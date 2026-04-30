Những thói quen buổi sáng âm thầm gây hại cho tim mạch

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực tim mạch, chính những thay đổi tự nhiên này khiến cơ thể trở nên nhạy cảm hơn với các tác động bên ngoài, đặc biệt là từ những thói quen thường ngày. Điều đáng nói là nhiều hành vi tưởng chừng vô hại lại có thể âm thầm làm tổn thương động mạch nếu lặp lại trong thời gian dài.

Theo báo cáo nghiên cứu đăng trên báo Tempo của Indonesia, một trong những sai lầm phổ biến là bỏ bữa sáng, khiến cơ thể rơi vào trạng thái mất cân bằng chuyển hóa, làm đường huyết dao động mạnh và dễ dẫn đến ăn bù quá mức vào các bữa sau. Song song với đó, thói quen sử dụng thực phẩm chế biến sẵn hoặc ăn mặn ngay từ đầu ngày cũng góp phần làm tăng huyết áp do cơ thể giữ nước nhiều hơn, từ đó gia tăng áp lực lên hệ tim mạch.

Không ít người bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê đậm đặc khi bụng còn rỗng, nhưng việc nạp quá nhiều caffeine trong điều kiện này có thể khiến nhịp tim và huyết áp tăng cao kéo dài, vô tình đặt thêm gánh nặng cho trái tim.

Những hành vi như hút thuốc ngay sau khi thức dậy càng làm trầm trọng hơn tình trạng này, bởi nicotine khiến mạch máu co lại và làm tăng áp lực lên thành động mạch trong thời điểm cơ thể vốn đã nhạy cảm. Bên cạnh đó, việc không vận động sau một đêm dài khiến tuần hoàn máu chậm lại, lâu dần có thể làm giảm độ đàn hồi của mạch máu. Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là tình trạng thiếu nước vào buổi sáng; sau nhiều giờ không được bổ sung chất lỏng, máu có xu hướng “đặc” hơn, làm tăng sức cản trong lòng mạch và khiến tim phải làm việc vất vả hơn.

Đáng chú ý, cách chúng ta bắt đầu ngày mới về mặt tinh thần cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tim mạch. Việc vội vã, căng thẳng hoặc ngay lập tức tiếp xúc với công việc và thiết bị điện tử có thể làm gia tăng hormone stress, kéo theo những tác động tiêu cực lên huyết áp và sức khỏe mạch máu nếu kéo dài. Khi những yếu tố này tích tụ theo thời gian, nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim mạch sẽ tăng lên đáng kể, thậm chí có thể dẫn đến các can thiệp y khoa nghiêm trọng.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc bảo vệ trái tim không đòi hỏi những thay đổi lớn lao mà bắt đầu từ những điều chỉnh nhỏ nhưng bền bỉ mỗi sáng: ăn uống hợp lý, vận động nhẹ, uống đủ nước và giữ trạng thái tinh thần ổn định. Chính sự tích lũy của những thói quen này mới là yếu tố quyết định sức khỏe tim mạch về lâu dài.