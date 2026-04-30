Những thói quen buổi sáng âm thầm gây hại cho tim mạch

(Ngày Nay) - Buổi sáng là thời điểm cơ thể bước vào giai đoạn chuyển đổi sinh lý quan trọng, khi huyết áp bắt đầu tăng, hormone căng thẳng đạt đỉnh và hệ tim mạch chuyển từ trạng thái nghỉ sang hoạt động.
Theo các chuyên gia trong lĩnh vực tim mạch, chính những thay đổi tự nhiên này khiến cơ thể trở nên nhạy cảm hơn với các tác động bên ngoài, đặc biệt là từ những thói quen thường ngày. Điều đáng nói là nhiều hành vi tưởng chừng vô hại lại có thể âm thầm làm tổn thương động mạch nếu lặp lại trong thời gian dài.

Theo báo cáo nghiên cứu đăng trên báo Tempo của Indonesia, một trong những sai lầm phổ biến là bỏ bữa sáng, khiến cơ thể rơi vào trạng thái mất cân bằng chuyển hóa, làm đường huyết dao động mạnh và dễ dẫn đến ăn bù quá mức vào các bữa sau. Song song với đó, thói quen sử dụng thực phẩm chế biến sẵn hoặc ăn mặn ngay từ đầu ngày cũng góp phần làm tăng huyết áp do cơ thể giữ nước nhiều hơn, từ đó gia tăng áp lực lên hệ tim mạch.

Không ít người bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê đậm đặc khi bụng còn rỗng, nhưng việc nạp quá nhiều caffeine trong điều kiện này có thể khiến nhịp tim và huyết áp tăng cao kéo dài, vô tình đặt thêm gánh nặng cho trái tim.

Những hành vi như hút thuốc ngay sau khi thức dậy càng làm trầm trọng hơn tình trạng này, bởi nicotine khiến mạch máu co lại và làm tăng áp lực lên thành động mạch trong thời điểm cơ thể vốn đã nhạy cảm. Bên cạnh đó, việc không vận động sau một đêm dài khiến tuần hoàn máu chậm lại, lâu dần có thể làm giảm độ đàn hồi của mạch máu. Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là tình trạng thiếu nước vào buổi sáng; sau nhiều giờ không được bổ sung chất lỏng, máu có xu hướng “đặc” hơn, làm tăng sức cản trong lòng mạch và khiến tim phải làm việc vất vả hơn.

Đáng chú ý, cách chúng ta bắt đầu ngày mới về mặt tinh thần cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tim mạch. Việc vội vã, căng thẳng hoặc ngay lập tức tiếp xúc với công việc và thiết bị điện tử có thể làm gia tăng hormone stress, kéo theo những tác động tiêu cực lên huyết áp và sức khỏe mạch máu nếu kéo dài. Khi những yếu tố này tích tụ theo thời gian, nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim mạch sẽ tăng lên đáng kể, thậm chí có thể dẫn đến các can thiệp y khoa nghiêm trọng.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc bảo vệ trái tim không đòi hỏi những thay đổi lớn lao mà bắt đầu từ những điều chỉnh nhỏ nhưng bền bỉ mỗi sáng: ăn uống hợp lý, vận động nhẹ, uống đủ nước và giữ trạng thái tinh thần ổn định. Chính sự tích lũy của những thói quen này mới là yếu tố quyết định sức khỏe tim mạch về lâu dài.

(Ngày Nay) -Tác phẩm hồi hộp kinh dị "Phí Phông" vượt mốc doanh thu phòng vé 150 tỷ đồng với khoảng 1,5 triệu lượt khán giả tính đến ngày 30/4. "Heo Năm Móng" – một phim kinh dị khác thay thế "Phí Phông" dẫn đầu cuộc đua phòng vé ngày 29/4 và dễ dàng vượt qua cột mốc doanh thu 60 tỷ đồng chỉ sau tuần đầu ra rạp.
(Ngày Nay) - Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
(Ngày Nay) - Buổi sáng là thời điểm cơ thể bước vào giai đoạn chuyển đổi sinh lý quan trọng, khi huyết áp bắt đầu tăng, hormone căng thẳng đạt đỉnh và hệ tim mạch chuyển từ trạng thái nghỉ sang hoạt động.
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia. Sự kiện, diễn ra trong 2 ngày, quy tụ các bộ trưởng và đặc phái viên khí hậu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp diễn.
(Ngày Nay) - Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, Bi, Đừng Sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di được chiếu lại trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ phát hành một phiên bản hộ chiếu giới hạn có hình ảnh Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7 tới. Động thái này cho thấy xu hướng khẳng định dấu ấn cá nhân chưa có tiền lệ của người đứng đầu Nhà Trắng.