chưa có động thái này.