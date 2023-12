Nhiều hãng vận tải biển nối lại hành trình qua kênh đào Suez

SCA cho hay các công ty vận tải biển xác nhận rằng hoạt động giao thông qua kênh đào Suez, tuyến hàng hải ngắn nhất kết nối giữa châu Á và châu Âu, đã ổn định trở lại. Các công ty thông báo nối loại hoạt động gồm có Maersk của Đan Mạch, Evergreen Group của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và CMA CGM của Pháp. Các công ty này sẽ nối lại hoạt động hàng hải qua kênh đào Suez từ đầu tuần tới.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê và huy động công trung ương Ai Cập (CAPMS), tổng số tàu đi qua kênh đào Suez đã tăng đáng kể trong những tháng gần đây, cho tới khi xảy ra một số vụ tấn công tàu thuyền. Cụ thể, trong tháng 10 vừa qua đã có 2.345 lượt tàu đi qua tuyến hàng hải thương mại quan trọng này, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng các tàu chở dầu là 705 lượt, tăng 111 lượt so với cùng kỳ năm 2022. Dữ liệu của CAPMS cũng cho hay doanh thu của kênh đào Suez trong tháng 10 tăng nhẹ so với tháng 9, lên 27,2 tỷ bảng Ai Cập (khoảng 709 triệu USD), nhưng tăng mạnh so với con số chỉ 14,3 tỷ bảng Ai Cập thu được trong cùng kỳ năm 2022.

Là tuyến đường thủy quan trọng nối liền Địa Trung Hải với Biển Đỏ, kênh đào Suez chiếm khoảng 12% khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của thế giới và là một trong những nguồn thu ngoại tệ chủ chốt của Ai Cập. Trong tài khóa kết thúc vào cuối tháng 6/2023, doanh thu của kênh đào Suez đạt 8,8 tỷ USD.