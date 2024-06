Những dấu hiệu nào cho thấy cơ thể đang thiếu vitamin D?

Công nương Kate ngày 14/6 cho biết sức khỏe đang “tiến triển tốt” và sẽ tham dự Lễ rước quân kỳ (Trooping the Colour) mừng sinh nhật Nhà vua vào ngày 15/6.

Nhiều tổ chức y tế chuyên ngành của Hàn Quốc đã tuyên bố không tham gia cuộc tổng đình công vào ngày 18/6 do Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA) phát động.

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/6 và hai ngày cuối tuần, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm, thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.