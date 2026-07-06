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Nhiều địa phương của Trung Quốc đối mặt với thời tiết cực đoan

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Sáng 6/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo màu cam về mưa lớn và cảnh báo màu vàng đối với thời tiết đối lưu mạnh, dự báo nhiều khu vực ở miền Bắc, miền Trung và miền Đông nước này sẽ xuất hiện mưa lớn, dông, mưa đá và gió giật mạnh trong 24 giờ tới.
Nhiều địa phương của Trung Quốc đối mặt với thời tiết cực đoan

Tại Bắc Kinh, dự báo từ 8 giờ ngày 6/7 đến 8 giờ ngày 7/7, các khu vực phía Tây và phía Nam vùng Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoàng Hoài, Giang Hoài, phía Đông khu vực Giang Hán, phía Tây Giang Nam và miền Trung - Tây Hoa Nam sẽ có dông lốc với sức gió từ cấp 8 trở lên. Đáng chú ý, tại một số địa phương thuộc các tỉnh Sơn Đông, Hà Nam, An Huy, Giang Tô và Hồ Bắc, gió giật có thể vượt cấp 10, cục bộ trên cấp 11.

Nhiều khu vực cũng được dự báo xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn với lượng mưa trên 20 mm/giờ. Một số nơi tại Hắc Long Giang, Sơn Đông, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Quảng Đông và đảo Hải Nam có thể ghi nhận lượng mưa trên 50 mm/giờ, cục bộ vượt 90 mm/giờ.

Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Quốc gia tiếp tục duy trì cảnh báo màu cam về mưa lớn. Theo dự báo, nhiều khu vực thuộc Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Hồ Nam, Hồ Bắc, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Sơn Đông và khu vực Đông Bắc Nội Mông sẽ có mưa to đến rất to. Đặc biệt, khu vực ven biển phía Đông Nam Quảng Tây và Tây Nam Quảng Đông có nơi lượng mưa đạt từ 250-280 mm, kèm theo dông lốc và mưa đá.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, tăng cường phòng chống ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất và dòng bùn đá; đồng thời yêu cầu các đơn vị hàng không, đường sắt, đường bộ và vận tải đường thủy chủ động điều chỉnh hoạt động khi cần thiết nhằm bảo đảm an toàn.

Tại thủ đô Bắc Kinh, ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp lạnh khiến thời tiết trong ba ngày từ 6-8/7 duy trì trạng thái nhiều mây, mưa dông xuất hiện thường xuyên, nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ C. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời khi xảy ra dông, sét và gió mạnh, đồng thời bổ sung nước và tránh tiếp xúc với nền nhiệt cao vào buổi chiều.

PV
Trung Quốc cảnh báo mưa bão dông lốc thời tiết cực đoan

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